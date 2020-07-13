Созин: Кикнадзе и Карпина могут отстранить от футбольной деятельности

Кикнадзе во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1) показал средний палец одному из болельщиков. Карпин после встречи с «Оренбургом» (0:0) раскритиковал национальный чемпионат и назвал его «ненормальным». Данные эпизоды будут рассмотрены на заседании комитета по этике РФС, которое состоится 17 июля.

«В комитете достаточно жесткие правила игры. Им может грозить весь спектр, который вообще возможен: от замечания до отстранения от футбольной деятельности. И я говорю сейчас абсолютно серьезно, нисколько не преувеличивая возможности комитета, потому что прецеденты были. Какое наказание будет, не знаю, потому что идет коллективное обсуждение, 12 человек, каждый со своим мнением, это условие работы комитета», — сказал Созин по телефону.