Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Реал
Футбол. Зарубежный
12.07
Севилья
Мальорка
20
Все события
Фоторепортажи
23Фарфан спас «Локо» от поражения
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
15:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стало известно, почему не играет за «Ростов» Роман Еременко

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустил все последние матчи команды из-за последствий коронавируса.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:07 MSK, 13.07
Инфицировано733 699+6 537
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
30.0613.07
Скончалось11 439+104
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
30.0613.07
Выздоровело504 021+2 960
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
30.0613.07
Инфицировано12 945 657+193 775
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
30.0613.07
Скончалось569 871+3 954
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
30.0613.07
Выздоровело7 147 807+119 175
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
30.0613.07
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

По данным «СЭ», болезнь повлияла на состояние легких 33-летнего футболиста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из всех инфицированных игроков ростовчан он тяжелее всех перенес заболевание. После возобновления сезона Еременко сыграл лишь 20 минут в матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов (0:0)», а в других играх не попадал в заявку.

17 июня пресс-служба «Ростова» сообщила о том, что финский футболист и еще пять игроков заразились коронавирусом.

В нынешнем сезоне Еременко провел 18 матчей за желто-синих, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. (Вячеслав Короткин).

Читайте также
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сделают ли для Ефремова поблажки в колонии... Кокорин рассказал, как к нему относились в лагере
Легкую атлетику в России официально похоронили. Ласицкене может уйти из сборной
Осечки «Локомотива» и ЦСКА усилили интригу в борьбе за ЛЧ
В «Ростове» отреагировали на новость о возможном уходе Карпина
Назначена дата рассмотрения высказывания Медведева по «Спартаку»
ХК ЦСКА расторг контракт с олимпийским чемпионом
Петр Ян оскорбил бывшего чемпиона UFC в ответ на критику
«А говорим о России». Британские атлеты пили секретный коктейль
Боец ММА умер в 30 лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь