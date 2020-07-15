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22:39 (мск), источник: ТАСС

«Оренбург» крупно проиграл «Зениту» и лишился шансов остаться в РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. «Зенит» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дубль сделал признанный лучшим игроком матча Сердар Азмун (61-я и 77-я минуты), один мяч забил Артем Дзюба (90). На второй минуте защитник «Оренбурга» Андрей Малых отправил мяч в свои ворота. В составе проигравших отличился Джоэль Фамейе (32), его гол стал первым для клуба после паузы, связанной с пандемией коронавируса. На счету Азмуна теперь 16 мячей в текущем сезоне РПЛ, он отстает от лидирующего по этому показателю Дзюбы на один гол.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Оренбург» лишился шансов подняться с 16-го места, клуб за один тур до конца имеет в активе 24 очка. До идущих на 15-м месте самарских «Крыльев Советов» «Оренбург» отделяет четыре очка.

Оренбургский клуб по ходу текущего сезона не смог провести матчи 24-го и 25-го туров против «Краснодара» и екатеринбургского «Урала» по причине обнаружения коронавирусной инфекции у игроков. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал клубу технические поражения в этих матчах со счетом 0:3.

«Зенит», досрочно ставший чемпионом, набрал 69 очков. В заключительном, 30-м туре, «Оренбург» в гостях сыграет с петербургским «Динамо», «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом». Все матчи последнего тура состоятся 22 июля. 19 июля «Зенит» дома сыграет в полуфинале Олимп — Кубка России с московским «Спартаком».

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Зенит
4:1
Первый тайм: 1:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 2915.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей СемакКонстантин Парамонов
Голы
Андрей Малых2′
Джоэль Фамейе(Артем Кулишев, Георгий Зотов)32′
Сердар Азмун(Магомед Оздоев)61′
Сердар Азмун(Себастьян Дриусси, Далер Кузяев)77′
Артем Дзюба(Сердар Азмун)90+1′
Составы команд
78Александр Васютин
38Андрей Климович
19Игорь Смольников
3Михаил Сиваков
44Ярослав Ракицкий
74′
12Андрей Малых
87Данила Прохин
53′
13Сергей Терехов
65′
7Сердар Азмун
15Георгий Зотов
22Артем Дзюба
5Тимур Аюпов
5Вильмар Барриос
70′
11Андреа Чуканов
14Далер Кузяев
20Джоэль Фамейе
36′
18Юрий Жирков
62′
31Виталий Шахов
30′69′
38Леон Мусаев
6Эдуард Готлиб
27Магомед Оздоев
34′62′
18Данил Липовой
74′
92Даниил Шамкин
73′
17Жига Шкофлек
90′
8Филипе Силва Малком
70′
32Артем Кулишев
84′
91Алексей Сутормин
42Иван Лапшов
11Себастьян Дриусси
84′
17Олег Шатов
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)9
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
2Угловые2
10Фолы7
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяНаиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Ассистент ВАРТихон Калугин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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