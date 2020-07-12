Фарфан попал в заявку «Локомотива» впервые с мая 2019 года
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан попал в заявку «Локомотива» впервые с 4 мая 2019 года, сообщается на странице московского футбольного клуба в Twitter.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан попал в заявку «Локомотива» впервые с 4 мая 2019 года, сообщается на странице московского футбольного клуба в Twitter.
«Локомотив» в воскресенье примет «Уфу» в рамках 28-го тура Российской
Фарфан не играл с мая 2019 года