Это уже смешно, но судьи снова обидели «Спартак»! В этот раз команда разозлилась
Но блестящие голы Зобнина и Соболева
Но блестящие голы Зобнина и Соболева
«Спартак» перед 29-м туром свалился на 11-е место. У команды продолжающего отбывать дисквалификацию Доменико Тедеско ещё оставались шансы на шестое место, которое обеспечивает путёвку в Лигу Европы в случае выигрыша «Зенитом» Кубка России, но отставание в четыре очка от «Уфы» делало эти шансы ничтожными. Интриговало, как поступит немецкий тренер: даст отдохнуть ведущим игрокам перед кубковым полуфиналом в Петербурге или будет сражаться в РПЛ до последнего.
Тедеско решил сражаться. Вне заявки остался только Наиль Умяров. «Спартак» провёл достаточно приличный матч, совладав и с «Ахматом», и с судьями. Заслуженно победил. Выиграть получилось даже с крупным счётом, что обнадёживает болельщиков
Главные события матча «Спартак» — «Ахмат»:
— В основу «Спартака» вернулся Зелимхан Бакаев, пропустивший предыдущий тур
— В составе «Ахмата» прежде всего привлекала внимание фигура
— В первом тайме «Спартак» почти ничего не позволил «Ахмату» сделать у ворот Александра Максименко. Хозяева владели мячом 57% времени и значительно превзошли команду Игоря Шалимова по ударам — 7−1. Правда, и сами
— После этого матча опять будут обсуждать судейство «Спартака». До перерыва случилось два эпизода, в которых хозяева претендовали на пенальти. На 25-й минуте здорово сыграл Айртон. Бразилец, который активнее атаковал на своём левом фланге, нежели Маслов на правом, пробросил мяч мимо двух защитников «Ахмата» и влетел в штрафную гостей. Его сбил Максим Ненахов.
Ещё через 10 минут Сухой не стал наказывать «Ахмат» одиннадцатиметровым после того, как Андрей Семёнов, падая, коснулся мяча рукой.
— Куда более спорным кажется отмена гола «Спартака» на 29-й минуте. Успех
— В начале второго тайма, на который вышел Соболев, «Спартак» забил гол, который никто бы не отменил при всём желании. Гости сами подарили его хозяевам, грубейшей ошибкой (неточной передачей на ровном месте) при выходе из обороны. Мяч попал к Зобнину, и полузащитник быстро принял лучшее решение — пробил издали точно под перекладину. Очень красивый гол игрока сборной России!
— Но самый яркий эпизод матча — второй гол «Спартака». Жиго вытащил мяч на половину поля «Ахмата», выиграв единоборство у Глушакова и обыграв ещё одного соперника, а Соболев технично разобрался один в один с защитником сборной России Андреем Семёновым. В завершении нападающий тоже сыграл мастерски — подсёк мяч над голкипером Евгением Городовым. Гол для
— Не сказать, что команда Тедеско безупречно сыграла на удержание. Ещё при счёте 1:0 Глушаков (не лучший матч для полузащитника) и Одисе Роши имели хорошие моменты, но
Автором голевого паса голландцу стал полезный Зобнин, у которого в матче с «Ахматом» четыре ключевые передачи.
Анатолий Романов
|Доменико Тедеско
|Игорь Шалимов
|Роман Зобнин(Павел Маслов)
|51′
|Александр Соболев(Самюэль Жиго)
|81′
|Гус Тил(Роман Зобнин)
|90+4′
|98
|Александр Максименко
|16
|Евгений Городов
|2
|Самюэль Жиго
|3
|Максим Ненахов
26′
|14
|Георгий Джикия
|8
|Мирослав Богосавац
|56
|Илья Гапонов
|15
|Андрей Семенов
|47
|Роман Зобнин
|11
|Силва Лима Исмаэл
|19
|Эсекиэль Понсе
|23
|Антон Швец
|6
|Айртон
58′
|88
|Денис Глушаков
|9
|Резиуан Мирзов
|20
|Зоран Нижич
39′82′
|39
|Павел Маслов
71′
|17
|Аблай Мбенг
|92
|Николай Рассказов
|19
|Олег Иванов
61′
|10
|Зелимхан Бакаев
71′
|27
|Фелипе Визеу
|8
|Гус Тил
90′
|29
|Владимир Ильин
58′
|33
|Алекс Крал
89′
|21
|Одисе Роши
|80
|Никита Бакалюк
|77
|Бернард Бериша
58′
|23
|Джордан Ларссон
46′
|59
|Евгений Харин
|77
|Александр Соболев
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Денис Березнов(Россия, Москва)
|ВАР
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)