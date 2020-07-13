«Ростов» гарантировал себе Лигу Европы, но потерял шансы на прямой выход в групповой этап ЛЧ

Источник: РИА "Новости"

Команда тренера Валерия Карпина лишилась шансов на выход в групповой этап Лиги чемпионов-2020/21 напрямую, без квалификации.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1b8c7632b39388ac8b0f" data-vnd="1b8c7632b39388ac8b0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1b8c7632b39388ac8b0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ростов» не побеждает 4 матча подряд (3 ничьих и поражение) и, набрав 44 очка, занимает пятое место в таблице.

Второе место в чемпионате России гарантирует выход в Лигу чемпионов напрямую. У идущего вторым «Локомотива» 51 очко, и за два тура до конца сезона дончане уже не могут обогнать москвичей.

Третье место пока занимает ЦСКА (47 очков), но его может обойти «Краснодар» (45 баллов), если сегодня обыграет «Урал».

В 29-м туре «Ростов» в гостях сыграет с «Рубином», «Локомотив» примет ЦСКА, а «Краснодар», у которого есть матч в запасе, на выезде встретится с «Крыльями Советов».