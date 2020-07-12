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17:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слуцкий впервые сыграет против ЦСКА и старого друга Гончаренко

Матч армейцев и «Рубина» в 28-м туре РПЛ представляется интригующим.

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Источник: РИА "Новости"

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Не секрет, что у Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко давние хорошие отношения. Они познакомились еще в 2006 году. Белорус был тренером дубля БАТЭ и попросился на стажировку в ФК «Москва», который тогда возглавлял Слуцкий. Организовать все помог голкипер Юрий Жевнов, игравший в столичной команде — вратарь довольно тесно общался с Гончаренко. С этого все и началось.

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Осенью 2014 года после скандального увольнения белорусского специалиста из «Кубани» Слуцкий поддержал коллегу. И сделал это в довольно резкой форме, что для российского футбола вообще-то редкость. В первую очередь досталось тогдашнему генеральному директору краснодарцев Николаю Муравьеву. Действительно, формулировка, с которой Виктора Михайловича отправили на выход, тогда многих удивила.

«Уровень дисциплины, допущенный тренером, крайне низкий. Возникла реальная угроза, что команда не удержит высокие позиции в турнирной таблице», — говорил Муравьев.

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Премьер-лига 2019/2020
Тур 28, 12.07.2020, 18:30

ЦСКА-Рубин-

А вот комментарий Слуцкого, который он дал «СЭ»:

— Я крайне возмущен увольнением Гончаренко — как самим фактом, так и тем, как это было обставлено! Вы знаете, у нас в футболе можно применять санкции к футболистам, тренерам. Но, к сожалению, мы не можем дисквалифицировать руководителей клуба — например, запретить им пожизненно заниматься футболом. Если бы такая опция существовала, первыми бы понесли наказание боссы «Кубани».

Спустя несколько месяцев, в январе 2015-го, когда страсти уже поутихли, Слуцкий в разговоре с нашим изданием вновь озвучил эту мысль:

— Муравьев еще недавно руководил в Краснодарском крае строительством и попал в футбол впервые, не имея абсолютно никаких знаний в области методик, теории, да и практических знаний тоже. И позволяет себе давать оценку методам руководства командой, подготовки игроков, тренировочных микроциклов. Роняет пятно на репутацию тренера с лицензией Pro, специалиста высокой квалификации, которую тот неоднократно подтверждал. Я часто встречал таких в футболе. Они считают, что, будучи супердилетантами, имеют право оценивать профессионалов высокого уровня.

Жизнь показала, что Слуцкий оказался прав. «Кубань», увязнув в долгах, сгинула с российской футбольной карты. Муравьев без особых успехов поруководил еще и «Динамо», оскандалившись там с трансфером Константина Рауша, и тоже исчез с радаров.
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Преемник

Спустя почти год, в сентябре 2015-го, Слуцкий пригласил Гончаренко помощником в ЦСКА, когда тот оказался без работы после неоднозначного расставания с «Уралом». Тогда многие предполагали, что дело не только в том, что просто нужен был еще один человек в тренерский штаб, как говорили в клубе. Слуцкий параллельно возглавлял сборную России, и считалось, что Гончаренко — это вариант на тот случай, если Леонид Викторович окончательно сосредоточится на работе с национальной командой.

И действительно, именно Гончаренко стал преемником Слуцкого в ЦСКА, пусть последовательность событий оказалась немного другой — белорус успел даже полгода поработать с «Уфой».

Сегодня — их первая встреча в новом качестве.

Соотношение очных матчей в чемпионате России красноречиво: во всех победил Слуцкий с общим счетом 11:0 — дважды, когда Гончаренко возглавлял «Кубань» (4:0 и 6:0), и еще раз, когда тренировал «Уфу» (1:0).

Сейчас есть вероятность, что тенденция изменится, все же нынешний ЦСКА сильнее нынешнего «Рубина», к тому же армейцы поймали волну и набрали хорошую форму.

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Интрига

В любом случае, это будет интересно и интригующе. Не только из-за хороших личных отношений двух специалистов. Не только потому, что это первый матч Слуцкого против клуба, в котором он отработал семь с половиной лет и взял три чемпионских титула — хотя, несомненно, момент особенный. И не из-за каких-то футбольно-концептуальных моментов — видение игры двумя тренерами отличается, и нельзя сказать, что это будет спор, условно, двух лучших представителей какого-то одного направления. За три с половиной года работы Гончаренко переделал ЦСКА довольно сильно. Изменилась схема — с 4−2−3−1 на 3-Х-Х, другое построение обороны — нет больше ставки на искусственный офсайд, другие акценты в атаке, где при Слуцком многое было завязано на индивидуальных качествах Вагнера Лав, Думбьи, Хонды.

Есть ведь и другой важный фактор. И ЦСКА, и «Рубин» сейчас на ходу и ведут борьбу за место в еврокубках: красно-синие за Лигу чемпионов, а казанцы при нынешней плотности в таблице имеют все шансы финишировать в топ-6, а это с высокой долей вероятности — путевка в Лигу Европы. Хотя еще совсем недавно представить такое было сложно. После разгрома от «Зенита» казалось, что армейцам бы просто удержаться в пятерке, какая там ЛЧ. В «Рубине» же все еще происходит притирка новой команды и нового тренерского штаба, часто смотреть за матчами казанцев откровенно тяжело.

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Но результат есть. После рестарта РПЛ «Рубин» набрал 10 очков. Столько же на счету ЦСКА и «Урала». Больше только у «Зенита» — 16. А вместе с очками приходят спокойствие и уверенность, позволяющие без лишних нервов работать дальше — уверен, что Слуцкий ни в коей мере не обольщается по поводу качества футбола. Хотя нужно делать скидку и на длительную паузу — в такой ситуации сложившимся и сыгранным коллективам легче, чем тем, которые только строятся.

В общем, в дуэли двух друзей — Слуцкого и Гончаренко — достаточно интриг и высоки ставки. И это обещает любопытное зрелище.

Дмитрий Гирин

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