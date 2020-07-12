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15:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фарфан попал в заявку «Локомотива» впервые с мая 2019 года

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан попал в заявку «Локомотива» впервые с 4 мая 2019 года, сообщается на странице московского футбольного клуба в Twitter.

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«Локомотив» в воскресенье примет «Уфу» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги. Матч начнется в 16:30. Фарфан включен в число запасных игроков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фарфан не играл с мая 2019 года из-за травмы колена. В мае 2020-го 35-летний нападающий стал первым игроком РПЛ, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция.

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