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17:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семин не знал о проблемах со здоровьем умершего воспитанника «Локомотива»

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что ничего не знал о проблемах воспитанника московского клуба Иннокентия Самохвалова со здоровьем.

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Источник: РИА "Новости"

Самохвалов, выступавший за фарм-клуб железнодорожников, скончался 20 апреля в возрасте 22 лет во время пробежки рядом с домом. Тренер юношеской команды «Локомотива» Александр Гришин сообщил РИА Новости, что причиной смерти защитника стала сердечная недостаточность.

«Мы часто привлекали ребят из молодежки и “Казанки”, когда игроки основы уезжали в сборные. В том числе и Самохвалова. Как тренер, я не получал информацию о его здоровье и обследованиях, которые должны были проводиться перед подписанием контракта и в середине сезона… Я этой информации не имел. Тренировочную работу он не избегал. А всей глубины проблемы я не знал», — рассказал Семин в интервью Евгению Савину в эфире Youtube-канала «Красава».

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«Наверное, нужно говорить игроку правду. Если бы я знал о его проблеме, то, наверное, все-таки беседовал бы с ним о прекращении занятий футболом. Любой нормальный человек в такой ситуации должен помочь его семье. Наверное, есть определенная безответственность. Были обследования перед подписанием контракта и по ходу сезона? Или нет? И кто давал добро, чтобы он тренировался в полном объеме?» — добавил Семин.

Ранее бывший тренер юношеской сборной России Андрей Талалаев сообщил, что о проблемах игрока со здоровьем было известно и раньше.

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