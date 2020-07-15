Серебряная борьба: «Локомотив» и ЦСКА сыграют за второе место

Источник: Известия

До конца сезона в РПЛ осталось всего два тура. Борьба за места в зоне еврокубков и право остаться в премьер-лиге на следующий розыгрыш в разгаре. И может продлиться до самого конца.

В четверг в предпоследнем 29-м туре чемпионата России зрителей ожидает московское дерби «Локомотива» и ЦСКА, которые сражаются за второе место и прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, что сулит гарантированный бонус в €15−20 млн. Их конкурент «Краснодар» днем ранее сыграет в Самаре с борющимися за выживание самарскими «Крыльями Советов».

Кроме того, в ближайшие два дня сойдутся команды, претендующие на шестое место, которое даст путевку в Лигу Европы, если Кубок России выиграет «Зенит», который уже завоевал золото РПЛ. В среду екатеринбургский «Урал» примет тульский «Арсенал», а в четверг «Уфа» встретится на своем поле с московским «Динамо».

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 29, 16.07.2020, 20:30 Локомотив - ЦСКА -

«Локомотив» — ЦСКА

В воскресенье, когда «Локомотив» в четвертый раз подряд потерял очки, сыграв дома вничью с «Уфой» (1:1), ЦСКА имел все шансы вплотную подобраться к «железнодорожникам». Обыграй армейцы на своем поле казанский «Рубин», судьба серебряных медалей была бы исключительно в их руках. Правда, нужно было одолеть соперников и в двух оставшихся встречах.

Но красно-синие на ровном месте упустили победу над «Рубином» (1:1) в концовке игры. И теперь не всё зависит от них. Тем не менее ЦСКА всё равно необходимо побеждать в четверг «Локо». В случае успеха подопечные Виктора Гончаренко отстанут от красно-зеленых всего на одно очко и в последнем туре смогут надеяться на второе место в случае осечки конкурента.

Также ЦСКА еще нужно вести борьбу за третью строчку и попадание в квалификацию Лиги чемпионов. Пока они отстают от занимающего эту позицию «Краснодара» на один балл, но «быки» имеют в запасе перенесенный на 19 июля домашний матч с «Динамо». Если армейцы не выиграют у «Локо», то лишатся шансов на второе место и почти потеряют надежду на третье.

«Локомотив» уже четыре тура подряд трясет, и команда Марко Николича давно ушла бы со второго места, которое занимала на момент расставания с предыдущим главным тренером Юрием Семиным, если бы конкуренты также не теряли очки. Поэтому в ближайшем дерби ей достаточно не проиграть ЦСКА, чтобы обеспечить себе медали и как минимум квалификацию Лиги чемпионов. Но, чтобы не подпустить близко «Краснодар», «Локо» обязательно нужно добиваться победы. Тем более «быки» по потерянным очкам уже сравнялись с «железнодорожниками», а с учетом дополнительных показателей — опережают их.

— Оба коллектива имеют равные шансы на успех — в последнее время у них были похожие проблемы, — поделился с «Известиями» экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха. — Поэтому встреча получится очень непредсказуемой. Но главное: ни ЦСКА, ни «Локомотиву» нельзя терять очки, так как в этом случае однозначным фаворитом в борьбе за второе место станет «Краснодар». Значит, ничья не устроит ни «железнодорожников», ни армейцев. Поэтому есть повод ждать от обоих коллективов обоюдоострой борьбы.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 29, 15.07.2020, 18:00 Крылья Советов - Краснодар -

«Крылья Советов» — «Краснодар»

Самарский клуб после первых летних матчей казался главным кандидатом на вылет в ФНЛ. Но со сменой тренера начал подниматься вверх. Под руководством Андрея Талалаева «Крылья» сыграли выездную ничью с «Локомотивом» (1:1) и домашнюю с «Ростовом» (0:0), а затем обыграли в гостях «Арсенал» (4:2). И лишь в воскресенье в выездной встрече с «Динамо» потерпели первое при новом наставнике поражение (0:2).

