«Оренбург» крупно проиграл «Зениту» и лишился шансов остаться в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дубль сделал признанный лучшим игроком матча Сердар Азмун (61-я и 77-я минуты), один мяч забил Артем Дзюба (90). На второй минуте защитник «Оренбурга» Андрей Малых отправил мяч в свои ворота. В составе проигравших отличился Джоэль Фамейе (32), его гол стал первым для клуба после паузы, связанной с пандемией коронавируса. На счету Азмуна теперь 16 мячей в текущем сезоне РПЛ, он отстает от лидирующего по этому показателю Дзюбы на один гол.

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«Оренбург» лишился шансов подняться с 16-го места, клуб за один тур до конца имеет в активе 24 очка. До идущих на 15-м месте самарских «Крыльев Советов» «Оренбург» отделяет четыре очка.

Оренбургский клуб по ходу текущего сезона не смог провести матчи 24-го и 25-го туров против «Краснодара» и екатеринбургского «Урала» по причине обнаружения коронавирусной инфекции у игроков. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал клубу технические поражения в этих матчах со счетом 0:3.