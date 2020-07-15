«Оренбург» крупно проиграл «Зениту» и лишился шансов остаться в РПЛ

В составе победителей дубль сделал признанный лучшим игроком матча Сердар Азмун (61-я и 77-я минуты), один мяч забил Артем Дзюба (90). На второй минуте защитник «Оренбурга» Андрей Малых отправил мяч в свои ворота. В составе проигравших отличился Джоэль Фамейе (32), его гол стал первым для клуба после паузы, связанной с пандемией коронавируса. На счету Азмуна теперь 16 мячей в текущем сезоне РПЛ, он отстает от лидирующего по этому показателю Дзюбы на один гол.
«Оренбург» лишился шансов подняться с 16-го места, клуб за один тур до конца имеет в активе 24 очка. До идущих на 15-м месте самарских «Крыльев Советов» «Оренбург» отделяет четыре очка.
Оренбургский клуб по ходу текущего сезона не смог провести матчи 24-го и 25-го туров против «Краснодара» и екатеринбургского «Урала» по причине обнаружения коронавирусной инфекции у игроков.
«Зенит», досрочно ставший чемпионом, набрал 69 очков. В заключительном, 30-м туре, «Оренбург» в гостях сыграет с петербургским «Динамо», «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом». Все матчи последнего тура состоятся 22 июля. 19 июля «Зенит» дома сыграет в полуфинале Олимп — Кубка России с московским «Спартаком».
|Сергей Семак
|Константин Парамонов
|Андрей Малых
|2′
|Джоэль Фамейе(Артем Кулишев, Георгий Зотов)
|32′
|Сердар Азмун(Магомед Оздоев)
|61′
|Сердар Азмун(Себастьян Дриусси, Далер Кузяев)
|77′
|Артем Дзюба(Сердар Азмун)
|90+1′
|78
|Александр Васютин
|38
|Андрей Климович
|19
|Игорь Смольников
|3
|Михаил Сиваков
|44
|Ярослав Ракицкий
74′
|12
|Андрей Малых
|87
|Данила Прохин
53′
|13
|Сергей Терехов
65′
|7
|Сердар Азмун
|15
|Георгий Зотов
|22
|Артем Дзюба
|5
|Тимур Аюпов
|5
|Вильмар Барриос
70′
|11
|Андреа Чуканов
|14
|Далер Кузяев
|20
|Джоэль Фамейе
36′
|18
|Юрий Жирков
62′
|31
|Виталий Шахов
30′69′
|38
|Леон Мусаев
|6
|Эдуард Готлиб
|27
|Магомед Оздоев
34′62′
|18
|Данил Липовой
74′
|92
|Даниил Шамкин
73′
|17
|Жига Шкофлек
90′
|8
|Филипе Силва Малком
70′
|32
|Артем Кулишев
84′
|91
|Алексей Сутормин
|42
|Иван Лапшов
|11
|Себастьян Дриусси
84′
|17
|Олег Шатов
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|Боковой судья
|Наиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
|ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Тихон Калугин(Россия, Москва)