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20:59 (мск), источник: ТАСС

«Оренбург» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России

ОРЕНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» сыграли вничью с «Оренбургом» со счетом 0:0 в гостевом матче 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 28 матчах. Подопечные Валерия Карпина не могут выиграть в четвертом матче кряду (три ничьи, одно поражение). «Оренбург» прервал серию из семи поражений (два из них — технические) и занимает последнее, 16-е место, имея в активе 24 очка после 28 встреч. В предыдущий раз оренбургская команда сумела набрать очки 7 марта, обыграв дома тульский «Арсенал» (2:0).

В следующем туре «Ростов» 16 июля в гостях встретится с казанским «Рубином», а «Оренбург» днем ранее в гостях сыграет с «Зенитом».

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Оренбург
0:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2812.07.2020, 18:30 (МСК UTC+3)Газовик
Главные тренеры
Константин ПарамоновВалерий Карпин
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0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяИгорь Панин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
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