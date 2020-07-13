РПЛ: у одного представителя «Уфы» положительный результат теста на коронавирус

«Оперативный штаб РПЛ продолжает в ежедневном режиме сбор и анализ информации о тестировании и состоянии здоровья членов команд и сотрудников всех клубов Тинькофф РПЛ.. По последним данным, у одного представителя “Уфы” положительный результат теста на коронавирус. Региональное управление Роспотребнадзора установило, что заболевший ни с кем не контактировать, и предписало ему нахождение на карантине. Сотрудники и игроки “Уфы” прошли очередные тесты на коронавирус и ждут результатов. В остальных клубах новых заболевших нет», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте РПЛ.