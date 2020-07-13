«Краснодар» вернулся в тройку. Осечки «Локомотива» и ЦСКА усилили интригу в борьбе за ЛЧ

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Для «Краснодара» эта победа стала первой после возобновления чемпионата России, добытой на поле. Ранее команде была присуждена техническая победа над «Оренбургом», который из-за вспышки коронавируса в команде не смог принять соперника в 24-м туре РПЛ. После этого краснодарцы упустили победу над «Ростовом», пропустив пенальти на 101-й минуте игры, а также потерпели поражения от петербургского «Зенита» (2:4) и казанского «Рубина» (0:1). При этом у «Краснодара» есть игра в запасе — встреча команды с московским «Динамо» в рамках 23-го тура премьер-лиги была перенесена с 21 июня на 19 июля из-за выявления коронавируса у игроков бело-голубых.

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Таким образом, до конца чемпионата «Краснодару» предстоит провести три матча — против самарских «Крыльев Советов» (15 июля, на выезде), «Динамо» (19 июля, дома) и грозненского «Ахмата» (22 июля, дома). Команда под руководством главного тренера Мурада Мусаева имеет в активе 48 очков и на три очка отстает от московского «Локомотива», который провел на одну игру больше; отрыв от занимающих четвертое и пятое места ЦСКА и «Ростова» составляет одно и четыре очка соответственно. Если краснодарцы по итогам чемпионата займут второе место, то впервые в истории смогут сыграть в групповой стадии Лиги чемпионов, если останутся на третьей строчке — начнут выступление в главном еврокубковом турнире с третьего квалификационного раунда; если опустятся на четвертую или пятую позицию, попадут в Лигу Европы.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 28, 12.07.2020, 20:30 Краснодар 3 Урал 0

«Урал», несмотря на крупное поражение, сохраняет шансы на попадание в еврокубки на следующий сезон. Для этого команде главного тренера Дмитрия Парфенова, в активе которой 35 очков, нужно либо занять шестое место по итогам чемпионата (сейчас его занимает «Уфа», которая набрала 37 очков) и рассчитывать на то, что обеспечивший себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов «Зенит» выиграет Кубок России, либо самой завоевать этот трофей. В оставшихся до конца чемпионата матчах екатеринбуржцы дома сыграют с тульским «Арсеналом» и «Локомотивом» — между играми 15 и 22 июля в чемпионате в календаре «Урала» на 19 июля намечен полуфинал Кубка России против подмосковных «Химок».

«Рад, что мы прервали серию неудачных матчей, смогли взять три очка и показали содержательный футбол. “Урал” сам в такой играет, и зрителям, думаю, это понравилось. Рад, что во втором тайме (после первой сорокапятиминутки счет был 1:0 — прим. ТАСС) мы не остановились, забили еще», — сказал после матча Мурад Мусаев.

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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после игры отметил, что «Краснодар» наказал его команду за ошибки. «Как можно кого-то оценивать, когда команда проигрывает 0:3? Мы не должны были допускать таких ошибок. “Краснодар” — это та команда, которая сразу наказывает за такое», — сказал он, добавив, что ухудшила ситуацию для «Урала» потеря из-за травмы атакующего полузащитника Отмана Эль-Кабира.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 28, 12.07.2020, 16:30 Локомотив 1 Уфа 1

«Локомотив» спас не игравший больше года Фарфан

В стартовом матче игрового дня «Локомотив» ушел от поражения в домашнем матче с «Уфой» — на гол полузащитника гостей Даниила Фомина с пенальти железнодорожники ответили точным ударом нападающего Джефферсона Фарфана. Для перуанского форварда матч против команды из столицы Башкортостана стал первым в РПЛ с 4 мая 2019 года. Прошлым летом он получил повреждение колена, находясь в расположении сборной Перу, которая выступала на Кубке Америки в Бразилии; в мае этого года у 35-летнего игрока был обнаружен коронавирус, в начале июля «Локомотив» сообщил, что игрок вылечился. Несмотря на то что команды потеряли очки, никто из преследователей не смог сместить их со второй и шестой позиций в турнирной таблице чемпионата России.

