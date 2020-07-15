«Обязаны бороться за ЛЧ и золото»: Газизов о будущем «Спартака»

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Несмотря на кризис в команде и почти проваленный сезон-2019/20, новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов уверен, что впереди красно-белых ждут большие победы. Однако в настоящий момент функционер должен разобраться с актуальными проблемами и помочь футболистам набрать необходимые кондиции.

Я осознаю, что пришел в самый титулованный и амбициозный клуб России. Однако вместе с тем я понимаю, что сейчас «Спартак» проводит непростой сезон, и есть проблемы, которые необходимо решить в самое ближайшее время. У «Спартака» молодая команда, которая старается показывать результат, но в силу разных причин это не всегда получается. Шамиль Газизов гендиректор «Спартака»

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«Матч с “Сочи” (0:1) получился трудным, учитывая, что главный тренер Доменико Тедеско не мог руководить командой от бровки. Тем не менее я хочу поблагодарить ребят за старание и призвать их ни в коем случае не опускать рук. Нужно достойно завершить этот сезон», — цитирует Газизова официальный сайт «Спартака».

Гендиректор заметил, что в свете неудачи в Российской премьер-лиге (РПЛ), где красно-белые в настоящий момент идут 11-ми, многострадальный сезон еще можно спасти благодаря победе в Кубке России: 19 июля «Спартак» на выезде сыграет в полуфинале турнира с «Зенитом».

«После неудач в чемпионате кубковый матч с “Зенитом” приобрел особый статус? Наша задача — не бороться с “Зенитом” в отдельном матче, а быть конкурентными на дистанции. Я уверен, что в игре на Кубок команда выложится на все сто процентов: для нас это важнейший матч, и все в клубе это понимают. Но еще важнее — избежать ситуаций, когда итог сезона зависит от одной-двух игр», — уверен Газизов.

«Спартак» обязан бороться за Лигу чемпионов и золото в чемпионате России. У молодых футболистов должна быть мотивация к росту. Игроки должны понимать, что в случае успешных выступлений у них появится возможность показать себя в Европе. Шамиль Газизов гендиректор «Спартака»

Также функционер поговорил и о своей непосредственной деятельности. Он заявил, что московский клуб не будет рассматривать действующих агентов на роль спортивного директора.

«Спортивный директор нужен, и, скорее всего, это не один, а два человека. Один из них станет отвечать за развитие молодых игроков. Как именно при этом будет называться его должность, не так важно… Одно могу гарантировать: «Спартак» не рассматривает и не намерен рассматривать действующих агентов на роль спортивного директора.

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Мы знаем, к чему приводит подобный опыт, и будем избегать возможного конфликтного интереса, — заверил Газизов.

Напоследок гендиректор «Спартака» рассказал о своем первом решении на новом посту:

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«Мы создали тренерский совет по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола. Он будет заниматься отбором игроков для второй команды и далее для основы. В него войдут Сергей Родионов, Дмитрий Гунько, Роман Пилипчук, Алексей Лунин и Антон Чистяков».

Стоит отметить, что на своем посту Газизов сменил Томаса Цорна. 8 июля, за четыре тура до окончания национального первенства клуб отправил в отставку генерального директора, который проработал в стане красно-белых чуть больше года.

К столь жесткому решению владельца «Спартака» Леонида Федуна подтолкнули неудовлетворительные результаты команды: за последние пару недель клуб дома уступил «Тамбову» (2:3), до этого сыграл вничью с «Уфой» (0:0) и проиграл дерби ЦСКА (0:2), а на следующий день после увольнения Цорна москвичи вновь потеряли очки, не сумев переиграть «Локомотив» (1:1).

Замену долго искать не пришлось: уже спустя сутки российские СМИ писали о приходе Шамиля Газизова, известного по работе с «Уфой».

В башкирском клубе 51-летний специалист сыграл определяющую роль: с ним «Уфа» не только закрепилась в РПЛ, но еще и сыграла в еврокубках. На уфимцев даже положили глаз крупные иностранные инвесторы (речь идет о концерне «Ред Булл» и холдинге SFC Group), которые совсем скоро могут выкупить часть акций российского клуба.

К тому же, на предыдущем месте работы Газизов прекрасно освоил трансферную политику, отталкивающуюся от возможностей клуба: малоизвестных, но перспективных игроков брали «на вырост» и спустя пару сезонов продавали за куда большие деньги. Чем не пример украинец Александр Зинченко, перешедший из «Уфы» в «Манчестер Сити» и уже ставший с «горожанами» чемпионом Англии?