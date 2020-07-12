Чалов забил в третьем туре подряд! Но, похоже, Слуцкий не пустил ЦСКА в Лигу чемпионов
«Рубин» спасся в Москве благодаря системе VAR.
«Рубин» спасся в Москве благодаря системе VAR.
Леонид Слуцкий впервые встретился с ЦСКА с того дня, как попрощался с
Все серии рано или поздно заканчиваются. В этот раз прервались обе. «Армейцы» не переиграли «Рубин», а Слуцкий — Гончаренко. Тем не менее главный тренер казанцев в отличие от своего коллеги и товарища должен быть доволен результатом.
Вот что происходило на «ВЭБ Арене»:
— В основу ЦСКА вернулся Вадим Карпов, почти не игравший после разгрома от «Зенита» и отъезда Гончаренко в Беларусь. Он и Виктор Васин заменили в центре обороны дисквалифицированных Игоря Дивеева и Кирилла Набабкина.
— Слуцкий перед матчем тепло пообщался со своими бывшими игроками из ЦСКА. Московский клуб опубликовал в «инстаграме» фотографии того, как тренер «Рубина» поздоровался кулаками с Фёдором Чаловым и обнялся Аланом Дзагоевым.
— В первом тайме ЦСКА по статистике создал в два раза больше «Рубина»: удары — 12:5 (в створ — 4:2). При этом команда Гончаренко владела мячом меньше соперника — 48% против 52%. Но владение хозяев выглядело более осмысленным. В частности, у «армейцев» проходили атаки на скорости, которые опасно завершали Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Георгий Щенников и Фёдор Чалов. Вообще удары
— «Рубин», контролируя мяч, скорее брал паузу, нежели реально обострял. Складывалось впечатление, что игроки гостей не совсем понимают, как доводить мяч до своих форвардов. В результате Иван Игнатьев сделал всего семь касаний за первый тайм, а Денис Макаров (им, напомним, интересовался зимой ЦСКА) — десять.
— Но именно Гончаренко, а не Слуцкий сделал замену в перерыве — двойную! Вместо Щенникова и Марадишвили тренер ЦСКА выпустил Константина Кучаева и Кристияна Бистровича. Возможно, центрхав ушёл с поля
— ЦСКА открыл счёт на 62-й минуте, когда «Рубин» остался вдесятером. Точнее, даже вдевятером.
— Сегодня состоялось возвращение Алана Дзагоева. Полузащитник ЦСКА ещё ни разу не играл после «коронавирусной» паузы. «Армейцы» доигрывали матч с условной парой форвардов Дзагоев — Влашич, их поддерживал Яка Бийол. Алан заменил Чалова, который совершил 30 касаний, дважды пробил по воротам и отдал два ключевых паса. На 94-й минуте Дзагоев упустил прекрасный момент — мог стать героем вечера…
— Какой же горячей получилась концовка у этого относительно спокойного матча! «Рубин» в отличие от ЦСКА имел всего два дня на восстановление после предыдущего тура, но казанцы, собрав волю в кулак, атаковали и создавали напряжение у ворот Игоря Акинфеева.
Анатолий Романов
|Виктор Гончаренко
|Леонид Слуцкий
|0
|Желтые карточки
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|Красные карточки
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|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|Боковой судья
|Илья Елеференко(Россия, Москва)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)