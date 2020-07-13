Стало известно, почему не играет за «Ростов» Роман Еременко
Полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустил все последние матчи команды
Полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустил все последние матчи команды
По данным «СЭ», болезнь повлияла на состояние легких 33-летнего футболиста.
Из всех инфицированных игроков ростовчан он тяжелее всех перенес заболевание. После возобновления сезона Еременко сыграл лишь 20 минут в матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов (0:0)», а в других играх не попадал в заявку.
17 июня
В нынешнем сезоне Еременко провел 18 матчей за