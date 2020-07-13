Бразильский легионер «Краснодара» признался, что Россия его не удивила

«В России я уже три года — вот, исполнилось неделю назад. Я адаптировался, мне здесь хорошо. Удивляет ли до сих пор что-то в этой стране? Я достаточно поездил по разным странам, чтобы меня ничего не удивляло. Негативных сюрпризов нет — так скажу», — рассказал Вандерсон в интервью клубной пресс-службе.