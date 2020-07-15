«Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Источник: Reuters

На 67-й минуте арбитр встречи отменил из-за офсайда гол полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова после использования системы видеоассистента рефери (VAR). На 83-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Краснодара» Сергей Петров.

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«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков в 28 матчах. Отставание краснодарской команды от идущего вторым московского «Локомотива» составляет два очка, однако у железнодорожников есть матч в запасе. Второе место дает право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов, клуб, финишировавший третьим, стартует с третьего квалификационного раунда турнира. «Крылья Советов» идут в зоне вылета, расположившись на 15-й строчке, в активе самарского клуба 28 очков после 29 встреч. Самарский клуб уступает идущему 14-м «Тамбову» по дополнительным показателям, при этом у тамбовской команды есть матч в запасе.

В следующем матче «Краснодар» 19 июля сыграет перенесенный матч 23-го тура с московским «Динамо», игра не состоялась в назначенный срок из-за случаев заражения коронавирусом у бело-голубых.

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В заключительном, 30-м туре РПЛ краснодарская команда дома встретится с грозненским «Ахматом», а «Крылья Советов» также на домашнем поле проведут матч против «Сочи». Все встречи заключительного тура пройдут 22 июля, начало — 19:00 мск.