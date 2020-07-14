Футболист сборной Казахстана вылечился от коронавируса

В июне в клубе заболели 10 человек, из которых восемь — футболисты. Дважды «Оренбург» получал технические поражения, так как вся команда находилась в двухнедельном карантине. По словам спортивного директора Дмитрия Андреева, в клубе остался один болеющий коронавирусом игрок.

«Сейчас у нас выписались из больницы три футболиста. Все — ключевые игроки, — подчеркнул Андреев. — Они на домашнем карантине. Надеемся, что в ближайшее время они к нам присоединятся. А так в последней встрече из переболевших только Тимур Аюпов сыграл. Провел лишь две тренировки и сразу героически вышел на поле. Плюс Савелий Козлов был на замене.

Один пока находится в больнице, еще четыре-пять человек, помимо трех выписанных, сидят на домашнем карантине. Плюс у нас после матча с ЦСКА сделали не связанную с болезнью операцию Федору Черных. Он выбыл до конца сезона.

Отметим, что Куат не играл после возобновления сезона, но в первом матче — против «Локомотива» (0:1) — попал в заявку. После этой игры, которая прошла 21 июня в Москве, в клубе случилась эпидемия.