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19:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Будет здорово поработать с ним». Тимощук — об Исламхане в «Зените» и интересе к казахстанцам

Экс-полузащитник «Кайрата», а ныне ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук в интервью Metaratings.ru заявил, что у капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана хватит квалификации для выступления в чемпионате России.

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Также украинец отметил, что его клуб готов усилить состав футболистами из Казахстана, которые с нового сезона не будут считаться легионерами в РПЛ.

— В январе 2020 года на просмотр в «Зенит» приезжал ваш бывший одноклубник по «Кайрату» Бауыржан Исламхан. Проведя сборы, он уехал играть на Ближний Восток. Как он себя проявил в Питере?

— На мой взгляд, для него это был хороший опыт, — считает Тимощук. — Для него самого было важно побыть в нашей семье, почувствовать уровень своего мастерства и своей подготовки. Я потом с ним разговаривал. Он был доволен временем, проведенным в «Зените» на сборах.

Исламхан — хороший человек, я общался с ним и в «Кайрате», и в Катаре, когда он приезжал к нам. Хотелось бы пожелать ему удачи в достижении максимальных целей в своей карьере. Если будет возможность поработать с ним или он будет играть в чемпионате России, будет здорово. Считаю его достаточно квалифицированным исполнителем.

— Игроки из Казахстана теперь перестают считаться легионерами в России. Как бывший игрок КПЛ, что скажете относительно перспектив казахстанцев в России? Есть ли игроки, способные приехать и проявить себя в РПЛ?

— Я думаю, что мы в любом случае должны мониторить футболистов, которые в следующем сезоне не будут считаться в РПЛ легионерами. Нужно искать возможности, чтобы усиливать команду разными футболистами, поскольку «Зенит» играет в Лиге чемпионов и ставит перед собой высокие цели.

Напомним, что с 17 по 25 января Исламхан находился на просмотре в «Зените». В ходе сбора в Катаре казахстанец провел два контрольных матча: против местного «Аль-Увайнаха» (10:0) он отыграл весь второй тайм и отдал две голевые передачи, а во встрече с австрийским «Зальцбургом» (3:6) вышел в стартовом составе и заменился на 61-й минуте.

В итоге Исламхан 30 января перешел в «Аль-Айн» из ОАЭ, с которым подписал краткосрочный контракт. За десять матчей в составе этой команды он забил один гол и отдал три ассиста, но в марте сезон был временно приостановлен, а вскоре объявлен завершенным.

1 июля Исламхан стал свободным агентом. Он исключил свое возвращение в чемпионат Казахстана и рассказал, где мечтает играть.

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