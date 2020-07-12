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16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ловчев: «Спартак» доведен тем, как работает VAR в случаях с пенальти

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости, Тарас Барабаш. Болельщики и руководство московского «Спартака» выведены из себя отсутствием решений VAR при не назначенных одиннадцатиметровых, сказал РИА Новости лучший футболист СССР 1972 года, экс-игрок «красно-белых» и сборной страны Евгений Ловчев.

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Источник: РИА "Новости"
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«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России. Счет на 38-й минуте открыл Эсекиэль Понсе. Через три минуты Алексей Миранчук забил ответный мяч, реализовав пенальти. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед 11-метровым в исполнении Миранчука был удален за две желтые карточки, полученные за короткий период.

«Спартак» за два тура до конца чемпионата России занимает десятое место, набрав в 28 матчах 33 очка. В последних пяти играх «красно-белые» набрали 2 очка, сыграв вничью с «Уфой» и московским «Локомотивом», и проиграв столичному ЦСКА, «Тамбову» и «Сочи». В этих матчах руководство, тренерский штаб и футболисты «Спартака» сетовали на судейские ошибки.

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«Я считаю себя честным и справедливым человеком. Считаю, что тот факт, что не была проведена жеребьевка полуфинала Кубка России между “Спартаком” и “Зенитом” — это пакость по отношению к футболу, и, в том числе, по отношению к “Спартаку”. Возмущенный этим решением Леонид Федун сказал, что осталось только судью Вилкова назначить. Не знаю, это ли взбудоражило судей, но то, что они творят сейчас… не идут смотреть VAR в случаях с пенальти, и те, кто за VAR, не подсказывают. Конечно, это руководство “Спартака” и его болельщиков доводит», — сказал Ловчев по телефону.

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