Фарфан попал в заявку «Локомотива» впервые с мая 2019 года

«Локомотив» в воскресенье примет «Уфу» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги. Матч начнется в 16:30. Фарфан включен в число запасных игроков.

Фарфан не играл с мая 2019 года из-за травмы колена. В мае 2020-го 35-летний нападающий стал первым игроком РПЛ, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция.