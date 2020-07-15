Глушаков: Федуну мне точно нечего доказывать. Могу позвонить, спросить совета, если нужно — передать миллеровку
Интервью бывшего капитана «Спартака», который сейчас выступает в «Ахмате», о предстоящем матче
Интервью бывшего капитана «Спартака», который сейчас выступает в «Ахмате», о предстоящем матче
В составе грозненцев 33-летний Глушаков провел 25 игр в РПЛ и Кубке России, забив уже 6 голов. Для сравнения — в сезоне-2016/17, чемпионском для «Спартака», на счету хавбека оказалось 8 мячей. Причем сейчас у Дениса есть еще две встречи для пополнения своего бомбардирского счета.
— Как сейчас оцените турнирное положение «Ахмата»? — первый вопрос Глушакову.
— Оно лучше, чем до рестарта, удалось выправить ситуацию, но в таблицу у нас сейчас никто не заглядывает. Двигаемся от матча к матчу, у нас осталось две игры с серьезными соперниками. Будем выжимать максимум и посмотрим по итогу, на каком месте завершим чемпионат. «Ахмат» может претендовать на большее по сравнению с нынешним положением.
— В среду у вас матч со «Спартаком». С какими чувствами отправитесь на «Открытие Арену»?
— Еду в Москву с хорошим позитивным настроением. Столько эмоций и счастливых моментов связано с этим стадионом! Были и яркие победы, случались и неудачи — все это мы проживали вместе с преданными болельщиками и близкими друзьями по той команде. Понятно, что мне от подтекста предстоящей встречи не уйти. Но это все идет скорее интересным фоном, так как в первую очередь концентрируюсь на футболе и задачах, которые «Ахмат» решает в чемпионате.
— Есть намерение отомстить тем фанатам
— Такого желания нет. Ситуация — грязная и во многом созданная искусственно. Она уже в прошлом, не хотелось бы ее ворошить. Говорил не раз, да и многие футболисты, которые были тогда в составе или до сих пор выступают в «Спартаке», тоже высказывались по этому поводу. Думаю, уже всем все ясно. У меня нет никаких проблем с болельщиками, всегда общался с ними напрямую, поддерживаю связь со многими спартаковскими
— А как насчет желания
— Леонид Арнольдович уже сам всем все доказал: построил отличный стадион, базу, академию, столько сил и денег вкладывает в «Спартак».
— Как вам нынешний «Спартак»?
— Он сильно изменился по сравнению с чемпионским сезоном. Новые футболисты, новый тренер, у которого видна своя философия. Привлекается молодежь. Мне сложно комментировать нынешний «Спартак».
— Ваш друг Дмитрий Комбаров недавно в интервью «СЭ» заметил: «“Спартак” в силу традиций и стиля не должен играть дома в пять защитников». Согласны?
— Пожалуй, соглашусь с Димой. Философия «Спартака», воина, который идет вперед, бьется, видимо, обязывает действовать не от обороны, а атаковать. Но это все рассуждения на бумаге. Вот станут Комбаров или Глушаков тренерами, тогда и смогут рисовать свои схемы, выстраивать систему и тактику своих команд. Всегда проще
С другой стороны, бывают случаи, когда из тактических соображений можно выставить и пять защитников. Например, против грандов, чтобы добиться результата — вспоминается, как Россия сыграла против Испании на чемпионате мира.
Но в РПЛ, вроде, сейчас некого бояться. Нет таких звезд, как Промес, Халк, Вагнер Лав, способных убежать и сделать гол из ничего. Поэтому, наверное, можно оставлять защитников один в один против нападающих.
— Будете ли праздновать гол в ворота «Спартака», если такое произойдет?
— Вы слишком далеко заглядываете. Когда окажусь на стадионе, конечно, появятся особые теплые эмоции. Ну, а потом буду просто играть в футбол, матч захлестнет с головой.
— Допускаете, что по итогам сезона «Ахмат» окажется выше «Спартака», ведь москвичи с 33 очками занимают 11-е место, а у вас — 31.
— Плотность в таблице такая, что случиться может все что угодно. Футбол непредсказуем. Мне как игроку «Ахмата», хотелось бы, чтобы команда оказалась как можно выше. Ну и, конечно, намерен поддерживать свои личные показатели и статистику на должном уровне.
Виталий Айрапетов