Российского футбольного судью проверили на детекторе лжи

Источник: РИА "Новости"

По словам функционера, в отношении рефери было открыто внутреннее расследование, в рамках которого использовался полиграф. О результатах проверки РФС сообщит дополнительно. Также Хачатурянц подчеркнул, что у комитета нет подтвержденной информации, порочащей репутацию Лапочкина.

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В воскресенье, 12 июля, в СМИ появилась информация о возможной причастности Лапочкина к игре на тотализаторе, за которую арбитру грозит пожизненная дисквалификация. Позже сообщалось, что судью подозревают в предвзятом судействе матча «Спартак» — «Локомотив».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Z2WM0XMx4Xk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игра 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и железнодорожниками прошла 8 июля и завершилась со счетом 1:1. Лапочкин в ходе матча удалил со скамейки главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.