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21:56 (мск), источник: Sport24

Карпин жестко раскритиковал РПЛ: Нет предела человеческой мерзости! Это ненормальный чемпионат

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после гостевой ничьей с «Оренбургом» (0:0) выступил с жесткой критикой в адрес российской Премьер-лиги.

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Источник: Sport24

«Вы сами все видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть в ногах и мыслях. У нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше.

«Оренбург» и «Ростов» оказались самыми потерпевшими командами из-за ситуации с коронавирусом? Процитирую Павла Федоровича Бышовца (Карпин оговорился. Анатолия Федоровича. — Sport24): нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться… Кто скрыл больных, а кто не скрыл… Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли… Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире", — сказал Карпин в эфире ютуб-канала РПЛ.

Оренбург
0:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2812.07.2020, 18:30 (МСК UTC+3)Газовик
Главные тренеры
Константин ПарамоновВалерий Карпин
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0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяИгорь Панин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
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