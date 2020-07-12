Карпин жестко раскритиковал РПЛ: Нет предела человеческой мерзости! Это ненормальный чемпионат

«Вы сами все видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть в ногах и мыслях. У нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше.

«Оренбург» и «Ростов» оказались самыми потерпевшими командами из-за ситуации с коронавирусом? Процитирую Павла Федоровича Бышовца (Карпин оговорился. Анатолия Федоровича. — Sport24): нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться… Кто скрыл больных, а кто не скрыл… Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли… Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире", — сказал Карпин в эфире ютуб-канала РПЛ.