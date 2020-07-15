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22:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер: Встреча по поводу перспектив «Химок» в среду не состоялась

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Михаил Гончаров. Запланированная на среду встреча с участием руководителей «Химок» и региона по поводу перспектив подмосковного футбольного клуба на следующий сезон не состоялась, сообщил РИА Новости главный тренер команды Сергей Юран.

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Источник: РИА "Новости"

Исполком Российского футбольного союза (РФС) 15 мая постановил, что сезон Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не будет доигран. Таким образом, «Химки» заняли итоговое второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ и получили прямую путевку в РПЛ на предстоящий сезон. Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» предоставили в РФС гарантии бюджета, который позволяет заявиться в РПЛ, но выступать команда будет в ФНЛ. В понедельник Юран рассказал РИА Новости, что в среду пройдет встреча с участием руководства клуба и главами региона, где будут обсуждаться перспективы «Химок».

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«Сегодня встреча не состоялась. Сообщат, может быть, завтра и послезавтра. Пишут совершенно разные вещи: то будем играть, то не будем. У нас как обычно весело. Самое главное, что все документы по РПЛ находятся в РФС. Вроде бы все нормально, но окончательное понимание только впереди. Сейчас слишком много разговоров перед полуфиналом Кубка, что тоже не есть хорошо», — сказал Юран по телефону.

«Химки» 19 июля проведут полуфинальный матч Кубка России против екатеринбургского «Урала».

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