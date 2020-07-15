«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей мячи забили Даниил Хлусевич (13-я минута), Владислав Пантелеев (74) и Сергей Ткачев (90), у проигравших отличился Эрик Бикфалви (38). Полузащитник хозяев отправил мяч в ворота ударом через себя после навеса Дениса Кулакова. Клубы провели десять очных матчей в чемпионатах России, «Арсенал» одержал победу во второй раз, «Урал» побеждал трижды, пять матчей завершились вничью.

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На 81-минуте игры нападающий «Урала» Андрей Панюков отправил мяч в ворота тульской команды, однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) гол был отменен, так как в ходе атаки мяч попал в руку футболисту «Урала».

В турнирной таблице «Арсенал» идет на шестом месте, набрав 37 очков, «Урал» располагается на девятой строчке, имея в активе 35 очков. В заключительном, 30-м туре клуб из Екатеринбурга примет московский «Локомотив», «Арсенал» на выезде сыграет с «Уфой». Все матчи заключительного тура пройдут 22 июля.

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