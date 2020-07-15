«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф — Российской
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф — Российской
В составе победителей мячи забили Даниил Хлусевич (13-я минута), Владислав Пантелеев (74) и Сергей Ткачев (90), у проигравших отличился Эрик Бикфалви (38). Полузащитник хозяев отправил мяч в ворота ударом через себя после навеса Дениса Кулакова. Клубы провели десять очных матчей в чемпионатах России, «Арсенал» одержал победу во второй раз, «Урал» побеждал трижды, пять матчей завершились вничью.
На 81-минуте игры нападающий «Урала» Андрей Панюков отправил мяч в ворота тульской команды, однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) гол был отменен, так как в ходе атаки мяч попал в руку футболисту «Урала».
В турнирной таблице «Арсенал» идет на шестом месте, набрав 37 очков, «Урал» располагается на девятой строчке, имея в активе 35 очков. В заключительном, 30-м туре клуб из Екатеринбурга примет московский «Локомотив», «Арсенал» на выезде сыграет с «Уфой». Все матчи заключительного тура пройдут 22 июля.
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Дмитрий Парфенов
|Сергей Подпалый
|Эрик Бикфалви(Денис Кулаков, Михал Кухарчик)
|38′
|Даниил Хлусевич(Владислав Пантелеев)
|13′
|Владислав Пантелеев
|74′
|Сергей Ткачев(Валерий Громыко)
|90+4′
|31
|Ярослав Годзюр
|36
|Михаил Левашов
|5
|Мацей Вилюш
|5
|Александр Довбня
|6
|Рафал Аугустыняк
|6
|Максим Беляев
|8
|Роман Емельянов
|20
|Горан Чаушич
86′
|10
|Эрик Бикфалви
|25
|Кингс Кангва
56′
|18
|Михал Кухарчик
|82
|Даниил Хлусевич
45+4′
|11
|Дмитрий Ефремов
60′
|14
|Анри Хагуш
53′58′
|21
|Исламжан Насыров
|3
|Артем Сокол
|13
|Петрюс Бумаль
63′
|28
|Владислав Пантелеев
90′
|14
|Юрий Бавин
|11
|Сергей Ткачев
90+5′
|15
|Денис Кулаков
32′46′
|10
|Эванс Кангва
58′
|35
|Николай Золотов
74′
|27
|Александр Ломовицкий
89′
|44
|Андрей Егорычев
64′
|22
|Даниил Лесовой
72′
|88
|Павел Погребняк
86′
|18
|Валерий Громыко
|95
|Игорь Калинин
79′
|48
|Евгений Луценко
90′
|20
|Андрей Панюков
|29
|Ламек Банда
90+1′
|3
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Владимир Миневич(Россия, Смоленск)
|ВАР
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Николай Еремин(Россия, Москва)