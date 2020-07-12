«Динамо» победило «Крылья» и гарантировало себе место в РПЛ

Встреча, состоявшаяся в Москве, закончилась со счетом 2:0, оба гола были забиты с пенальти, которые реализовали Максимилиан Филипп (15-я минута) и Николай Комличенко (24). Вышедший на замену защитник хозяев Заурбек Плиев получил красную карточку в добавленное ко второму тайму время.