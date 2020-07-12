«Оренбург» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 28 матчах. Подопечные Валерия Карпина не могут выиграть в четвертом матче кряду (три ничьи, одно поражение). «Оренбург» прервал серию из семи поражений (два из них — технические) и занимает последнее, 16-е место, имея в активе 24 очка после 28 встреч. В предыдущий раз оренбургская команда сумела набрать очки 7 марта, обыграв дома тульский «Арсенал» (2:0).

В следующем туре «Ростов» 16 июля в гостях встретится с казанским «Рубином», а «Оренбург» днем ранее в гостях сыграет с «Зенитом».