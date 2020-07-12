Лапочкин переназначен в роли видеоассистента арбитра на другой матч РПЛ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Судья Сергей Лапочкин, который был ранее назначен видеоассистентом арбитра на матч 28-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Урал», будет работать в этой же роли на другой игре тура, встрече «Динамо» — «Крылья Советов», сообщается в Telegram-канале Российской футбольного союза.