«Зенит» размялся перед «Спартаком» и отправил «Оренбург» в ФНЛ. Азмун сделал Дзюбу лучшим бомбардиром

Источник: РИА "Новости"

Для «Оренбурга» в Санкт-Петербурге был матч жизни. Любой результат кроме победы оставлял команду на последней строчке в турнирной таблице до окончания сезона.

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То есть гарантировал вылет в ФНЛ. Не допустить такого поворота событий должны были эти парни:

У «Зенита» задачи другие. Команда уже стала чемпионом. И в среду просто поддерживала тонус в преддверии полуфинала Кубка России, который запланирован на конец недели. Сергей Семак снова выпустил смешанный состав. В защите второй матч подряд вышел 19-летний Данила Прохин, место в воротах занял еще один воспитанник Александр Васютин. А в нападение вышли все сильнейшие.

Вне заявки оказались получившие в прошлом матче травмы Андрей Лунев и Дуглас Сантос, а также отлучившийся в Сербию по семейным обстоятельствам Бранислав Иванович.

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Коротко о матче. Все 90 минут (за исключением трех эпизодов с забитыми мячами) на поле происходила следующая ситуация: одни могли, но не хотели, а вторые хотели, но не могли. Кажется, в предсезонных товарняках борьбы и интриги больше.

Хозяева набивали себе процент точных передач на половине поля «Оренбурга». Практически без опасных моментов. Скорее всего, это связано с тем, что футболисты «Зенита» боялись получить травмы перед полуфиналом. Как бы то ни было, все происходящее было похоже на тренировку, а не на официальный матч.

А теперь о голах.

Счет в матче уже на второй минуте открыл защитник «Оренбурга» Андрей Малых, отправив мяч в свои ворота. Голевая — у Азмуна.

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Второй гол «Оренбурга» (уже в ворота «Зенита») случился на 32-й минуте. Фамейе забил головой после навеса Кулишева.

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В середине второго тайма Сердар Азмун точным ударом забил свой 15-й мяч в этом чемпионате.

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За десять минут до конца иранец сравнялся с Дзюбой по количеству забитых мячей — у обоих стало по 16.

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А на последних минутах, когда Азмун и Дзюба вдвоем вышли на ворота «Оренбурга», Сердар не пожадничал и выкатил на Дзюбу, сделав его лучшим.

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«Оренбург» за тур до финиша сезона забронировал за собой последнюю строчку в турнирной таблице.

«Зенит» набрал 69 очков и продлил свою беспроигрышную серию до 18 матчей.

В последний раз «Зенит» проигрывал на своем поле в матчах чемпионата России 12 декабря 2018 года. Тогда на «Газпром Арене» победу праздновал «Рубин».

В 30-м туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Оренбург» отправится в гости к московскому «Динамо».