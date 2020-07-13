Бригада Турбина рассудит матч предпоследнего тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА

Встреча пройдет в Москве 16 июля на «РЖД-Арене», начало матча в 20:30 мск. Игра была перенесена с 15 июля с целью получения возможности использовать в матче VAR.

Помимо матча «Локомотив» — ЦСКА в четверг, 16 июля пройдут еще три встречи. На матче «Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону), который был перенесен по той же причине, что и московское дерби, будет работать Василий Казарцев (Санкт-Петербург), «Уфа» на своем поле примет московское «Динамо», встречу обслужит Павел Кукуян (Сочи), бригада во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска назначена на игру между «Тамбовом» и «Сочи».