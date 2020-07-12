Червиченко: «Спартак» уже достал со своим нытьем по поводу того, что его душат

— Кажется, что «Спартак» уже достал всех своим нытьем по поводу VAR, по поводу того, что их душат. Эта музыка с этим нытьем будет вечной. Все время «Спартаку» что-то не так кто-то делает. «Спартак» поднимает вселенский шум от любого судейского решения. Вы забейте им 3, и на арбитров вы вообще не посмотрите, плюс сейчас есть VAR, там же люди что-то тоже смотрят. Более того, какой смысл «убивать» команду, которая фактически занимает 10-е место, а по потерянным очкам находится на 12-м? — заявил Червиченко.