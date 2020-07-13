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18:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Созин: Кикнадзе и Карпина могут отстранить от футбольной деятельности

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Сергей Фукс. Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин могут быть отстранены от футбольной деятельности, сообщил РИА Новости член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин.

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Источник: Спорт РИА Новости

Кикнадзе во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1) показал средний палец одному из болельщиков. Карпин после встречи с «Оренбургом» (0:0) раскритиковал национальный чемпионат и назвал его «ненормальным». Данные эпизоды будут рассмотрены на заседании комитета по этике РФС, которое состоится 17 июля.

«В комитете достаточно жесткие правила игры. Им может грозить весь спектр, который вообще возможен: от замечания до отстранения от футбольной деятельности. И я говорю сейчас абсолютно серьезно, нисколько не преувеличивая возможности комитета, потому что прецеденты были. Какое наказание будет, не знаю, потому что идет коллективное обсуждение, 12 человек, каждый со своим мнением, это условие работы комитета», — сказал Созин по телефону.

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