Ловчев: «Спартак» доведен тем, как работает VAR в случаях с пенальти

«Спартак» за два тура до конца чемпионата России занимает десятое место , набрав в 28 матчах 33 очка. В последних пяти играх «красно-белые» набрали 2 очка, сыграв вничью с «Уфой» и московским «Локомотивом», и проиграв столичному ЦСКА, «Тамбову» и «Сочи». В этих матчах руководство, тренерский штаб и футболисты «Спартака» сетовали на судейские ошибки.

«Я считаю себя честным и справедливым человеком. Считаю, что тот факт, что не была проведена жеребьевка полуфинала Кубка России между “Спартаком” и “Зенитом” — это пакость по отношению к футболу, и, в том числе, по отношению к “Спартаку”. Возмущенный этим решением Леонид Федун сказал, что осталось только судью Вилкова назначить. Не знаю, это ли взбудоражило судей, но то, что они творят сейчас… не идут смотреть VAR в случаях с пенальти, и те, кто за VAR, не подсказывают. Конечно, это руководство “Спартака” и его болельщиков доводит», — сказал Ловчев по телефону.