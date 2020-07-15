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21:26 (мск), источник: ТАСС

Хинкель: Победа над «Ахматом» очень важна для «Спартака» после после безвыигрышной серии

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Победа над грозненским «Ахматом» очень важна для столичного «Спартака» после безвыигрышной серии в Тинькофф — Российской премьер-лиге. Таким мнением на пресс-конференции поделился ассистент главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель.

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Источник: РИА "Новости"

В среду «Спартак» на своем поле разгромил «Ахмат» в матче 29-го тура РПЛ со счетом 3:0, прервав безвыигрышную серию из пяти матчей. Мячи забили Роман Зобнин (51-я минута), Александр Соболев (81) и Гус Тил (90). На 29-й минуте матча форвард «Спартака» Эсекьель Понсе отправил мяч в ворота «Ахмата», однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) гол был отменен.

«Я очень рад за команду, за ребят, эта победа очень важна для нас после безвыигрышной серии, в результате которой уходит уверенность в себе, в своих силах. С самого начала хорошо играли, не знаю, почему гол отменили. Никто руки не опустил, продолжали нагнетать и во втором тайме, забили, Зобнин отлично пробил — это воодушевило команду, и в результате были забиты еще два гола. Хотел бы отметить действия Жиго, который сделал голевую передачу, сегодня ребята могут заслуженно наслаждаться победой, а завтра вернемся к работе», — сказал Хинкель.

«Безусловно, перед матчем у нас был план, понятно, что может случиться все что угодно, но сегодня ряд замен был сделан с учетом предстоящего матча с “Зенитом”. Решили дать некоторым игрокам чуть больше паузы перед полуфиналом кубка. После рестарта чемпионата Бакаев был в первые матчи не в лучшей форме, весной он провел отличный отрезок, но сейчас Зелимхан набрал хорошую форму», — добавил специалист.

Также Хинкель рассказал о ожиданиях перед матчем в полуфинале Кубка России против «Зенита», который состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге: «Будет интересная игра, мы играем с действующим чемпионом, они изначально считаются фаворитами. Не думаю, что футболистов надо дополнительно настраивать, поскольку полуфинал кубка против действующих чемпионов уже мотивация. Мы стараемся делать все от нас зависящее, настраивать ребят, ставить задачи. Нужно идти дальше, у нас молодая команда, хорошо, что сегодня победили, я не знаю как сложится дальше, но будем делать все, для того, чтобы были еще победы».

В турнирной таблице «Спартак» занимает восьмое место, набрав 36 очков. В заключительном, 30-м туре красно-белые на выезде сыграют с казанским «Рубином». Все матчи последнего тура пройдут 22 июля.

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