Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Борнмут
Лестер
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Урал
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Парма
Болонья
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Верона
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри
Лечче
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Сампдория
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Мальорка
Футбол. Премьер-лига
18:30
ЦСКА
Рубин
11
Футбол. Премьер-лига
18:30
Динамо
Крылья Советов
20
Футбол. Премьер-лига
18:30
Оренбург
Ростов
00
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
21
Футбол. Зарубежный
18:15
Дженоа
СПАЛ
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Леванте
Атлетик
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Уфа
11
Футбол. Зарубежный
16:15
Астон Вилла
Кристал Пэлас
20
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Эйбар
02
Футбол. Зарубежный
14:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
30
Все события
Фоторепортажи
9Смолов забил «Барселоне»
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
20:34 (мск), источник: Sport24

«Локомотив» чуть не пролетел мимо Лиги чемпионов. Спас вышедший на поле впервые в этом сезоне Фарфан

Все по-прежнему зависит от «Локо», но гол получился спорным.

Наверх
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

После замены Юрия Семина на Марко Николича «Локомотив» не проигрывает. Но это если смотреть с одной стороны. На деле в трех последних матчах красно-зеленые трижды сыграли вничью и не сползли на третье место лишь благодаря ужасной форме «Краснодара», который после карантина набрал всего одно очко.

Зато внезапно оживший ЦСКА подобрался к «Локо» на расстояние четырех очков. Так что в случае поражения с «Уфой» и последующей осечки в матче с ЦСКА в четверг железнодорожники рисковали сползти на четвертое место. Но это при условии, что «Краснодар» наконец начнет побеждать.

Хотя «Локомотив» в домашнем матче с «Уфой» считался фаворитом. Добыть долгожданную победу должны были вот эти парни:

Во время загрузки произошла ошибка.

Но интерес здесь представлял не столько стартовый состав, сколько запасные. Впервые в нынешнем сезоне в заявку попал восстановившийся после травмы Джефферсон Фарфан.

У «Уфы», по слухам, из-за заражения коронавирусом в Москву не приехали Йонуц Неделчару, Вячеслав Кротов, Андрей Никитин, Боян Йокич и Дмитрий Сысуев. В итоге стартовый состав выглядел так:

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом тайме мяч 75 процентов времени находился у «Локомотива». Но, как и в предыдущих матчах, с реализацией у железнодорожников были проблемы.

Читайте также
Ворота «Локомотива» перед матчем с «Уфой» освятил священник с кадилом

Зато «Уфа» один из своих моментов смогла реализовать. Мурило сфолил на Голубеве в своей штрафной, а Фомин был точен с одиннадцатиметровой отметки.

После перерыва Мурило на поле выйти было уже не суждено. Николич его заменил на Жемалетдинова.

Во втором тайме не происходило ничего интересного. Ровно до 70-й минуты, когда на замену вышел Фарфан. И спустя десять минут он сравнял счет, не позволив умереть лигочемпионским надеждам своей команды.

Хотя забитый мяч получился спорным. Точнее, не сам гол, а то, что произошло секундами раньше. Перед голевой атакой мяч, кажется, вышел за лицевую линию, судья показал на угол вратарской «Локомотива», но Чорлука просто подобрал мяч во вратарской и вместо ввода в игру начал с ним двигаться в атаку.

Во время загрузки произошла ошибка.

На голе моменты «Локо» закончились. А в оставшееся время победу могла вырвать «Уфа». Но после удара практически в упор Аликина после подачи углового железнодорожников выручил Коченков. А уже в добавленное время Емельянов бил в пустые ворота — Магкеев выбил мяч из пустых ворот.

  • «Локомотив» набрал 51 очко и остался на втором месте. Как минимум до четверга железнодорожников никто не обгонит.
  • «Уфа с 37 очками занимает шестую строчку. Но ее может обогнать «Урал» в случае победы над «Краснодаром».
  • «Локомотив в 2020 году не проигрывает в РПЛ — 4 победы и 5 ничьих в 9 матчах.
  • Беспроигрышная серия «Уфы» достигла восьми матчей. В последний раз команда Вадима Евсеева проигрывала «Краснодару» в начале марта.
  • В следующем туре «Локо» дома сыграет с ЦСКА, а «Уфа» примет «Динамо».
Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 2812.07.2020, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена
Главные тренеры
Марко НиколичВадим Евсеев
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРТихон Калугин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Чистая шлюшка». Жене вратаря «Ростова» угрожают сломать пальцы
Известная болельщица «Спартака» объяснила, почему отказывает спортсменам
Похоже, Слуцкий не пустил ЦСКА в Лигу чемпионов
В компанию к Хабибу: в UFC второй чемпион из России
Ловчев: «Спартак» доведен тем, как работает VAR при пенальти
Тутберидзе обратилась к болельщикам после победы на премии ISU
Гран-при Штирии: Квят снова не сел на колено, «Феррари» сошли
«Тоттенхэм» вырвал победу у «Арсенала» в лондонском дерби
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь