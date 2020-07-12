«Краснодар» разгромил «Урал» и вышел на третье место в РПЛ

«Краснодар» набрал 48 очков в 27 матчах и поднялся на третье место в РПЛ, отставая на три балла от идущего вторым московского «Локомотива», который провел на одну игру больше. «Урал» с 35 очками после 28 матчей располагается на восьмой строчке.