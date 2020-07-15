Клуб казахстанца Куата досрочно вылетел из российской премьер-лиги
Футбольный клуб «Оренбург», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, вылетел из российской
Футбольный клуб «Оренбург», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, вылетел из российской
Это случилось после разгромного поражения от «Зенита» в предпоследнем, 29-м, туре в гостях — 1:4. Победу питерцам принесли автогол Андрея Малых на второй минуте, дубль иранца Сердара Азмуна, забившего на 61-й и 77-й, и гол Артема Дзюбы на 91-й, а у гостей на 32-й отличился ганский форвард Джоэль Фамейе.
В прошедшем матче Куат не попал в заявку. Ранее он вылечился от коронавируса — после возобновления РПЛ казахстанец не выходил на поле.
С 24 очками «Оренбург» досрочно занял последнее, 16-е, место, а «Зенит», который еще 6 июля во второй раз подряд стал чемпионом, теперь имеет в своем активе 69 баллов. В последнем, 30-м, туре 22 июля в 22:00 по времени
|Сергей Семак
|Константин Парамонов
|Андрей Малых
|2′
|Джоэль Фамейе(Артем Кулишев, Георгий Зотов)
|32′
|Сердар Азмун(Магомед Оздоев)
|61′
|Сердар Азмун(Себастьян Дриусси, Далер Кузяев)
|77′
|Артем Дзюба(Сердар Азмун)
|90+1′
|78
|Александр Васютин
|38
|Андрей Климович
|19
|Игорь Смольников
|3
|Михаил Сиваков
|44
|Ярослав Ракицкий
74′
|12
|Андрей Малых
|87
|Данила Прохин
53′
|13
|Сергей Терехов
65′
|7
|Сердар Азмун
|15
|Георгий Зотов
|22
|Артем Дзюба
|5
|Тимур Аюпов
|5
|Вильмар Барриос
70′
|11
|Андреа Чуканов
|14
|Далер Кузяев
|20
|Джоэль Фамейе
36′
|18
|Юрий Жирков
62′
|31
|Виталий Шахов
30′69′
|38
|Леон Мусаев
|6
|Эдуард Готлиб
|27
|Магомед Оздоев
34′62′
|18
|Данил Липовой
74′
|92
|Даниил Шамкин
73′
|17
|Жига Шкофлек
90′
|8
|Филипе Силва Малком
70′
|32
|Артем Кулишев
84′
|91
|Алексей Сутормин
|42
|Иван Лапшов
|11
|Себастьян Дриусси
84′
|17
|Олег Шатов
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|Боковой судья
|Наиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
|ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Тихон Калугин(Россия, Москва)