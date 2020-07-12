«Оренбург» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России
ОРЕНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» сыграли вничью с «Оренбургом» со счетом 0:0 в гостевом матче 28-го тура Тинькофф — Российской
ОРЕНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» сыграли вничью с «Оренбургом» со счетом 0:0 в гостевом матче 28-го тура Тинькофф — Российской
«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 28 матчах. Подопечные Валерия Карпина не могут выиграть в четвертом матче кряду (три ничьи, одно поражение). «Оренбург» прервал серию из семи поражений (два из них — технические) и занимает последнее, 16-е место, имея в активе 24 очка после 28 встреч. В предыдущий раз оренбургская команда сумела набрать очки 7 марта, обыграв дома тульский «Арсенал» (2:0).
В следующем туре «Ростов» 16 июля в гостях встретится с казанским «Рубином», а «Оренбург» днем ранее в гостях сыграет с «Зенитом».
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Константин Парамонов
|Валерий Карпин
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
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|Главный судья
|Игорь Панин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)