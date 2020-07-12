Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Борнмут
Лестер
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Урал
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Парма
Болонья
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Верона
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри
Лечче
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Сампдория
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Мальорка
Футбол. Премьер-лига
18:30
ЦСКА
Рубин
11
Футбол. Премьер-лига
18:30
Динамо
Крылья Советов
20
Футбол. Премьер-лига
18:30
Оренбург
Ростов
00
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
21
Футбол. Зарубежный
18:15
Дженоа
СПАЛ
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Леванте
Атлетик
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Уфа
11
Футбол. Зарубежный
16:15
Астон Вилла
Кристал Пэлас
20
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Эйбар
02
Футбол. Зарубежный
14:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
30
Все события
Фоторепортажи
9Смолов забил «Барселоне»
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
20:37 (мск), источник: Матч ТВ

Червиченко: «Спартак» уже достал со своим нытьем по поводу того, что его душат

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не считает, что арбитры в текущем сезоне совершают много ошибок не в пользу столичного клуба.

Наверх

— Кажется, что «Спартак» уже достал всех своим нытьем по поводу VAR, по поводу того, что их душат. Эта музыка с этим нытьем будет вечной. Все время «Спартаку» что-то не так кто-то делает. «Спартак» поднимает вселенский шум от любого судейского решения. Вы забейте им 3, и на арбитров вы вообще не посмотрите, плюс сейчас есть VAR, там же люди что-то тоже смотрят. Более того, какой смысл «убивать» команду, которая фактически занимает 10-е место, а по потерянным очкам находится на 12-м? — заявил Червиченко.

После 28 туров Тинькофф чемпионата России «Спартак» идет на десятом месте, набрав 33 очка.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Дагестане прошли похороны Абдулманапа Нурмагомедова. Реакция мира спорта на трагедию в семье Хабиба
«Решение за Роспотребнадзором». «Рубин» продолжает подготовку к матчу с «Оренбургом»
Похоже, Слуцкий не пустил ЦСКА в Лигу чемпионов
В компанию к Хабибу: в UFC второй чемпион из России
«Локомотив» чуть не пролетел мимо Лиги чемпионов. Спас Фарфан
Ловчев: «Спартак» доведен тем, как работает VAR при пенальти
Тутберидзе обратилась к болельщикам после победы на премии ISU
Гран-при Штирии: Квят снова не сел на колено, «Феррари» сошли
«Тоттенхэм» вырвал победу у «Арсенала» в лондонском дерби
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь