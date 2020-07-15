Клуб казахстанца Куата досрочно вылетел из российской премьер-лиги

Источник: РИА "Новости"

Это случилось после разгромного поражения от «Зенита» в предпоследнем, 29-м, туре в гостях — 1:4. Победу питерцам принесли автогол Андрея Малых на второй минуте, дубль иранца Сердара Азмуна, забившего на 61-й и 77-й, и гол Артема Дзюбы на 91-й, а у гостей на 32-й отличился ганский форвард Джоэль Фамейе.

В прошедшем матче Куат не попал в заявку. Ранее он вылечился от коронавируса — после возобновления РПЛ казахстанец не выходил на поле.

С 24 очками «Оренбург» досрочно занял последнее, 16-е, место, а «Зенит», который еще 6 июля во второй раз подряд стал чемпионом, теперь имеет в своем активе 69 баллов. В последнем, 30-м, туре 22 июля в 22:00 по времени Нур-Султана клуб Куата в Москве встретится с «Динамо», а питерцы на выезде сыграют с «Ростовом», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.