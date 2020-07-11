«Спартак» в гостях проиграл «Сочи» в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

На 24-й минуте защитник «Спартак» Павел Маслов забил мяч в свои ворота. 100-й матч во всех турнирах за «Спартак» провел капитан красно-белых Георгий Джикия. В матче первого круга «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 1:0, «Сочи» впервые в истории обыграл «Спартак». Лучшим игроком встречи признан Джикия.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пропустил игру из-за трехматчевой дисквалификации, наложенной по итогам встречи прошлого тура против московского «Локомотива» (1:1). После назначения пенальти в ворота красно-белых в том матче Тедеско в эмоциональной форме выразил недовольство решением судейской бригады, за что был удален. Обязанности главного тренера «Спартака» в матче против «Сочи» исполнял ассистент Тедеско Андреас Хинкель. В пятницу официально был представлен новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, сменивший на этом посту Томаса Цорна, Тедеско и Газизов присутствовали на трибуне во время матча.

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Матч начался с церемонии, посвященной 60-летию победы сборной СССР на чемпионате Европы. Футболисты хозяев вышли на поле в футболках с фотографией автора одного из голов финального матча против сборной Югославии (2:1 после доп. вр.) Славы Метревели, который родился в Сочи. Также игрокам сочинского клуба был вручен приз за честную игру (фейр-плей) за ноябрь-декабрь, который они не смогли получить в марте из-за вызванной коронавирусом приостановки чемпионата.

«Спартак» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей (две ничьи, три поражения) и занимает 10-ю строчку турнирной таблицы, набрав 33 очка, на данный момент «Спартак» отстает от шестого места на три очка (эта строчка по итогам сезона может дать право сыграть в квалификации Лиги Европы следующего сезона в случае победы в Олимп — Кубке России петербургского «Зенита»). «Сочи» с 33 очками идет девятым, опережая красно-белых по дополнительным показателям. В предпоследнем, 29-м туре «Спартак» примет 15 июля грозненский «Ахмат». На следующий день «Сочи» сыграет в гостях с «Тамбовом». 19 июля «Спартак» проведет гостевой полуфинальный матч Кубка России против петербургского «Зенита», в случае победы в Кубке России «Спартак» завоюет путевку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона.