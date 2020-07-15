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20:12 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

САМАРА, 15 июля. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» в гостевом матче 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0.

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Источник: Reuters

На 67-й минуте арбитр встречи отменил из-за офсайда гол полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова после использования системы видеоассистента рефери (VAR). На 83-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Краснодара» Сергей Петров.

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«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков в 28 матчах. Отставание краснодарской команды от идущего вторым московского «Локомотива» составляет два очка, однако у железнодорожников есть матч в запасе. Второе место дает право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов, клуб, финишировавший третьим, стартует с третьего квалификационного раунда турнира. «Крылья Советов» идут в зоне вылета, расположившись на 15-й строчке, в активе самарского клуба 28 очков после 29 встреч. Самарский клуб уступает идущему 14-м «Тамбову» по дополнительным показателям, при этом у тамбовской команды есть матч в запасе.

В следующем матче «Краснодар» 19 июля сыграет перенесенный матч 23-го тура с московским «Динамо», игра не состоялась в назначенный срок из-за случаев заражения коронавирусом у бело-голубых.

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В заключительном, 30-м туре РПЛ краснодарская команда дома встретится с грозненским «Ахматом», а «Крылья Советов» также на домашнем поле проведут матч против «Сочи». Все встречи заключительного тура пройдут 22 июля, начало — 19:00 мск.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

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0:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 2915.07.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Самара Арена, 4182 зрителя
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70′
44Никита Чичерин
98Сергей Петров
40′83′
15Максим Глушенков
10Вандерсон Масиэл
90+1′
23Дмитрий Комбаров
31Кайю
40Артем Тимофеев
72′
47Даниил Уткин
65′
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81′
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93Магомед-Шапи Сулейманов
9Деян Радонич
57′
33Маркус Берг
86′
11Денис Попович
53Александр Черников
Статистика
2Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)15
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
3Угловые3
13Фолы12
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРАлексей Еськов(Россия, Москва)
Ассистент ВАРАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
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  • Нереализованный пенальти
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