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20:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Это уже смешно, но судьи снова обидели «Спартак»! В этот раз команда разозлилась

Но блестящие голы Зобнина и Соболева всё-таки принесли победу «Спартаку». Забил сегодня даже Гус Тиль.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» перед 29-м туром свалился на 11-е место. У команды продолжающего отбывать дисквалификацию Доменико Тедеско ещё оставались шансы на шестое место, которое обеспечивает путёвку в Лигу Европы в случае выигрыша «Зенитом» Кубка России, но отставание в четыре очка от «Уфы» делало эти шансы ничтожными. Интриговало, как поступит немецкий тренер: даст отдохнуть ведущим игрокам перед кубковым полуфиналом в Петербурге или будет сражаться в РПЛ до последнего.

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Тедеско решил сражаться. Вне заявки остался только Наиль Умяров. «Спартак» провёл достаточно приличный матч, совладав и с «Ахматом», и с судьями. Заслуженно победил. Выиграть получилось даже с крупным счётом, что обнадёживает болельщиков красно-белых перед кубковым полуфиналом.

Главные события матча «Спартак» — «Ахмат»:

— В основу «Спартака» вернулся Зелимхан Бакаев, пропустивший предыдущий тур из-за дисквалификации. В атаке Джордан Ларссон вышел вместо Александра Соболева. Более неожиданным стало появление на позиции правого «бровочника» Павла Маслова, чьё место в центре обороны занял Илья Гапонов.

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— В составе «Ахмата» прежде всего привлекала внимание фигура экс-спартаковца Дениса Глушакова. Полузащитник впервые сыграл на «Открытие Арене» после своего ухода из команды. Перед матчем Глушаков рассказал, что у него нет никаких проблем с болельщиками красно-белых и он продолжает общаться со многими фан-движениями.

— В первом тайме «Спартак» почти ничего не позволил «Ахмату» сделать у ворот Александра Максименко. Хозяева владели мячом 57% времени и значительно превзошли команду Игоря Шалимова по ударам — 7−1. Правда, и сами красно-белые действовали недостаточно разнообразно в атаке, зачастую просто грузили мяч в штрафную, несмотря на отсутствие Соболева. В результате соперники на двоих ни разу не пробили в створ. Но в любом случае команда Тедеско была ближе к голу.

— После этого матча опять будут обсуждать судейство «Спартака». До перерыва случилось два эпизода, в которых хозяева претендовали на пенальти. На 25-й минуте здорово сыграл Айртон. Бразилец, который активнее атаковал на своём левом фланге, нежели Маслов на правом, пробросил мяч мимо двух защитников «Ахмата» и влетел в штрафную гостей. Его сбил Максим Ненахов.

Сначала судья Алексей Сухой назначил пенальти, но потом, когда мяч уже стоял на «точке», отменил собственное решение под свист трибун. На самом деле система VAR исправила ошибку рефери: фол на Айртоне был до штрафной.

Ещё через 10 минут Сухой не стал наказывать «Ахмат» одиннадцатиметровым после того, как Андрей Семёнов, падая, коснулся мяча рукой.

— Куда более спорным кажется отмена гола «Спартака» на 29-й минуте. Успех красно-белым принесла подача углового, которая завершилась скидкой от Гапонова на Эсекьеля Понсе. Аргентинец забил, однако судья зафиксировал положение вне игры. Причём не у самого автора гола, а у Самуэля Жиго. Арбитры посчитали, что француз, находившийся одной ногой в офсайде, чиркнул летевший к Понсе мяч головой. Тем не менее повтор не позволяет утверждать это со стопроцентной уверенностью.

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— В начале второго тайма, на который вышел Соболев, «Спартак» забил гол, который никто бы не отменил при всём желании. Гости сами подарили его хозяевам, грубейшей ошибкой (неточной передачей на ровном месте) при выходе из обороны. Мяч попал к Зобнину, и полузащитник быстро принял лучшее решение — пробил издали точно под перекладину. Очень красивый гол игрока сборной России!

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— Но самый яркий эпизод матча — второй гол «Спартака». Жиго вытащил мяч на половину поля «Ахмата», выиграв единоборство у Глушакова и обыграв ещё одного соперника, а Соболев технично разобрался один в один с защитником сборной России Андреем Семёновым. В завершении нападающий тоже сыграл мастерски — подсёк мяч над голкипером Евгением Городовым. Гол для топ-чемпионата!

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— Не сказать, что команда Тедеско безупречно сыграла на удержание. Ещё при счёте 1:0 Глушаков (не лучший матч для полузащитника) и Одисе Роши имели хорошие моменты, но экс-спартаковец пробил с линии штрафной неточно, а легионер головой прямо в Максименко. Тем не менее «Спартак» и во втором тайме перебил «Ахмат» — 9−8 (в створ — 4−2). Эффектным завершением игры стал гол Гуса Тиля, от которого заждались результативных действий.

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Автором голевого паса голландцу стал полезный Зобнин, у которого в матче с «Ахматом» четыре ключевые передачи.

Анатолий Романов

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Спартак
3:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 2915.07.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 3100 зрителей
Главные тренеры
Доменико ТедескоИгорь Шалимов
Голы
Роман Зобнин(Павел Маслов)51′
Александр Соболев(Самюэль Жиго)81′
Гус Тил(Роман Зобнин)90+4′
Составы команд
98Александр Максименко
16Евгений Городов
2Самюэль Жиго
3Максим Ненахов
26′
14Георгий Джикия
8Мирослав Богосавац
56Илья Гапонов
15Андрей Семенов
47Роман Зобнин
11Силва Лима Исмаэл
19Эсекиэль Понсе
23Антон Швец
6Айртон
58′
88Денис Глушаков
9Резиуан Мирзов
20Зоран Нижич
39′82′
39Павел Маслов
71′
17Аблай Мбенг
92Николай Рассказов
19Олег Иванов
61′
10Зелимхан Бакаев
71′
27Фелипе Визеу
8Гус Тил
90′
29Владимир Ильин
58′
33Алекс Крал
89′
21Одисе Роши
80Никита Бакалюк
77Бернард Бериша
58′
23Джордан Ларссон
46′
59Евгений Харин
77Александр Соболев
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)11
5Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
7Угловые3
11Фолы15
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяДенис Березнов(Россия, Москва)
ВАРВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
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