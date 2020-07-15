Глушаков: Федуну мне точно нечего доказывать. Могу позвонить, спросить совета, если нужно — передать миллеровку

Источник: Фото Магомед Абасов / ФК «Ахмат»

В составе грозненцев 33-летний Глушаков провел 25 игр в РПЛ и Кубке России, забив уже 6 голов. Для сравнения — в сезоне-2016/17, чемпионском для «Спартака», на счету хавбека оказалось 8 мячей. Причем сейчас у Дениса есть еще две встречи для пополнения своего бомбардирского счета.

— Как сейчас оцените турнирное положение «Ахмата»? — первый вопрос Глушакову.

— Оно лучше, чем до рестарта, удалось выправить ситуацию, но в таблицу у нас сейчас никто не заглядывает. Двигаемся от матча к матчу, у нас осталось две игры с серьезными соперниками. Будем выжимать максимум и посмотрим по итогу, на каком месте завершим чемпионат. «Ахмат» может претендовать на большее по сравнению с нынешним положением.

— В среду у вас матч со «Спартаком». С какими чувствами отправитесь на «Открытие Арену»?

— Еду в Москву с хорошим позитивным настроением. Столько эмоций и счастливых моментов связано с этим стадионом! Были и яркие победы, случались и неудачи — все это мы проживали вместе с преданными болельщиками и близкими друзьями по той команде. Понятно, что мне от подтекста предстоящей встречи не уйти. Но это все идет скорее интересным фоном, так как в первую очередь концентрируюсь на футболе и задачах, которые «Ахмат» решает в чемпионате.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4bc09ec226d1c0d82928" data-vnd="4bc09ec226d1c0d82928" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4bc09ec226d1c0d82928" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Есть намерение отомстить тем фанатам красно-белых, которые вам свистели с трибун?

— Такого желания нет. Ситуация — грязная и во многом созданная искусственно. Она уже в прошлом, не хотелось бы ее ворошить. Говорил не раз, да и многие футболисты, которые были тогда в составе или до сих пор выступают в «Спартаке», тоже высказывались по этому поводу. Думаю, уже всем все ясно. У меня нет никаких проблем с болельщиками, всегда общался с ними напрямую, поддерживаю связь со многими спартаковскими фан-движениями.

— А как насчет желания что-то доказать владельцу клуба Леониду Федуну?

— Леонид Арнольдович уже сам всем все доказал: построил отличный стадион, базу, академию, столько сил и денег вкладывает в «Спартак». Ему-то мне точно нечего доказывать, мы хорошо пообщались перед моим уходом, все обсудили, сохранили хорошие отношения. Думаю, я и сейчас могу связаться с ним, поговорить, спросить какого-то совета, Ну и самогон миллеровский передать, если нужно (смеется).

— Как вам нынешний «Спартак»?

— Он сильно изменился по сравнению с чемпионским сезоном. Новые футболисты, новый тренер, у которого видна своя философия. Привлекается молодежь. Мне сложно комментировать нынешний «Спартак». Во-первых, это бывшая команда, которая занимает особое место в моей жизни и карьере. Во-вторых, для того, чтобы делать какие-то выводы, нужно находится внутри коллектива. Если бы вы меня спросили года три назад, я бы, пожалуй, что-то ответил. Но в целом сейчас, наверное, можно посмотреть в таблицу.

— Ваш друг Дмитрий Комбаров недавно в интервью «СЭ» заметил: «“Спартак” в силу традиций и стиля не должен играть дома в пять защитников». Согласны?

— Пожалуй, соглашусь с Димой. Философия «Спартака», воина, который идет вперед, бьется, видимо, обязывает действовать не от обороны, а атаковать. Но это все рассуждения на бумаге. Вот станут Комбаров или Глушаков тренерами, тогда и смогут рисовать свои схемы, выстраивать систему и тактику своих команд. Всегда проще что-то говорить со стороны, не зная всей внутренней кухни.

С другой стороны, бывают случаи, когда из тактических соображений можно выставить и пять защитников. Например, против грандов, чтобы добиться результата — вспоминается, как Россия сыграла против Испании на чемпионате мира.

Но в РПЛ, вроде, сейчас некого бояться. Нет таких звезд, как Промес, Халк, Вагнер Лав, способных убежать и сделать гол из ничего. Поэтому, наверное, можно оставлять защитников один в один против нападающих.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 29, 15.07.2020, 18:00 Спартак - Ахмат -

— Будете ли праздновать гол в ворота «Спартака», если такое произойдет?

— Вы слишком далеко заглядываете. Когда окажусь на стадионе, конечно, появятся особые теплые эмоции. Ну, а потом буду просто играть в футбол, матч захлестнет с головой.

— Допускаете, что по итогам сезона «Ахмат» окажется выше «Спартака», ведь москвичи с 33 очками занимают 11-е место, а у вас — 31.

— Плотность в таблице такая, что случиться может все что угодно. Футбол непредсказуем. Мне как игроку «Ахмата», хотелось бы, чтобы команда оказалась как можно выше. Ну и, конечно, намерен поддерживать свои личные показатели и статистику на должном уровне.