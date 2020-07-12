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12 июля, источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» разгромил «Урал» и вышел на третье место в РПЛ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» одержали крупную победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Маркус Берг (13-я минута), Мануэл Фернандеш (57-я) и Реми Кабелла (82-я, с пенальти).

«Краснодар» набрал 48 очков в 27 матчах и поднялся на третье место в РПЛ, отставая на три балла от идущего вторым московского «Локомотива», который провел на одну игру больше. «Урал» с 35 очками после 28 матчей располагается на восьмой строчке.

Во время загрузки произошла ошибка.
Краснодар
3:0
Первый тайм: 1:0
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 2812.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 2977 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевДмитрий Парфенов
Голы
Маркус Берг(Даниил Уткин)14′
Мануэл Фернандеш57′
Реми Кабелла82′
Составы команд
39Матвей Сафонов
60Владислав Полетаев
2Егор Сорокин
77′
5Мацей Вилюш
6Кристиан Рамирес
93Алексей Герасимов
98Сергей Петров
6Рафал Аугустыняк
14Кристоффер Олссон
14Юрий Бавин
31Кайю
40′
95Игорь Калинин
12′
33Маркус Берг
15Денис Кулаков
65′
8Юрий Газинский
85′
35Николай Золотов
81′
53Александр Черников
58Отман Эль-Кабир
54′
10Вандерсон Масиэл
85′
21Исламжан Насыров
67Максим Кутовой
10Эрик Бикфалви
58′
47Даниил Уткин
75′
20Андрей Панюков
7Реми Кабелла
18Михал Кухарчик
46′
99Мануэл Фернандеш
67′
11Дмитрий Ефремов
93Магомед-Шапи Сулейманов
88Павел Погребняк
65′
44Андрей Егорычев
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)11
11Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые2
11Фолы14
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяАлександр Богданов(Россия, Верея)
ВАРСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Ассистент ВАРКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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