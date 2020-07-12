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21:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Чалов забил в третьем туре подряд! Но, похоже, Слуцкий не пустил ЦСКА в Лигу чемпионов

«Рубин» спасся в Москве благодаря системе VAR.

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Леонид Слуцкий впервые встретился с ЦСКА с того дня, как попрощался с красно-синими в декабре 2016-го. Впервые после возвращения в Россию сыграл он и против своего бывшего ассистента в московском клубе Виктора Гончаренко. Уже только по этим причинам матч команд Слуцкого и Гончаренко вызывал особый интерес. Экс-главный тренер получил возможность притормозить разыгравшийся ЦСКА, который победил в трёх последних турах с общим счётом 10:0 и вернул болельщикам надежду на Лигу чемпионов. Кстати, до этого Слуцкий трижды обыграл Гончаренко в трёх матчах.

Все серии рано или поздно заканчиваются. В этот раз прервались обе. «Армейцы» не переиграли «Рубин», а Слуцкий — Гончаренко. Тем не менее главный тренер казанцев в отличие от своего коллеги и товарища должен быть доволен результатом.

Вот что происходило на «ВЭБ Арене»:

— В основу ЦСКА вернулся Вадим Карпов, почти не игравший после разгрома от «Зенита» и отъезда Гончаренко в Беларусь. Он и Виктор Васин заменили в центре обороны дисквалифицированных Игоря Дивеева и Кирилла Набабкина.

— Слуцкий перед матчем тепло пообщался со своими бывшими игроками из ЦСКА. Московский клуб опубликовал в «инстаграме» фотографии того, как тренер «Рубина» поздоровался кулаками с Фёдором Чаловым и обнялся Аланом Дзагоевым.

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— В первом тайме ЦСКА по статистике создал в два раза больше «Рубина»: удары — 12:5 (в створ — 4:2). При этом команда Гончаренко владела мячом меньше соперника — 48% против 52%. Но владение хозяев выглядело более осмысленным. В частности, у «армейцев» проходили атаки на скорости, которые опасно завершали Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Георгий Щенников и Фёдор Чалов. Вообще удары красно-синих равномерно распределились между целой группой игроков: Сигурдссон, Обляков, Щенников, Никола Влашич, Константин Марадишвили — по два, Чалов и Виктор Васин — по одному. Любопытно, что четыре передачи под удар отдал Влашич (всего же за матч у хорвата набралось семь таких ассистентских действий).

— «Рубин», контролируя мяч, скорее брал паузу, нежели реально обострял. Складывалось впечатление, что игроки гостей не совсем понимают, как доводить мяч до своих форвардов. В результате Иван Игнатьев сделал всего семь касаний за первый тайм, а Денис Макаров (им, напомним, интересовался зимой ЦСКА) — десять. Что-то за счёт индивидуальных действий мог придумать только дриблёр Хвича Кварацхелия, который совершил три обводки за 45 минут.

— Но именно Гончаренко, а не Слуцкий сделал замену в перерыве — двойную! Вместо Щенникова и Марадишвили тренер ЦСКА выпустил Константина Кучаева и Кристияна Бистровича. Возможно, центрхав ушёл с поля из-за того, что «висел» на карточке.

— ЦСКА открыл счёт на 62-й минуте, когда «Рубин» остался вдесятером. Точнее, даже вдевятером. Во-первых, получил травму и покинул поле Оливер Абильгор, которого готовился поменять Дмитрий Тарасов. Кроме того, в ходе голевой атаки «армейцев» гости остались без Пабло Сантоса. Впрочем, бразилец сам виноват — полетел безоглядно в верховое единоборство и неудачно упал. «Рубин» не перестроился, оборона потеряла организацию, а Фёдор Чалов здорово разобрался в эпизоде: получил передачу, оценил ситуацию и отправил мяч в угол ворот Юрия Дюпина. Настоящий Чалов вернулся — забивает в третьем туре подряд!

— Сегодня состоялось возвращение Алана Дзагоева. Полузащитник ЦСКА ещё ни разу не играл после «коронавирусной» паузы. «Армейцы» доигрывали матч с условной парой форвардов Дзагоев — Влашич, их поддерживал Яка Бийол. Алан заменил Чалова, который совершил 30 касаний, дважды пробил по воротам и отдал два ключевых паса. На 94-й минуте Дзагоев упустил прекрасный момент — мог стать героем вечера…

— Какой же горячей получилась концовка у этого относительно спокойного матча! «Рубин» в отличие от ЦСКА имел всего два дня на восстановление после предыдущего тура, но казанцы, собрав волю в кулак, атаковали и создавали напряжение у ворот Игоря Акинфеева. Чуть-чуть перебили «армейцев» во втором тайме — 7:8 (в створ — 1:4). В конце концов, Кварацхелия после контакта с Обляковым упал в штрафной. Судья Алексей Матюнин сперва подумал, что грузинский хавбек симулировал и показал ему жёлтую карточку. Однако система VAR исправила ошибку рефери: «армеец» попал по левой ноге соперника. Матюнин назначил пенальти, который реализовал Евгений Марков.

Анатолий Романов

ЦСКА
1:1
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 2812.07.2020, 18:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоЛеонид Слуцкий
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Боковой судьяИлья Елеференко(Россия, Москва)
ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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