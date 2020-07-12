«Локомотив» чуть не пролетел мимо Лиги чемпионов. Спас вышедший на поле впервые в этом сезоне Фарфан
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После замены Юрия Семина на Марко Николича «Локомотив» не проигрывает. Но это если смотреть с одной стороны. На деле в трех последних матчах
Зато внезапно оживший ЦСКА подобрался к «Локо» на расстояние четырех очков. Так что в случае поражения с «Уфой» и последующей осечки в матче с ЦСКА в четверг железнодорожники рисковали сползти на четвертое место. Но это при условии, что «Краснодар» наконец начнет побеждать.
Хотя «Локомотив» в домашнем матче с «Уфой» считался фаворитом. Добыть долгожданную победу должны были вот эти парни:
Но интерес здесь представлял не столько стартовый состав, сколько запасные. Впервые в нынешнем сезоне в заявку попал восстановившийся после травмы Джефферсон Фарфан.
У «Уфы», по слухам,
В первом тайме мяч 75 процентов времени находился у «Локомотива». Но, как и в предыдущих матчах, с реализацией у железнодорожников были проблемы.
Зато «Уфа» один из своих моментов смогла реализовать. Мурило сфолил на Голубеве в своей штрафной, а Фомин был точен с одиннадцатиметровой отметки.
После перерыва Мурило на поле выйти было уже не суждено. Николич его заменил на Жемалетдинова.
Во втором тайме не происходило ничего интересного. Ровно до 70-й минуты, когда на замену вышел Фарфан. И спустя десять минут он сравнял счет, не позволив умереть лигочемпионским надеждам своей команды.
Хотя забитый мяч получился спорным. Точнее, не сам гол, а то, что произошло секундами раньше. Перед голевой атакой мяч, кажется, вышел за лицевую линию, судья показал на угол вратарской «Локомотива», но Чорлука просто подобрал мяч во вратарской и вместо ввода в игру начал с ним двигаться в атаку.
На голе моменты «Локо» закончились. А в оставшееся время победу могла вырвать «Уфа». Но после удара практически в упор Аликина после подачи углового железнодорожников выручил Коченков. А уже в добавленное время Емельянов бил в пустые ворота — Магкеев выбил мяч из пустых ворот.
|Марко Николич
|Вадим Евсеев
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Тихон Калугин(Россия, Москва)