Газизов: ФК «Спартак» нуждается в точечном усилении
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Состав футбольного клуба «Спартак» нуждается перед следующим сезоном в точечном усилении. Об этом журналистам рассказал генеральный директор
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Состав футбольного клуба «Спартак» нуждается перед следующим сезоном в точечном усилении. Об этом журналистам рассказал генеральный директор
Сезон-2020/21 в Тинькофф — Российской
«“Спартаку” нужно точечное усиление — это
Газизов был назначен гендиректором «Спартака» на прошлой неделе.