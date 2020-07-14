Семин не знал о проблемах со здоровьем умершего воспитанника «Локомотива»

Источник: РИА "Новости"

Самохвалов, выступавший за фарм-клуб железнодорожников, скончался 20 апреля в возрасте 22 лет во время пробежки рядом с домом. Тренер юношеской команды «Локомотива» Александр Гришин сообщил РИА Новости, что причиной смерти защитника стала сердечная недостаточность.

«Мы часто привлекали ребят из молодежки и “Казанки”, когда игроки основы уезжали в сборные. В том числе и Самохвалова. Как тренер, я не получал информацию о его здоровье и обследованиях, которые должны были проводиться перед подписанием контракта и в середине сезона… Я этой информации не имел. Тренировочную работу он не избегал. А всей глубины проблемы я не знал», — рассказал Семин в интервью Евгению Савину в эфире Youtube-канала «Красава».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-ivm9X4nF9M" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Наверное, нужно говорить игроку правду. Если бы я знал о его проблеме, то, наверное, все-таки беседовал бы с ним о прекращении занятий футболом. Любой нормальный человек в такой ситуации должен помочь его семье. Наверное, есть определенная безответственность. Были обследования перед подписанием контракта и по ходу сезона? Или нет? И кто давал добро, чтобы он тренировался в полном объеме?» — добавил Семин.