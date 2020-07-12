«Динамо» победило «Крылья» и гарантировало себе место в РПЛ
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Московское «Динамо» нанесло поражение самарским «Крыльям Советов» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Московское «Динамо» нанесло поражение самарским «Крыльям Советов» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Москве, закончилась со счетом 2:0, оба гола были забиты с пенальти, которые реализовали Максимилиан Филипп (15-я минута) и Николай Комличенко (24). Вышедший на замену защитник хозяев Заурбек Плиев получил красную карточку в добавленное ко второму тайму время.
«Динамо» набрало 35 очков в 27 матчах и гарантировало себе место в Российской
|Кирилл Новиков
|Андрей Талалаев
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Андрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Антон Кобзев(Россия, Москва)