В матче между «Локомотивом» и «Уфой» был обновлен судейский рекорд — для главного арбитра встречи Владислава Безбородова прошедшая игра стала 227-й в карьере. 47-летний рефери вышел на первое место по этому показателю. Ранее рекорд по количеству игр в РПЛ среди судей принадлежал Алексею Николаеву (226).

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В заявку на матч против «Локомотива» неожиданно не вошли шесть игроков гостевой команды — Йонуц Неделчару, Вячеслав Кротов, Андрей Никитин, Боян Йокич, Дмитрий Сысуев и Алексей Чернов. Это породило подозрение, что в команде произошла вспышка коронавируса, однако представители уфимской команды опровергли эти сообщения. Перед игрой с железнодорожниками пост генерального директора «Уфы» покинул Шамиль Газизов, он перешел на аналогичную должность в московский «Спартак». Переехав в столицу, он воспользовался возможностью посетить матч своей бывшей команды.

«Я абсолютно недоволен результатом и качеством игры, — сказал после матча главный тренер “Локомотива” Марко Николич. — Мы опытная команда и должны показывать больше желания в таких матчах. В первые 45 минут команда играла очень нервно, мы делали очень много невынужденных ошибок, буквально отдавали мяч соперникам, давали им шанс убегать в контратаку и останавливать наступательный напор. Во втором играли лучше, но в таких матчах для победы надо играть хорошо большую часть времени».

Оппонент сербского специалиста, главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отметил, что игроки его команды ни в чем не уступили одному из лидеров РПЛ. «Мы сегодня сыграли вничью, могли не пропустить, могли забить второй мяч. На поле вышли те, кто был с нами с начала сезона, с первого тура. Многие сыграли не на своих позициях, но мы ни в чем не уступили сопернику, который борется за попадание в Лигу чемпионов», — отметил наставник башкирской команды.

У меня конфликта с болельщиками нет, у болельщиков есть конфликт со мной. Василий Кикнадзе генеральный директор «Локомотива»

После матча генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе на стихийной встрече с болельщиками высказался по нескольким ключевым вопросам, включая их акцию протеста в связи с непродлением контракта с предыдущим главным тренером команды Юрием Семиным. После возобновления чемпионата активные фанаты железнодорожников выступают с призывами к уходу в отставку Кикнадзе и председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова, а на 20-й минуте всех домашних игр покидают трибуны. «У меня конфликта с болельщиками нет, у болельщиков есть конфликт со мной. Все покажет игра: если игра покажет, что я был прав, разумные люди поймут, что я правильно все сделал», — отметил гендиректор «Локомотива».

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 28, 12.07.2020, 18:30 ЦСКА 1 Рубин 1

«Рубин» Слуцкого поставил подножку ЦСКА

Во встрече против «Рубина» прервалась трехматчевая победная серия ЦСКА, по ходу которой армейцы поочередно обыграли «Спартак» (2:0), «Ахмат» (4:0) и «Оренбург» (4:0). Казанцы ушли от поражения в концовке матча — на гол нападающего москвичей Федора Чалова гости ответили пенальти в исполнении Евгения Маркова. Одиннадцатиметровый удар был назначен после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

Благодаря ничьей с ЦСКА «Рубин» гарантировал себе сохранение прописки в премьер-лиге на сезон-2020/21. Казанцы добились этого под руководством бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Специалист работал в московском клубе с 2009 по 2016 год, завоевав за это время семь трофеев, включая три титула чемпиона России.

«Первый тайм не очень получился, не могли правильно расставиться при игре в нападении и выйти из обороны, после перерыва было уже лучше, хотя пропустили гол при курьезных обстоятельствах, — сказал Слуцкий. — Команда официально сохранила прописку в РПЛ, уже сейчас можно сказать, потому что мы очень удачно провели отрезок после пандемии. Это касается и качества игры, и результата, задачей-минимум, как и задачей-максимум, было сохранение прописки в премьер-лиге, мы их выполнили, и осталось еще две игры, в них мы постараемся качественнее сыграть, как можно выше подняться в турнирной таблице».

