«Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
САМАРА, 15 июля. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» в гостевом матче 29-го тура Тинькофф — Российской
САМАРА, 15 июля. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» в гостевом матче 29-го тура Тинькофф — Российской
На 67-й минуте арбитр встречи отменил
«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков в 28 матчах. Отставание краснодарской команды от идущего вторым московского «Локомотива» составляет два очка, однако у железнодорожников есть матч в запасе. Второе место дает право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов, клуб, финишировавший третьим, стартует с третьего квалификационного раунда турнира. «Крылья Советов» идут в зоне вылета, расположившись на 15-й строчке, в активе самарского клуба 28 очков после 29 встреч. Самарский клуб уступает идущему 14-м «Тамбову» по дополнительным показателям, при этом у тамбовской команды есть матч в запасе.
В следующем матче «Краснодар» 19 июля сыграет перенесенный матч 23-го тура с московским «Динамо», игра не состоялась в назначенный срок
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Андрей Талалаев
|Мурад Мусаев
|39
|Евгений Фролов
|39
|Матвей Сафонов
|3
|Никита Чернов
|2
|Егор Сорокин
|5
|Виталий Лысцов
|6
|Кристиан Рамирес
70′
|44
|Никита Чичерин
|98
|Сергей Петров
40′83′
|15
|Максим Глушенков
|10
|Вандерсон Масиэл
90+1′
|23
|Дмитрий Комбаров
|31
|Кайю
|40
|Артем Тимофеев
72′
|47
|Даниил Уткин
65′
|17
|Антон Зиньковский
81′
|8
|Юрий Газинский
86′
|52
|Данила Смирнов
|4
|Александр Мартынович
|28
|Паул Антон
81′
|14
|Кристоффер Олссон
68′
|78
|Геннадий Киселев
|7
|Реми Кабелла
|77
|Дмитрий Кабутов
42′88′
|99
|Мануэл Фернандеш
15′55′
|69
|Егор Голенков
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|9
|Деян Радонич
57′
|33
|Маркус Берг
86′
|11
|Денис Попович
|53
|Александр Черников
|2
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)