Волжане выбрались с последнего места, а нынешняя предпоследняя строчка может стать спасительной, поскольку руководство получивших право подняться из ФНЛ в РПЛ «Химок» заявляет, что откажется от повышения в классе. Но за последние два месяца ситуация с подмосковным клубом постоянно менялась, и даже сейчас официальных документов об отказе играть в премьер-лиге в РФС еще не поступало.

Поэтому на всякий случай «Крыльям» лучше выбраться на 14-е место, которое сейчас занимает «Тамбов», оторвавшийся от самарцев всего на одно очко.

— Самарцы очень прибавили с приходом Талалаева, поэтому могут дать бой «Краснодару», — заявил «Известиям» экс-главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин. — «Крыльям» надо бороться за выживание, а «Краснодару» — за место в Лиге чемпионов. Тут ставки очень высоки, поэтому борьба пойдет не на жизнь, а на смерть. И предсказать исход очень сложно.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 29, 15.07.2020, 16:00 Урал - Арсенал Т -

«Урал» — «Арсенал»

«Урал» отстает от идущей шестой «Уфы» на два очка, а «Арсенал» — на три. И в предстоящем матче эти коллективы решат между собой, кто сможет претендовать в последнем туре на участие в еврокубках, если Кубок России выиграет «Зенит». «Урал» имеет сейчас шанс пробиться туда и через второй по значимости турнир страны. В воскресенье, 19 июля, подопечные Дмитрия Парфенова сыграют в полуфинале Кубка России с «Химками». И не исключено, что они пройдут в Лигу Европы за счет первого в истории завоевания этого трофея. Шансов им прибавляет то, что финал соревнования состоится в Екатеринбурге.

— Обе команды будут однозначно играть на победу, — сказал «Известиям» экс-главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков. — После поражения 0:3 от «Краснодара» «Урал» попытается реабилитироваться, тем более, у него есть шанс попасть в еврокубки через чемпионат. Да и в целом после таких проигрышей всегда особый настрой на игру. В этом смысле у «Урала» может быть небольшое преимущество. Хотя в пользу «Арсенала» говорит то, что в прошлом туре он играл на один день раньше. В условиях очень плотного календаря это имеет большое значение.

Поэтому у Тулы хорошие шансы на победу и дальнейшую борьбу за второе подряд попадание в Лигу Европы, полагает эксперт. Команда одержала две тяжелые победы — над «Динамо» (1:0), играя большую часть матча в меньшинстве, а затем над «Тамбовом» (2:1), забив победный гол в концовке встречи. Позитивный психологический настрой часто помогает быстро восстановиться и проявить свои лучшие качества, несмотря на жесткий график, добавил Сергей Кирьяков. Поэтому можно ждать от «Урала» и «Арсенала» очень яркой и бескомпромиссной игры, подчеркнул он.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 29, 16.07.2020, 18:00 Уфа - Динамо -

«Уфа» — «Динамо»

Башкирский клуб — фаворит в гонке за шестое место. И ближе всех к нему именно «Динамо», отстающее от «Уфы» на два очка, но по потерянным баллам опережающее ее за счет перенесенного матча с «Краснодаром». В четверг уфимцы и бело-голубые очень многое определят в своем противостоянии.

— Многое выяснится в игре «Уфы» с «Динамо» и «Арсеналом» в последних двух турах, поэтому нас ожидают крайне напряженные встречи, — подчеркнул в беседе с «Известиями» экс-главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко. — Надо не забывать, что команды играют по два матча в неделю. Даже без проблем с коронавирусом тренерам необходимо проводить ротацию состава, поскольку нет никаких недельных пауз. Футболисты ведь не двужильные. В этих условиях «Уфа» сумела пройти постковидный отрезок в чемпионате России без поражений. Команда здорово готова физически и имеет хорошие шансы на итоговое шестое место. И у нее есть определенный кураж. Не могу сказать того же про «Динамо», но, поскольку команда одержала в минувшем туре первую после перерыва победу, есть шанс, что и бело-голубые подойдут к игре в оптимальном психологическом состоянии.