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, в свою очередь, посетовал на плохую реализацию моментов игроками его команды. «Футбол состоит из того, забиваешь ты или нет — в прошлом матче мы забили много, в этом не хватало энергии, вяло атаковали, — признал белорусский специалист. — Много подходов, могли забивать, но удар то несильный, то неточный; тем не менее ударов в створ было достаточно. Хотелось бы играть выше, нам не следовало садиться так низко».

Автор единственного гола ЦСКА в этой встрече Федор Чалов после игры согласился с тем, что команда не использовала свои моменты. «Могли забить и в первом, и во втором тайме, — сказал он. — Забили первый гол и отдали инициативу, из-за этого пропустили мяч, после начали играть, но не хватило времени».

Также форвард высказался о том, как изменилась игра команды с возвращением Гончаренко. После поражения от «Зенита» (0:4) в середине июня главный тренер уезжал на родину и не участвовал в подготовке команды к игре с «Динамо» (0:0), затем он вернулся, и в четырех матчах ЦСКА набрал 10 очков. «Все ребята расслабились, и мы стали получать удовольствие во всех матчах», — отметил Чалов, добавив, что команда будет настраиваться на победу в двух оставшихся матчах и бороться за попадание в Лигу чемпионов.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 28, 12.07.2020, 18:30 Оренбург 0 Ростов 0

Семиматчевая серия поражений «Оренбурга» подошла к концу

«Оренбург» после возобновления чемпионата России потерпел пять поражений подряд (два из них — технические из-за вспышки коронавируса в команде). В целом же команда уступила в семи играх кряду. Во встрече с «Ростовом», которая завершилась со счетом 0:0, команда впервые с 7 марта сумела набрать очки. Тогда клуб из Оренбурга дома обыграл тульский «Арсенал» (2:0).

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов после завершения матча отметил, что команда реализовала план на игру. «Так и планировали сыграть — строго сзади и искать какие-то шансы у ворот соперника искать. К сожалению, не получилось создать моменты, но ребята старались, выложились, отдали много сил», — сказал он.

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Наставник «Ростова» Валерий Карпин более жестко высказался о исходе встречи и положении команды в турнирной таблице РПЛ. В первом туре после возобновления чемпионата дончане из-за вспышки коронавируса были вынуждены отправить на матч против «Сочи» игроков клубной академии в возрасте от 16 до 19 лет. Там команда потерепела поражение со счетом 1:10.

«Раньше был Росгосстрах — чемпионат России, а сейчас “Роспотребнадзор — чемпионат России”, — сказал в эфире Youtube-канала РПЛ главный тренер “Ростова”. — Кто договорился с Роспотребнадзором, тот и в выигрыше, а кто не смог договориться… Кто скрыл, а кто не скрыл больных; кого закрыли на карантин, а кого не закрыли… Это ненормальный чемпионат России, и во всем мире об этом говорят».

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 28, 12.07.2020, 18:30 Динамо 2 Крылья Советов 0

«Динамо» помогло «Спартаку»

Московское «Динамо» в домашнем матче против «Крыльев Советов» одержало победу со счетом 2:0. Голы с пенальти забили игроки группы атаки бело-голубых Максимилиан Филипп и Николай Комличенко.

«Провели достаточно хороший матч, за исключением 15 стартовых минут второго тайма, — сказал после завершения матча главный тренер “Динамо” Кирилл Новиков. — Удача, которой не было у нас в предыдущих матчах, сегодня нам помогла. Могли еще мяча три-четыре забить, но не хватило реализации и завершающего паса. В целом оборона сегодня справилась, давление было, но “Крылья Советов” не создали ни одного голевого момента».

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев признал, что его команда в матче с «Динамо» испытывала проблемы с физической готовностью. «У нас четвертая игра за 13-й день, а вариантов ротации состава у нас не так много, — отметил он. — Не хотелось получать первый гол в первые 15 минут, допустили грубейшую ошибку. Потом мы вынуждены были раскрываться».

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Благодаря результату матча между «Динамо» и «Крыльями Советов» «Спартак», который в субботу на выезде проиграл «Сочи» (0:1), обезопасил себя от вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Самарцы за два тура до конца чемпионата занимают 15-место в таблице РПЛ, набрав 27 очков. Красно-белые набрали 33 очка и располагаются на 11-й строчке. В случае равенства очков москвичи займут место выше по результатам личных встреч.