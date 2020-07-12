«Локомотив» чуть не пролетел мимо Лиги чемпионов. Спас вышедший на поле впервые в этом сезоне Фарфан

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После замены Юрия Семина на Марко Николича «Локомотив» не проигрывает. Но это если смотреть с одной стороны. На деле в трех последних матчах красно-зеленые трижды сыграли вничью и не сползли на третье место лишь благодаря ужасной форме «Краснодара», который после карантина набрал всего одно очко.

Зато внезапно оживший ЦСКА подобрался к «Локо» на расстояние четырех очков. Так что в случае поражения с «Уфой» и последующей осечки в матче с ЦСКА в четверг железнодорожники рисковали сползти на четвертое место. Но это при условии, что «Краснодар» наконец начнет побеждать.

Хотя «Локомотив» в домашнем матче с «Уфой» считался фаворитом. Добыть долгожданную победу должны были вот эти парни:

Но интерес здесь представлял не столько стартовый состав, сколько запасные. Впервые в нынешнем сезоне в заявку попал восстановившийся после травмы Джефферсон Фарфан.

У «Уфы», по слухам, из-за заражения коронавирусом в Москву не приехали Йонуц Неделчару, Вячеслав Кротов, Андрей Никитин, Боян Йокич и Дмитрий Сысуев. В итоге стартовый состав выглядел так:

В первом тайме мяч 75 процентов времени находился у «Локомотива». Но, как и в предыдущих матчах, с реализацией у железнодорожников были проблемы.

Зато «Уфа» один из своих моментов смогла реализовать. Мурило сфолил на Голубеве в своей штрафной, а Фомин был точен с одиннадцатиметровой отметки.

После перерыва Мурило на поле выйти было уже не суждено. Николич его заменил на Жемалетдинова.

Во втором тайме не происходило ничего интересного. Ровно до 70-й минуты, когда на замену вышел Фарфан. И спустя десять минут он сравнял счет, не позволив умереть лигочемпионским надеждам своей команды.

Хотя забитый мяч получился спорным. Точнее, не сам гол, а то, что произошло секундами раньше. Перед голевой атакой мяч, кажется, вышел за лицевую линию, судья показал на угол вратарской «Локомотива», но Чорлука просто подобрал мяч во вратарской и вместо ввода в игру начал с ним двигаться в атаку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CtbGMwYJKD8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На голе моменты «Локо» закончились. А в оставшееся время победу могла вырвать «Уфа». Но после удара практически в упор Аликина после подачи углового железнодорожников выручил Коченков. А уже в добавленное время Емельянов бил в пустые ворота — Магкеев выбил мяч из пустых ворот.