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09:49 (мск), источник: Sports.Ru

«Ростов» гарантировал себе Лигу Европы, но потерял шансы на прямой выход в групповой этап ЛЧ

«Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0) в 28-м туре РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Команда тренера Валерия Карпина лишилась шансов на выход в групповой этап Лиги чемпионов-2020/21 напрямую, без квалификации.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ростов» не побеждает 4 матча подряд (3 ничьих и поражение) и, набрав 44 очка, занимает пятое место в таблице.

Второе место в чемпионате России гарантирует выход в Лигу чемпионов напрямую. У идущего вторым «Локомотива» 51 очко, и за два тура до конца сезона дончане уже не могут обогнать москвичей.

Третье место пока занимает ЦСКА (47 очков), но его может обойти «Краснодар» (45 баллов), если сегодня обыграет «Урал».

В 29-м туре «Ростов» в гостях сыграет с «Рубином», «Локомотив» примет ЦСКА, а «Краснодар», у которого есть матч в запасе, на выезде встретится с «Крыльями Советов».

При этом пятое место позволит «Ростову» сыграть в Лиге Европы. У идущей шестой «Уфы» на 7 очков меньше.
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