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11 июля, источник: ТАСС

«Спартак» в гостях проиграл «Сочи» в матче чемпионата России по футболу

СОЧИ, 11 июля. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 0:1 проиграл «Сочи» в гостевом матче 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). «Сочи» провел последний домашний матч в текущем сезоне.

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Источник: ИТАР-ТАСС

На 24-й минуте защитник «Спартак» Павел Маслов забил мяч в свои ворота. 100-й матч во всех турнирах за «Спартак» провел капитан красно-белых Георгий Джикия. В матче первого круга «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 1:0, «Сочи» впервые в истории обыграл «Спартак». Лучшим игроком встречи признан Джикия.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пропустил игру из-за трехматчевой дисквалификации, наложенной по итогам встречи прошлого тура против московского «Локомотива» (1:1). После назначения пенальти в ворота красно-белых в том матче Тедеско в эмоциональной форме выразил недовольство решением судейской бригады, за что был удален. Обязанности главного тренера «Спартака» в матче против «Сочи» исполнял ассистент Тедеско Андреас Хинкель. В пятницу официально был представлен новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, сменивший на этом посту Томаса Цорна, Тедеско и Газизов присутствовали на трибуне во время матча.

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Матч начался с церемонии, посвященной 60-летию победы сборной СССР на чемпионате Европы. Футболисты хозяев вышли на поле в футболках с фотографией автора одного из голов финального матча против сборной Югославии (2:1 после доп. вр.) Славы Метревели, который родился в Сочи. Также игрокам сочинского клуба был вручен приз за честную игру (фейр-плей) за ноябрь-декабрь, который они не смогли получить в марте из-за вызванной коронавирусом приостановки чемпионата.

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Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»

«Спартак» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей (две ничьи, три поражения) и занимает 10-ю строчку турнирной таблицы, набрав 33 очка, на данный момент «Спартак» отстает от шестого места на три очка (эта строчка по итогам сезона может дать право сыграть в квалификации Лиги Европы следующего сезона в случае победы в Олимп — Кубке России петербургского «Зенита»). «Сочи» с 33 очками идет девятым, опережая красно-белых по дополнительным показателям. В предпоследнем, 29-м туре «Спартак» примет 15 июля грозненский «Ахмат». На следующий день «Сочи» сыграет в гостях с «Тамбовом». 19 июля «Спартак» проведет гостевой полуфинальный матч Кубка России против петербургского «Зенита», в случае победы в Кубке России «Спартак» завоюет путевку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

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Главные тренеры
Владимир ФедотовДоменико Тедеско
Голы
Павел Маслов24′
Составы команд
12Николай Заболотный
98Александр Максименко
27Кирилл Заика
9′
2Самюэль Жиго
24Эльмир Набиуллин
14Георгий Джикия
25Иван Новосельцев
39Павел Маслов
32Миха Мевля
19′
6Айртон
30′
34Тимофей Маргасов
63′
47Роман Зобнин
15Ибрагим Цаллагов
19Эсекиэль Понсе
17Андрей Мостовой
77Александр Соболев
16Кристиан Нобоа
33Алекс Крал
91Александр Кокорин
90+2′
92Николай Рассказов
58′
77Дмитрий Полоз
41′76′
9Резиуан Мирзов
88′
87Александр Карапетян
54Наиль Умяров
50′58′
23Джордан Ларссон
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
1Голевые моменты2
3Удары (всего)13
1Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
0Угловые9
13Фолы11
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Обозначения
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  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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