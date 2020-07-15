Тренер «Оренбурга»: Согласен с предложением расширить РПЛ

Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил на выезде петербургскому «Зениту» со счетом 1:4. После 29 матчей у «Оренбурга» 24 очка, команда потеряла шансы подняться с последнего места в турнирной таблице. Из-за эпидемии коронавируса «Оренбург» не смог сыграть против «Краснодара» и екатеринбургского «Урала», команде было засчитано два технических поражения.

«С предложением о расширении лиги (до 18 команд) я согласен. Уже говорил об этом. Спортивной составляющей в концовке сезона не было. С нами случился форс-мажор. У меня нет личного знакомства с руководством РПЛ. Говорил о расширении лиги в интервью. Просил об этом. Если (Сергей) Прядкин и (руководство) РФС услышит меня — считаю, что концовка чемпионата была форс-мажором», — сказал Парамонов на пресс-конференции.