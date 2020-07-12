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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Арбитр Безбородов установил рекорд по количеству матчей в РПЛ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Футбольный судья Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга установил рекорд по количеству проведенных матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Бригада арбитров во главе с Безбородовым обслуживает воскресный матч 28-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и «Уфой». 47-летний Безбородов проводит свой 227-й матч в РПЛ. Ранее судейский рекорд по количеству игр в турнире принадлежал Алексею Николаеву (226) из Москвы.

Безбородов — судья категории ФИФА. Он начал карьеру арбитра в 2001 году.

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