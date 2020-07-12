Слуцкий впервые сыграет против ЦСКА и старого друга Гончаренко
Матч армейцев и «Рубина» в 28-м туре РПЛ представляется интригующим.
Матч армейцев и «Рубина» в 28-м туре РПЛ представляется интригующим.
Не секрет, что у Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко давние хорошие отношения. Они познакомились еще в 2006 году. Белорус был тренером дубля БАТЭ и попросился на стажировку в ФК «Москва», который тогда возглавлял Слуцкий. Организовать все помог голкипер Юрий Жевнов, игравший в столичной команде — вратарь довольно тесно общался с Гончаренко. С этого все и началось.
Осенью 2014 года после скандального увольнения белорусского специалиста из «Кубани» Слуцкий поддержал коллегу. И сделал это в довольно резкой форме, что для российского футбола
«Уровень дисциплины, допущенный тренером, крайне низкий. Возникла реальная угроза, что команда не удержит высокие позиции в турнирной таблице», — говорил Муравьев.
А вот комментарий Слуцкого, который он дал «СЭ»:
— Я крайне возмущен увольнением Гончаренко — как самим фактом, так и тем, как это было обставлено! Вы знаете, у нас в футболе можно применять санкции к футболистам, тренерам. Но, к сожалению, мы не можем дисквалифицировать руководителей клуба — например, запретить им пожизненно заниматься футболом. Если бы такая опция существовала, первыми бы понесли наказание боссы «Кубани».
Спустя несколько месяцев, в январе 2015-го, когда страсти уже поутихли, Слуцкий в разговоре с нашим изданием вновь озвучил эту мысль:
— Муравьев еще недавно руководил в Краснодарском крае строительством и попал в футбол впервые, не имея абсолютно никаких знаний в области методик, теории, да и практических знаний тоже. И позволяет себе давать оценку методам руководства командой, подготовки игроков, тренировочных микроциклов. Роняет пятно на репутацию тренера с лицензией Pro, специалиста высокой квалификации, которую тот неоднократно подтверждал. Я часто встречал таких в футболе. Они считают, что, будучи супердилетантами, имеют право оценивать профессионалов высокого уровня.
Спустя почти год, в сентябре 2015-го, Слуцкий пригласил Гончаренко помощником в ЦСКА, когда тот оказался без работы после неоднозначного расставания с «Уралом». Тогда многие предполагали, что дело не только в том, что просто нужен был еще один человек в тренерский штаб, как говорили в клубе. Слуцкий параллельно возглавлял сборную России, и считалось, что Гончаренко — это вариант на тот случай, если Леонид Викторович окончательно сосредоточится на работе с национальной командой.
И действительно, именно Гончаренко стал преемником Слуцкого в ЦСКА, пусть последовательность событий оказалась немного другой — белорус успел даже полгода поработать с «Уфой».
Сегодня — их первая встреча в новом качестве.
Сейчас есть вероятность, что тенденция изменится, все же нынешний ЦСКА сильнее нынешнего «Рубина», к тому же армейцы поймали волну и набрали хорошую форму.
В любом случае, это будет интересно и интригующе. Не только
Есть ведь и другой важный фактор. И ЦСКА, и «Рубин» сейчас на ходу и ведут борьбу за место в еврокубках:
Но результат есть. После рестарта РПЛ «Рубин» набрал 10 очков. Столько же на счету ЦСКА и «Урала». Больше только у «Зенита» — 16. А вместе с очками приходят спокойствие и уверенность, позволяющие без лишних нервов работать дальше — уверен, что Слуцкий ни в коей мере не обольщается по поводу качества футбола. Хотя нужно делать скидку и на длительную паузу — в такой ситуации сложившимся и сыгранным коллективам легче, чем тем, которые только строятся.
В общем, в дуэли двух друзей — Слуцкого и Гончаренко — достаточно интриг и высоки ставки. И это обещает любопытное зрелище.
Дмитрий Гирин