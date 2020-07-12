Романцев: «Спартак» судят необъективно? Я согласен

Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» продолжает удивлять и огорчать своих болельщиков. Из последних событий — поражение в Сочи, которому предшествовала ничья на своем поле с «Локомотивом» при удалении недовольного работой арбитров Доменико Тедеско.

— Каждый тренер во время игры ведет себя по-разному, — говорит Романцев. — Тот же Семин или Карпин моментами закипают как вулкан, а Дима Парфенов, напротив, старается сдерживать себя. Не вижу ничего страшного в проявлении эмоций теми, кто ведет игру у бровки. Главное, чтобы горячность не била через край и не давала повода арбитрам доставать карточки и отправлять тренера в раздевалку, как получилось с Тедеско во встрече с «Локомотивом». При всем моем уважении к немецкому специалисту, это уже перебор, который нельзя оправдать даже молодостью.

— А у вас был момент, когда вы хотели разорвать арбитра? Скажем в ответной встрече полуфинала Кубка кубков-1992/93 с «Антверпеном», когда португальский судья просто убивал «Спартак»?

— Как вы справедливо заметили, именно «убивал». Но, как ни покажется странным, я был к этому готов, поскольку еще до матча в Бельгии ходили слухи, что рефери не дадут нам продохнуть. Так оно и вышло.

Вообще, нас в еврокубках судили жестко и предвзято. Однажды я об этом сказал журналистам, после чего на «Спартак» «наехали» чиновники из УЕФА. И с тех пор я стал осторожнее в высказываниях.

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— В последнее время руководство красно-белых жалуется на необъективно судейство в чемпионате России.

— И я с этим согласен. Пусть Тедеско не удивляется и не кипит — так было всегда. И при мне случалось, что как только возникает спорный момент в нашей штрафной, тут же звучит свисток и назначается пенальти.

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Думаю, делалось это для того, чтобы не называли «спартаковским судьей». Потому я всегда говорил игрокам — никаких стыков и подкатов в штрафной. Один раз вам простят, а в другой — покажут на точку. Ну вот зачем Умярову потребовалось толкаться в самом углу штрафной с Алексеем Миранчуком, откуда и опасного продолжения атаки могло бы просто не быть? Так что пусть Доменико на установках почаще напоминает ребятам: «Не трогайте соперника в штрафной, будьте умнее, разводите руки в сторону!».

— Тем более, Тедеско учит русский язык и уже достаточно преуспел в его освоении.

— Вот за это я его уважаю. Не помню уже кто из зарубежных специалистов, приезжая к нам, брался за русский. Считаю, что тренер должен общаться с футболистам только на родном для них языке. Доменико это понял — и, значит, хочет сделать свой «Спартак». За что честь ему и хвала!

А Шамиль Газизов немцу поможет. При случае обязательно скажу это герру Доменико. Лично с новым гендиректором «Спартака» я не знаком, хотя знаю, что в футбольном мире это уважаемый человек. Можно сказать, что «Уфу» поднимал с нуля, выстраивал по кирпичику без больших денег, игроков подбирал под свой характер — упрямых, преданных делу. Потому и команда потихоньку силу набирала. Одним словом, трудяга. Может, поэтому Леонид Арнольдович Федун его и пригласил.

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— У Газизова есть еще одно ценное качество — умение находить общий язык с самыми разными тренерами, для которых «Уфа» становилась ступенькой для шага вперед в карьере. Так было сначала с Виктором Гончаренко, потом с Сергеем Семаком.

— Для тренера отношения с руководителем клуба очень важны. Если он знает, что это — его первый помощник и человек, с которым их объединяют общие цели и взгляды на выстраивание команды, то можно спокойно делать свое дело. В противном случае происходит то, что случилось с Юрием Семиным в «Локомотиве».

Честно говоря, очень обрадовался, когда узнал, что Вадик Евсеев будет работать именно в «Уфе», где тренеры всегда получали простор для творчества и доверие.

Я слежу за всеми своими ребятами, кто пошел в тренерство. Их в разных лигах и сборных больше десятка уже, наверное, наберется. Что касается Вадима, то работа тренера это, прежде всего результат. И то, что его «Уфа» сейчас опережает «Спартак» и «Динамо», обыгрывает в гостях очень крепкий «Ростов» Карпина, говорит само за себя. При том, что по подбору исполнителей, глубине состава и финансам уступает многим.

Искусство тренера — это, прежде всего, умение выжимать максимум из того, что находится в его распоряжении. У Евсеева такое получается.

— Что вы особенно выделили бы в его работе?

— Уверенность в себе. Вадик ведь не был звездным игроком, но вот эта самая вера в себя, способность заряжать остальных, позволяла ему быть лидером во всех командах, где он выступал. Поэтому при любом игровом раскладе Евсеев переставал бороться только с финальным свистком.

До сих пор болельщики вспоминают Вадима в стыковом матче с Уэльсом, в котором наш защитник «съел» знаменитого Гигза и забил решающий гол. Вот это свое качество уверенного в себе бойца ему удалось захватить и в тренерскую жизнь.

Сегодня ведь умение биться до последнего — визитная карточка «Уфы». В последний раз команда проявила его во встрече с «Тамбовом», забив уже в добавленное время.

А вспомните как Евсеев с «Амкаром» дважды в сезоне обыгрывал «Локомотив». Сейчас Вадима уже вполне можно считать опытным, набившим шишек специалистом, способным двигаться вперед.

— После прихода Газизова в «Спартак» стали говорить и о возможном появлении Евсеева. По-вашему, он готов к этому?

— Сейчас «Спартак» возглавляет Тедеско и не в моих правилах давать оценку работе коллеги — никогда этого не делал. Подобные вопросы решает владелец клуба и его правая рука — генеральный директор. Могу лишь повторить, что Евсеев готов возглавить команду самого высокого ранга. Все остальное — прерогатива руководства.

— Недавно экс-гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов, размышляя о будущем «Спартака», написал в своей колонке в «СЭ», что именно Олег Романцев сможет постепенно вернуть свой родной клуб в лидеры российского чемпионата. А что скажете вы?