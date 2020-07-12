Карпин жестко раскритиковал РПЛ: Нет предела человеческой мерзости! Это ненормальный чемпионат
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после гостевой ничьей с «Оренбургом» (0:0) выступил с жесткой критикой в адрес российской
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после гостевой ничьей с «Оренбургом» (0:0) выступил с жесткой критикой в адрес российской
«Вы сами все видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть в ногах и мыслях. У нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше.
«Оренбург» и «Ростов» оказались самыми потерпевшими командами
|Константин Парамонов
|Валерий Карпин
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Игорь Панин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)