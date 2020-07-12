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20:23 (мск), источник: Прессбол

Ворота «Локомотива» перед матчем с «Уфой» освятил священник с кадилом

Перед матчем чемпионата России между «Локомотивом» и «Уфой» (1:1) ворота «железнодорожников» освятил священник.

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«Когда камера в воротах ценнее, чем мяч… “Локомотив” — “Уфа”, за 4 часа до матча», — написал в инстаграме комментатор «Матч ТВ» Михаил Поленов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 2812.07.2020, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена
Главные тренеры
Марко НиколичВадим Евсеев
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРТихон Калугин(Россия, Москва)
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  • Вошел в игру
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