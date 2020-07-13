Бразильский легионер «Краснодара» признался, что Россия его не удивила
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бразильский полузащитник «Краснодара» Вандерсон рассказал, что не сталкивался с неприятными сюрпризами после переезда в Россию.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бразильский полузащитник «Краснодара» Вандерсон рассказал, что не сталкивался с неприятными сюрпризами после переезда в Россию.
Вандерсон перешел в «Краснодар» летом 2017 года из австрийского «Ред Булла».
«В России я уже три года — вот, исполнилось неделю назад. Я адаптировался, мне здесь хорошо. Удивляет ли до сих пор
Игрок также поделился своим мнением о российском футболе: «По-моему, он становится только лучше. Появляются молодые талантливые ребята. Приспособиться к чемпиону непросто: здесь жесткая игра с множеством контактов, но я много работал, чтобы развивать свои навыки и приносить пользу. Для меня самое главное — быть полезным для «Краснодара».
Вандерсон провел 19 матчей в текущем сезоне Российской