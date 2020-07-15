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22:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Оренбурга»: Согласен с предложением расширить РПЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов заявил, что он согласен с предложением расширить состав Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18-ти клубов.

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Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил на выезде петербургскому «Зениту» со счетом 1:4. После 29 матчей у «Оренбурга» 24 очка, команда потеряла шансы подняться с последнего места в турнирной таблице. Из-за эпидемии коронавируса «Оренбург» не смог сыграть против «Краснодара» и екатеринбургского «Урала», команде было засчитано два технических поражения.

«С предложением о расширении лиги (до 18 команд) я согласен. Уже говорил об этом. Спортивной составляющей в концовке сезона не было. С нами случился форс-мажор. У меня нет личного знакомства с руководством РПЛ. Говорил о расширении лиги в интервью. Просил об этом. Если (Сергей) Прядкин и (руководство) РФС услышит меня — считаю, что концовка чемпионата была форс-мажором», — сказал Парамонов на пресс-конференции.

«Кому-то, как “Уфе”, дали шанс сыграть. Люди заражаются, но их просто изолируют. Наш Роспотребнадзор подошел более строго. Не дал нам провести два матча. Если есть возможность — предлагаю расширить РПЛ. Можно сделать следующий сезон экспериментальным, чтобы в конце напрямую вылетали не две, а четыре команды», — отметил Парамонов.

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