Тренер: Встреча по поводу перспектив «Химок» в среду не состоялась

Исполком Российского футбольного союза (РФС) 15 мая постановил, что сезон Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не будет доигран. Таким образом, «Химки» заняли итоговое второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ и получили прямую путевку в РПЛ на предстоящий сезон. Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» предоставили в РФС гарантии бюджета, который позволяет заявиться в РПЛ, но выступать команда будет в ФНЛ. В понедельник Юран рассказал РИА Новости, что в среду пройдет встреча с участием руководства клуба и главами региона, где будут обсуждаться перспективы «Химок».

«Сегодня встреча не состоялась. Сообщат, может быть, завтра и послезавтра. Пишут совершенно разные вещи: то будем играть, то не будем. У нас как обычно весело. Самое главное, что все документы по РПЛ находятся в РФС. Вроде бы все нормально, но окончательное понимание только впереди. Сейчас слишком много разговоров перед полуфиналом Кубка, что тоже не есть хорошо», — сказал Юран по телефону.