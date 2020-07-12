Визит Евсеева и Слуцкого к бывшим. «Уфа» и «Рубин» в гостях сыграют с «Локо» и ЦСКА в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» и «Уфа» перед матчем на «РЖД-Арене» занимают второе и шестое места в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 и 36 очков соответственно. В пяти турах после паузы, связанной с пандемией коронавируса, железнодорожники сначала обыграли «Оренбург» (1:0) и «Рубин» (2:0), после чего три раза подряд сыграли вничью — с «Крыльями Советов» (1:1), «Сочи» (0:0) и «Спартаком» (1:1). Потеря очков командой сербского специалиста Марко Николича обострила борьбу за путевки в Лиге чемпионов на сезон-2020/21 — у занимающих места с третьего по пятое ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» в активе 46, 45 и 43 очка. Любая потеря очков «Локомотивом» в игре против команды из столицы Башкортостана пойдет на руку ближайшим преследователям и гарантирует напряженную концовку чемпионата.

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«Уфа» под руководством главного тренера Вадима Евсеева в пяти летних играх набрала девять очков из 15 возможных. Команда одержала победы над «Тамбовом» и «Ростовом» (обе встречи завершились со счетом 2:1), а также сыграла вничью со «Спартаком» (0:0), «Рубином» (0:0) и «Уралом» (1:1). Матч в Черкизове станет для уфимцев первым после ухода генерального директора Шамиля Газизова на аналогичную должность в московский «Спартак».

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 28, 12.07.2020, 16:30 Локомотив - Уфа -

За «Локомотив» в предстоящем матче не сыграет дисквалифицированный защитник Мацей Рыбус. Под вопросом появление на поле вернувшегося к тренировкам 7 июля нападающего Джефферсона Фарфана и продолжающих восстановление от травм вратаря Маринато Гилерме, защитника Михаила Лысова, полузащитников Дмитрия Баринова и Александра Коломейцева, а также форварда Луки Джорджевича. Тренерский штаб «Уфы» не сможет рассчитывать на дисквалифицированного защитника Джемала Табидзе и травмированного полузащитника Оливье Тилля.

Предстоящий матч станет 14-м в истории встреч «Локомотива» и «Уфы» — в шести случаях сильнее были железнодорожники, уфимцы одержали три победы, еще четыре встречи завершились вничью. Вадим Евсеев в качестве игрока выступал за московский клуб с 2000 по 2006 год, за семь лет в команде он завоевал семь трофеев, включая два титула чемпиона России. В качестве главного тренера «Уфы» он провел против бывшего клуба два матча, потерпев поражение (0:1) и сыграв вничью (1:1). Единственную победу над «Локомотивом» он одержал в 2018 году в качестве наставника пермского «Амкара» (2:1).

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 28, 12.07.2020, 18:30 ЦСКА - Рубин -

Леонид Слуцкий против ЦСКА

В конце 2019 года на пост главного тренера «Рубина» был назначен экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. В 28-м туре он впервые проведет матч против бывшей команды, с которой за почти семь лет завоевал семь трофеев, включая три титула чемпиона России. С 2017 по 2019 год он работал в английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе», с которыми не смог добиться серьезных успехов. Во встрече на «ВЭБ-Арене» в Москве его оппонентом будет Виктор Гончаренко, который входил в тренерский штаб Слуцкого в чемпионском сезоне-2015/16 (тогда ЦСКА завоевал титул в 30-м туре, обыграв «Рубин»).

Перед очной встречей ЦСКА и «Рубин» в пяти летних турах набрали по 10 очков. Армейцы после поражения от «Зенита» (0:4) сыграли вничью с «Динамо» (0:0), а также одержали три подряд победы — над «Спартаком» (2:0), «Ахматом» (4:0) и «Оренбургом» (4:0). Казанцы в это же время обыграли «Урал» (2:1), уступили «Локомотиву» (0:2), сыграли вничью с «Уфой» (0:0), а также обыграли «Оренбург» (1:0) и «Краснодар» (1:0).

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В предстоящем матче в составе ЦСКА не появятся продолжающий восстановление после операции на плече полузащитник Ильзат Ахметов, а также защитники Кирилл Набабкин и Игорь Дивеев, которые не сыграют из-за перебора желтых карточек. «Рубин» Леонида Слуцкого будет вынужден обходиться без травмированных защитника Силвие Бегича и полузащитника Вячеслава Подберезкина.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 28, 12.07.2020, 18:30 Динамо - Крылья Советов -

В параллельном матче в нескольких километрах от «ВЭБ-Арены» московское «Динамо» встретится с «Крыльями Советов». Перед очной встречей бело-голубые и самарцы занимают 10-ю и 15-ю строчки в турнирной таблице, набрав 32 и 27 очков. Столичная команда имеет одну игру в запасе — ее игра 23-го тура РПЛ против «Краснодара» была перенесена на 19 июля из-за выявления коронавируса у трех игроков. В случае победы гости могут покинуть зону вылета в Футбольную национальную лигу, тогда как хозяевам три очка нужны для того, чтобы приблизиться к шестому месту, которое станет пропуском в квалификацию Лиги Европы, если победителем Олимп — Кубка России станет «Зенит».

