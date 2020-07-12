Червиченко: «Спартак» уже достал со своим нытьем по поводу того, что его душат
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не считает, что арбитры в текущем сезоне совершают много ошибок не в пользу столичного клуба.
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не считает, что арбитры в текущем сезоне совершают много ошибок не в пользу столичного клуба.
— Кажется, что «Спартак» уже достал всех своим нытьем по поводу VAR, по поводу того, что их душат. Эта музыка с этим нытьем будет вечной. Все время «Спартаку»
После 28 туров Тинькофф чемпионата России «Спартак» идет на десятом месте, набрав 33 очка.