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18:29 (мск), источник: ТАСС

Бригада Турбина рассудит матч предпоследнего тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА

ТАСС, 13 июля. Судейская бригада во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова назначена на матч предпоследнего, 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Ассистентами главного арбитра будут Алексей Воронцов (Ярославль) и Константин Шаламберидзе (Москва), резервным судьей назначен Евгений Кукуляк (Калуга). За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) и Валентин Мурашов (Москва).

Встреча пройдет в Москве 16 июля на «РЖД-Арене», начало матча в 20:30 мск. Игра была перенесена с 15 июля с целью получения возможности использовать в матче VAR.

Тур начнется 15 июля четырьмя встречами: Владимир Москалев (Воронеж) будет обслуживать матч «Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар», Николай Волошин (Смоленск) будет работать на матче «Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула), Алексей Сухой (Люберцы) рассудит игру «Спартак» (Москва) — «Ахмат» (Грозный), Виталий Мешков назначен на встречу «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Оренбург».

Помимо матча «Локомотив» — ЦСКА в четверг, 16 июля пройдут еще три встречи. На матче «Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону), который был перенесен по той же причине, что и московское дерби, будет работать Василий Казарцев (Санкт-Петербург), «Уфа» на своем поле примет московское «Динамо», встречу обслужит Павел Кукуян (Сочи), бригада во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска назначена на игру между «Тамбовом» и «Сочи».

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