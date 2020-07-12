«Краснодар» разгромил «Урал» и вышел на третье место в РПЛ
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» одержали крупную победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 28-го тура Российской
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» одержали крупную победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 28-го тура Российской
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Маркус Берг (13-я минута), Мануэл Фернандеш (57-я) и Реми Кабелла (82-я, с пенальти).
«Краснодар» набрал 48 очков в 27 матчах и поднялся на третье место в РПЛ, отставая на три балла от идущего вторым московского «Локомотива», который провел на одну игру больше. «Урал» с 35 очками после 28 матчей располагается на восьмой строчке.
|Мурад Мусаев
|Дмитрий Парфенов
|Маркус Берг(Даниил Уткин)
|14′
|Мануэл Фернандеш
|57′
|Реми Кабелла
|82′
|39
|Матвей Сафонов
|60
|Владислав Полетаев
|2
|Егор Сорокин
77′
|5
|Мацей Вилюш
|6
|Кристиан Рамирес
|93
|Алексей Герасимов
|98
|Сергей Петров
|6
|Рафал Аугустыняк
|14
|Кристоффер Олссон
|14
|Юрий Бавин
|31
|Кайю
40′
|95
|Игорь Калинин
12′
|33
|Маркус Берг
|15
|Денис Кулаков
65′
|8
|Юрий Газинский
85′
|35
|Николай Золотов
81′
|53
|Александр Черников
|58
|Отман Эль-Кабир
54′
|10
|Вандерсон Масиэл
85′
|21
|Исламжан Насыров
|67
|Максим Кутовой
|10
|Эрик Бикфалви
58′
|47
|Даниил Уткин
75′
|20
|Андрей Панюков
|7
|Реми Кабелла
|18
|Михал Кухарчик
46′
|99
|Мануэл Фернандеш
67′
|11
|Дмитрий Ефремов
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|88
|Павел Погребняк
65′
|44
|Андрей Егорычев
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|11
|11
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Александр Богданов(Россия, Верея)
|ВАР
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Ассистент ВАР
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)