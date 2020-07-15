«Зенит» размялся перед «Спартаком» и отправил «Оренбург» в ФНЛ. Азмун сделал Дзюбу лучшим бомбардиром
Веселый матч, который больше был похож на тренировку.
Веселый матч, который больше был похож на тренировку.
Для «Оренбурга» в
То есть гарантировал вылет в ФНЛ. Не допустить такого поворота событий должны были эти парни:
У «Зенита» задачи другие. Команда уже стала чемпионом. И в среду просто поддерживала тонус в преддверии полуфинала Кубка России, который запланирован на конец недели. Сергей Семак снова выпустил смешанный состав. В защите второй матч подряд вышел 19-летний Данила Прохин, место в воротах занял еще один воспитанник Александр Васютин. А в нападение вышли все сильнейшие.
Вне заявки оказались получившие в прошлом матче травмы Андрей Лунев и Дуглас Сантос, а также отлучившийся в Сербию по семейным обстоятельствам Бранислав Иванович.
Коротко о матче. Все 90 минут (за исключением трех эпизодов с забитыми мячами) на поле происходила следующая ситуация: одни могли, но не хотели, а вторые хотели, но не могли. Кажется, в предсезонных товарняках борьбы и интриги больше.
Хозяева набивали себе процент точных передач на половине поля «Оренбурга». Практически без опасных моментов. Скорее всего, это связано с тем, что футболисты «Зенита» боялись получить травмы перед полуфиналом. Как бы то ни было, все происходящее было похоже на тренировку, а не на официальный матч.
А теперь о голах.
Счет в матче уже на второй минуте открыл защитник «Оренбурга» Андрей Малых, отправив мяч в свои ворота. Голевая — у Азмуна.
Второй гол «Оренбурга» (уже в ворота «Зенита») случился на 32-й минуте. Фамейе забил головой после навеса Кулишева.
В середине второго тайма Сердар Азмун точным ударом забил свой 15-й мяч в этом чемпионате.
За десять минут до конца иранец сравнялся с Дзюбой по количеству забитых мячей — у обоих стало по 16.
А на последних минутах, когда Азмун и Дзюба вдвоем вышли на ворота «Оренбурга», Сердар не пожадничал и выкатил на Дзюбу, сделав его лучшим.
Владимир Колос
|Сергей Семак
|Константин Парамонов
|Андрей Малых
|2′
|Джоэль Фамейе(Артем Кулишев, Георгий Зотов)
|32′
|Сердар Азмун(Магомед Оздоев)
|61′
|Сердар Азмун(Себастьян Дриусси, Далер Кузяев)
|77′
|Артем Дзюба(Сердар Азмун)
|90+1′
|78
|Александр Васютин
|38
|Андрей Климович
|19
|Игорь Смольников
|3
|Михаил Сиваков
|44
|Ярослав Ракицкий
74′
|12
|Андрей Малых
|87
|Данила Прохин
53′
|13
|Сергей Терехов
65′
|7
|Сердар Азмун
|15
|Георгий Зотов
|22
|Артем Дзюба
|5
|Тимур Аюпов
|5
|Вильмар Барриос
70′
|11
|Андреа Чуканов
|14
|Далер Кузяев
|20
|Джоэль Фамейе
37′
|18
|Юрий Жирков
62′
|31
|Виталий Шахов
30′69′
|38
|Леон Мусаев
|6
|Эдуард Готлиб
|27
|Магомед Оздоев
34′62′
|18
|Данил Липовой
74′
|92
|Даниил Шамкин
73′
|17
|Жига Шкофлек
90′
|8
|Филипе Силва Малком
70′
|32
|Артем Кулишев
84′
|91
|Алексей Сутормин
|42
|Иван Лапшов
|11
|Себастьян Дриусси
84′
|17
|Олег Шатов
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|Боковой судья
|Наиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
|ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Тихон Калугин(Россия, Москва)