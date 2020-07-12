Кикнадзе: У «Локомотива» мог быть вариант с Арсеном Венгером
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что клуб мог пригласить на пост главного тренера французского специалиста Арсена Венгера.
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что клуб мог пригласить на пост главного тренера французского специалиста Арсена Венгера.
«Евсеев был в списке кандидатур, Слуцкий — нет. Мог быть вариант с Венгером, но он требовал решения многих вопросов», — приводит слова Кикнадзе Fclmnews.
Напомним, что перед возобновлением чемпионата России «Локомотив» возглавил сербский специалист Марко Николич. Он сменил на посту главного тренера Юрия Сёмина, с которым руководство московского клуба приняло решение не продлевать контракт.
«Локомотив», набрав 51 очко, занимает второе место в РПЛ. Следующий матч «железнодорожники» проведут 16 июля с ЦСКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена».