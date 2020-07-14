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17:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС оштрафовал ЦСКА на 350 тысяч рублей, Слуцкого — на 100 тысяч

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский ЦСКА по итогам матча чемпионата России с казанским «Рубином» на 350 тысяч рублей за различные нарушения, сообщается на официальном сайте РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча 28-го тура РПЛ прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 1:1. Армейский клуб заплатит 250 тысяч рублей штрафа за нарушение регламента возобновления чемпионата России, 100 тысяч — за неподобающее поведение команды (предупреждения получили шесть игроков).

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение регламента возобновления чемпионата России. Тульский «Арсенал» за аналогичные нарушения в матче с «Тамбовом» оштрафован на 250 тысяч рублей, полузащитник команды Валерий Громыко — на 100 тысяч.

«Сочи» по итогам игры с московским «Спартаком» оштрафован суммарно на 295 тысяч рублей, московское «Динамо» по итогам игры с самарскими «Крыльями Советов» — на 200 тысяч, столичный «Локомотив» по итогам матча с «Уфой» — на 150 тысяч.

«В ходе заседания КДК РФС рассмотрел очередные нарушения при проведении матчей 28-го тура РПЛ, в том числе нарушения социальной дистанции зрителями на трибунах. По результатам заседания КДК применены к клубам серьезные спортивные санкции в виде штрафов. КДК в очередной раз обращает внимание клубов на необходимость соблюдения соответствующих требований регламента “Возобновление тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата и Кубка России” всеми футболистами, тренерами, официальными лицами клубов, а также зрителями», — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

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