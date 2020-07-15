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22:45 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб казахстанца Куата досрочно вылетел из российской премьер-лиги

Футбольный клуб «Оренбург», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, вылетел из российской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Это случилось после разгромного поражения от «Зенита» в предпоследнем, 29-м, туре в гостях — 1:4. Победу питерцам принесли автогол Андрея Малых на второй минуте, дубль иранца Сердара Азмуна, забившего на 61-й и 77-й, и гол Артема Дзюбы на 91-й, а у гостей на 32-й отличился ганский форвард Джоэль Фамейе.

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В прошедшем матче Куат не попал в заявку. Ранее он вылечился от коронавируса — после возобновления РПЛ казахстанец не выходил на поле.

С 24 очками «Оренбург» досрочно занял последнее, 16-е, место, а «Зенит», который еще 6 июля во второй раз подряд стал чемпионом, теперь имеет в своем активе 69 баллов. В последнем, 30-м, туре 22 июля в 22:00 по времени Нур-Султана клуб Куата в Москве встретится с «Динамо», а питерцы на выезде сыграют с «Ростовом», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

27-летний Куат перешел в «Оренбург» 1 января и успел провести три матча — с «Крыльями Советов» (1:1), «Арсеналом» (1:0) и «Спартаком» (1:3, получив две желтые карточки. На этой неделе Vesti.kz сообщали, что он может покинуть клуб и перебраться в другую команду РПЛ.

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Зенит
4:1
Первый тайм: 1:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 2915.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей СемакКонстантин Парамонов
Голы
Андрей Малых2′
Джоэль Фамейе(Артем Кулишев, Георгий Зотов)32′
Сердар Азмун(Магомед Оздоев)61′
Сердар Азмун(Себастьян Дриусси, Далер Кузяев)77′
Артем Дзюба(Сердар Азмун)90+1′
Составы команд
78Александр Васютин
38Андрей Климович
19Игорь Смольников
3Михаил Сиваков
44Ярослав Ракицкий
74′
12Андрей Малых
87Данила Прохин
53′
13Сергей Терехов
65′
7Сердар Азмун
15Георгий Зотов
22Артем Дзюба
5Тимур Аюпов
5Вильмар Барриос
70′
11Андреа Чуканов
14Далер Кузяев
20Джоэль Фамейе
36′
18Юрий Жирков
62′
31Виталий Шахов
30′69′
38Леон Мусаев
6Эдуард Готлиб
27Магомед Оздоев
34′62′
18Данил Липовой
74′
92Даниил Шамкин
73′
17Жига Шкофлек
90′
8Филипе Силва Малком
70′
32Артем Кулишев
84′
91Алексей Сутормин
42Иван Лапшов
11Себастьян Дриусси
84′
17Олег Шатов
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)9
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
2Угловые2
10Фолы7
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяНаиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Ассистент ВАРТихон Калугин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Клуб казахстанца Куата досрочно вылетел из российской премьер-лиги
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