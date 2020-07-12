Арбитр Безбородов установил рекорд по количеству матчей в РПЛ

Бригада арбитров во главе с Безбородовым обслуживает воскресный матч 28-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и «Уфой». 47-летний Безбородов проводит свой 227-й матч в РПЛ. Ранее судейский рекорд по количеству игр в турнире принадлежал Алексею Николаеву (226) из Москвы.