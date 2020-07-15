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18:07 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене» в присутствии 3 372 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей мячи забили Даниил Хлусевич (13-я минута), Владислав Пантелеев (74) и Сергей Ткачев (90), у проигравших отличился Эрик Бикфалви (38). Полузащитник хозяев отправил мяч в ворота ударом через себя после навеса Дениса Кулакова. Клубы провели десять очных матчей в чемпионатах России, «Арсенал» одержал победу во второй раз, «Урал» побеждал трижды, пять матчей завершились вничью.

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На 81-минуте игры нападающий «Урала» Андрей Панюков отправил мяч в ворота тульской команды, однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) гол был отменен, так как в ходе атаки мяч попал в руку футболисту «Урала».

В турнирной таблице «Арсенал» идет на шестом месте, набрав 37 очков, «Урал» располагается на девятой строчке, имея в активе 35 очков. В заключительном, 30-м туре клуб из Екатеринбурга примет московский «Локомотив», «Арсенал» на выезде сыграет с «Уфой». Все матчи заключительного тура пройдут 22 июля.

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Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

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Урал
1:3
Первый тайм: 1:1
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 2915.07.2020, 16:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновСергей Подпалый
Голы
Эрик Бикфалви(Денис Кулаков, Михал Кухарчик)38′
Даниил Хлусевич(Владислав Пантелеев)13′
Владислав Пантелеев74′
Сергей Ткачев(Валерий Громыко)90+4′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
36Михаил Левашов
5Мацей Вилюш
5Александр Довбня
6Рафал Аугустыняк
6Максим Беляев
8Роман Емельянов
20Горан Чаушич
86′
10Эрик Бикфалви
25Кингс Кангва
56′
18Михал Кухарчик
82Даниил Хлусевич
45+4′
11Дмитрий Ефремов
60′
14Анри Хагуш
53′58′
21Исламжан Насыров
3Артем Сокол
13Петрюс Бумаль
63′
28Владислав Пантелеев
90′
14Юрий Бавин
11Сергей Ткачев
90+5′
15Денис Кулаков
32′46′
10Эванс Кангва
58′
35Николай Золотов
74′
27Александр Ломовицкий
89′
44Андрей Егорычев
64′
22Даниил Лесовой
72′
88Павел Погребняк
86′
18Валерий Громыко
95Игорь Калинин
79′
48Евгений Луценко
90′
20Андрей Панюков
29Ламек Банда
90+1′
Статистика
3Желтые карточки7
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)10
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
8Фолы16
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяВладимир Миневич(Россия, Смоленск)
ВАРКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРНиколай Еремин(Россия, Москва)
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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