«Динамо» в четырех летних матчах набрало два очка из 12 возможных — сначала бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и «Сочи» (1:1), а потом поочередно проиграли тульскому «Арсеналу» (0:1) и екатеринбургскому «Уралу» (1:2). «Крылья Советов» в двух первых матчах после коронавирусной паузы потерпели поражения от «Ахмата» (2:4) и «Зенита» (1:2), после чего руководство клуба договорилось о расторжении контракта с главным тренером Миодрагом Божовичем. На смену черногорскому специалисту пришел Андрей Талалаев, под руководством которого самарцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и «Ростовом» (0:0), а также обыграли «Арсенал» (4:2).

«Динамо» в предстоящем матче будет обходиться без перенесших заражение коронавирусом полузащитников Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе, а также нападающего Клинтона Н'Жи. Также на поле не выйдут дисквалифицированный хавбек Роман Нойштедтер и травмированный защитник Сергей Паршивлюк, под вопросом участие в игре его коллеги по амплуа Константина Рауша. За «Крылья Советов» в воскресной встрече не сыграют отбывающие одноматчевую дисквалификацию игроки обороны Никита Чернов и Владимир Полуяхтов и полузащитник Артем Тимофеев. Травмы не позволят выйти на поле защитникам Тарасу Бурлаку и Мехди Зеффану, а также нападающему Максиму Канунникову.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 28, 12.07.2020, 18:30 Оренбург - Ростов -

Борьба за выживание и еврокубки

В 18:30 мск начнется матч между «Оренбургом» и «Ростовом». Команды перед этой встречей занимают 16-е и пятое места в турнирной таблице РПЛ. Первым победа нужна, чтобы продолжить борьбу за сохранение прописки в лиге, а вторым — чтобы попасть в призовую тройку и завоевать право выступить в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

После возобновления чемпионата «Оренбург» и «Ростов» испытали больше проблем из-за коронавируса, чем остальные клубы премьер-лиги. Команде из Оренбурга из-за большого числа заражений новой инфекцией в матчах с «Краснодаром» и «Уралом» засчитали технические поражения со счетом 0:3, тогда как дончане в 23-м туре по аналогичной причине были вынуждены выставить на матч против «Сочи» игроков из клубной академии в возрасте от 16 до 19 лет; игра завершилась со счетом 10:1 в пользу клуба из Краснодарского края. Помимо двух технических поражений, «Оренбург» трижды проиграл соперникам на поле — команда уступила «Локомотиву» (0:1), «Рубину» (0:1) и ЦСКА (0:4). «Ростов», в свою очередь, обыграл «Арсенал» (2:1), сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Крыльями Советов» (0:0), а также уступил «Уфе» (1:2).

В предстоящем матче «Оренбург» будет вынужден обходиться без 10 игроков основного состава, которые находятся на карантине после заражения коронавирусом, их имена не разглашаются. Также команде не поможет дисквалифицированный нападающий Джоэль Фамейе. У «Ростова» игру из-за травм игру пропустят защитники Алексей Козлов и Дмитрий Чистяков, из-за перебора желтых карточек на поле не выйдет полузащитник Хорен Байрамян.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 28, 12.07.2020, 20:30 Краснодар - Урал -

В заключительном матче 28-го тура занимающий четвертое место «Краснодар» примет идущий седьмым «Урал». Хозяева после возобновления чемпионата провели три матча, в которых на 111-й минуте упустили победу над «Ростовом» (1:1), а также проиграли «Зениту» (2:4) и «Рубину» (0:1). Единственная их победа носила технический характер — 3:0 над «Оренбургом», игра 23-го тура против «Динамо» была перенесена на 19 июля. «Урал», в свою очередь, после рестарта проиграл «Рубину» (1:2), обыграл «Тамбов» (2:1), «Оренбург» (3:0, техническая победа) и «Динамо» (2:1), а также сыграл вничью с «Уфой» (1:1).

В этой игре за «Краснодар» не сыграют продолжающие восстановление защитник Урош Спаич, полузащитник Виктор Классон и нападающий Ари, дисквалификация не позволит выйти на поле хавбеку Тонни Вильене. Под вопросом участие во встрече универсалов Дмитрия Стоцкого и Руслана Камболова. «Урал», в отличие от соперника, не имеет кадровых проблем — в составе нет ни травмированных, ни дисквалифицированных.