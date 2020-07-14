Представитель ФК «Уфа» сдал положительный тест на коронавирус
Его отправили сидеть на карантине.
Его отправили сидеть на карантине.
Представитель ФК «Уфа» сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперштаб Российской
Региональный Роспотребнадзор установил, что заболевший ни с кем не контактировал. Ему предписали сидеть на карантине. Тем временем сотрудники и игроки башкирской команды сдали очередные тесты на коронавирус и ждут результатов.
Напомним, «Уфа» не первый раз фигурирует в контексте коронавируса. Так, еще в марте инфекцию подозревали у хавбека Оливье Тилля. А в июне матч с «Тамбовом» находился под угрозой срыва