В «Ростове» отреагировали на новость о возможном уходе Валерия Карпина
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал информацию о возможном уходе руководства клуба и главного тренера Валерия Карпина.
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал информацию о возможном уходе руководства клуба и главного тренера Валерия Карпина.
«Это неправда», — приводит слова Арутюнянца
Карпин работает в «Ростове» с 2017 года. Ранее 51-летний специалист возглавлял «Торпедо» из Армавира (2015−2016), «Мальорку» (2014−2015) и московский «Спартак» (2012−2014, 2009−2012).
«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице Российской
В предпоследнем, 29-м туре РПЛ команда Карпина встретится с казанским «Рубином». Матч состоится 16 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.