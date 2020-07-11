«Спартак» в гостях проиграл «Сочи» в матче чемпионата России по футболу
СОЧИ, 11 июля. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 0:1 проиграл «Сочи» в гостевом матче 28-го тура Тинькофф — Российской
СОЧИ, 11 июля. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 0:1 проиграл «Сочи» в гостевом матче 28-го тура Тинькофф — Российской
На 24-й минуте защитник «Спартак» Павел Маслов забил мяч в свои ворота. 100-й матч во всех турнирах за «Спартак» провел капитан
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пропустил игру
Матч начался с церемонии, посвященной 60-летию победы сборной СССР на чемпионате Европы. Футболисты хозяев вышли на поле в футболках с фотографией автора одного из голов финального матча против сборной Югославии (2:1 после доп. вр.) Славы Метревели, который родился в Сочи. Также игрокам сочинского клуба был вручен приз за честную игру (фейр-плей) за
«Спартак» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей (две ничьи, три поражения) и занимает 10-ю строчку турнирной таблицы, набрав 33 очка, на данный момент «Спартак» отстает от шестого места на три очка (эта строчка по итогам сезона может дать право сыграть в квалификации Лиги Европы следующего сезона в случае победы в Олимп — Кубке России петербургского «Зенита»). «Сочи» с 33 очками идет девятым, опережая
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Владимир Федотов
|Доменико Тедеско
|Павел Маслов
|24′
|12
|Николай Заболотный
|98
|Александр Максименко
|27
|Кирилл Заика
9′
|2
|Самюэль Жиго
|24
|Эльмир Набиуллин
|14
|Георгий Джикия
|25
|Иван Новосельцев
|39
|Павел Маслов
|32
|Миха Мевля
19′
|6
|Айртон
30′
|34
|Тимофей Маргасов
63′
|47
|Роман Зобнин
|15
|Ибрагим Цаллагов
|19
|Эсекиэль Понсе
|17
|Андрей Мостовой
|77
|Александр Соболев
|16
|Кристиан Нобоа
|33
|Алекс Крал
|91
|Александр Кокорин
90+2′
|92
|Николай Рассказов
58′
|77
|Дмитрий Полоз
41′76′
|9
|Резиуан Мирзов
88′
|87
|Александр Карапетян
|54
|Наиль Умяров
50′58′
|23
|Джордан Ларссон
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|2
|3
|Удары (всего)
|13
|1
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|9
|13
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|Боковой судья
|Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Николай Богач(Россия, Люберцы)