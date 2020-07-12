Лапочкин переназначен в роли видеоассистента арбитра на другой матч РПЛ
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Судья Сергей Лапочкин, который был ранее назначен видеоассистентом арбитра на матч 28-го тура Российской
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Судья Сергей Лапочкин, который был ранее назначен видеоассистентом арбитра на матч 28-го тура Российской
Оба матча пройдут в воскресенье. Вместо Лапочкина на игру «Краснодар» — «Урал» назначен Станислав Васильев.
«Сергей Лапочкин, который был назначен арбитром VAR на матч “Краснодар” — “Урал”, будет работать на “Динамо” — “Крылья Советов”. Станислав Васильев займет место VAR арбитра на матча “Краснодар” — “Урал”», — говорится в сообщении.