Ворота «Локомотива» перед матчем с «Уфой» освятил священник с кадилом
Перед матчем чемпионата России между «Локомотивом» и «Уфой» (1:1) ворота «железнодорожников» освятил священник.
Перед матчем чемпионата России между «Локомотивом» и «Уфой» (1:1) ворота «железнодорожников» освятил священник.
«Когда камера в воротах ценнее, чем мяч… “Локомотив” — “Уфа”, за 4 часа до матча», — написал в инстаграме комментатор «Матч ТВ» Михаил Поленов.
|Марко Николич
|Вадим Евсеев
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Тихон Калугин(Россия, Москва)