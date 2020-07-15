Газизов: ФК «Спартак» нуждается в точечном усилении

«“Спартаку” нужно точечное усиление — это одна-две позиции. Команда молодая, ее игру надо немного сбалансировать, она должна почувствовать вкус побед, нам надо буквально какие-то краски добавить, чтобы мы могли штурмовать большие высоты, — сказал Газизов. — Мы должны верить в свою команду, игроков, к переменам мы будем подходить аккуратно. Я работаю так и буду стараться так работать до конца».