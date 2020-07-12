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22:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Как стало известно «Чемпионату», хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит».

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Источник: AP 2020

При этом переход произойдёт на правах свободного агента. С большой долей вероятности Деян разорвёт контракт с английским клубом и присоединится к «Зениту».

Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (девять — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до лета 2021 года. В 2018 году Ловрен в составе сборной Хорватии стал серебряным призёром чемпионата мира.

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