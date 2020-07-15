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22:08 (мск), источник: ТАСС

Газизов: ФК «Спартак» нуждается в точечном усилении

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Состав футбольного клуба «Спартак» нуждается перед следующим сезоном в точечном усилении. Об этом журналистам рассказал генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

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Источник: РИА "Новости"

Сезон-2020/21 в Тинькофф — Российской премьер-лиге стартует в начале августа. Трансферное окно в премьер-лиге будет открыто с 26 июля по 19 сентября.

«“Спартаку” нужно точечное усиление — это одна-две позиции. Команда молодая, ее игру надо немного сбалансировать, она должна почувствовать вкус побед, нам надо буквально какие-то краски добавить, чтобы мы могли штурмовать большие высоты, — сказал Газизов. — Мы должны верить в свою команду, игроков, к переменам мы будем подходить аккуратно. Я работаю так и буду стараться так работать до конца».

Газизов был назначен гендиректором «Спартака» на прошлой неделе.

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