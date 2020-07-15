«Пожалуйста, дышите!»: футболисты «Урала» выйдут на поле с портретами врачей на футболках

Источник: Комсомольская правда

Футболисты «Урала» скажут «спасибо» всем врачам, которые борются с коронавирусом. Сегодня, 15 июня, игроки команды выйдут на поле перед матчем в футболках с именами и портретами медиков и фельдшеров скорой помощи. Так пройдет акция «Пожалуйста, дышите!», которую поддержали спортсмены.

— В рамках акции, организованной медиагруппой «Россия Сегодня», перед началом матчей 29-го тура Тинькофф РПЛ футболисты всех команд выйдут на поле в футболках, на которых будут нанесены имена и фотографии героев акции — врачей, волонтеров, санитаров, фельдшеров, медицинских сестер и сотрудников бригад скорой помощи, — рассказали в пресс-службе ФК «Урал».