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20:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» победило «Крылья» и гарантировало себе место в РПЛ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Московское «Динамо» нанесло поражение самарским «Крыльям Советов» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Москве, закончилась со счетом 2:0, оба гола были забиты с пенальти, которые реализовали Максимилиан Филипп (15-я минута) и Николай Комличенко (24). Вышедший на замену защитник хозяев Заурбек Плиев получил красную карточку в добавленное ко второму тайму время.

«Динамо» набрало 35 очков в 27 матчах и гарантировало себе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (27 очков после 28 игр) находятся на предпоследней, 15-й строчке.

Во время загрузки произошла ошибка.
Динамо
2:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2812.07.2020, 18:30 (МСК UTC+3)Динамо
Главные тренеры
Кирилл НовиковАндрей Талалаев
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
ВАРСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАнтон Кобзев(Россия, Москва)
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