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18:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бразильский легионер «Краснодара» признался, что Россия его не удивила

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бразильский полузащитник «Краснодара» Вандерсон рассказал, что не сталкивался с неприятными сюрпризами после переезда в Россию.

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Источник: Спорт РИА Новости

Вандерсон перешел в «Краснодар» летом 2017 года из австрийского «Ред Булла».

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«В России я уже три года — вот, исполнилось неделю назад. Я адаптировался, мне здесь хорошо. Удивляет ли до сих пор что-то в этой стране? Я достаточно поездил по разным странам, чтобы меня ничего не удивляло. Негативных сюрпризов нет — так скажу», — рассказал Вандерсон в интервью клубной пресс-службе.

Игрок также поделился своим мнением о российском футболе: «По-моему, он становится только лучше. Появляются молодые талантливые ребята. Приспособиться к чемпиону непросто: здесь жесткая игра с множеством контактов, но я много работал, чтобы развивать свои навыки и приносить пользу. Для меня самое главное — быть полезным для «Краснодара».

Вандерсон провел 19 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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