Тренер «Оренбурга»: Согласен с предложением расширить РПЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов заявил, что он согласен с предложением расширить состав Российской
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов заявил, что он согласен с предложением расширить состав Российской
«Оренбург» в матче 29-го тура Российской
«С предложением о расширении лиги (до 18 команд) я согласен. Уже говорил об этом. Спортивной составляющей в концовке сезона не было. С нами случился
«Кому-то, как “Уфе”, дали шанс сыграть. Люди заражаются, но их просто изолируют. Наш Роспотребнадзор подошел более строго. Не дал нам провести два матча. Если есть возможность — предлагаю расширить РПЛ. Можно сделать следующий сезон экспериментальным, чтобы в конце напрямую вылетали не две, а четыре команды», — отметил Парамонов.