Стало известно, почему не играет за «Ростов» Роман Еременко

Из всех инфицированных игроков ростовчан он тяжелее всех перенес заболевание. После возобновления сезона Еременко сыграл лишь 20 минут в матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов (0:0)», а в других играх не попадал в заявку.