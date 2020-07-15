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15 июля, источник: Sport24

«Зенит» размялся перед «Спартаком» и отправил «Оренбург» в ФНЛ. Азмун сделал Дзюбу лучшим бомбардиром

Веселый матч, который больше был похож на тренировку.

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Источник: РИА "Новости"

Для «Оренбурга» в Санкт-Петербурге был матч жизни. Любой результат кроме победы оставлял команду на последней строчке в турнирной таблице до окончания сезона.

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То есть гарантировал вылет в ФНЛ. Не допустить такого поворота событий должны были эти парни:

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У «Зенита» задачи другие. Команда уже стала чемпионом. И в среду просто поддерживала тонус в преддверии полуфинала Кубка России, который запланирован на конец недели. Сергей Семак снова выпустил смешанный состав. В защите второй матч подряд вышел 19-летний Данила Прохин, место в воротах занял еще один воспитанник Александр Васютин. А в нападение вышли все сильнейшие.

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Вне заявки оказались получившие в прошлом матче травмы Андрей Лунев и Дуглас Сантос, а также отлучившийся в Сербию по семейным обстоятельствам Бранислав Иванович.

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Коротко о матче. Все 90 минут (за исключением трех эпизодов с забитыми мячами) на поле происходила следующая ситуация: одни могли, но не хотели, а вторые хотели, но не могли. Кажется, в предсезонных товарняках борьбы и интриги больше.

Хозяева набивали себе процент точных передач на половине поля «Оренбурга». Практически без опасных моментов. Скорее всего, это связано с тем, что футболисты «Зенита» боялись получить травмы перед полуфиналом. Как бы то ни было, все происходящее было похоже на тренировку, а не на официальный матч.

А теперь о голах.

Счет в матче уже на второй минуте открыл защитник «Оренбурга» Андрей Малых, отправив мяч в свои ворота. Голевая — у Азмуна.

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Второй гол «Оренбурга» (уже в ворота «Зенита») случился на 32-й минуте. Фамейе забил головой после навеса Кулишева.

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В середине второго тайма Сердар Азмун точным ударом забил свой 15-й мяч в этом чемпионате.

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За десять минут до конца иранец сравнялся с Дзюбой по количеству забитых мячей — у обоих стало по 16.

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А на последних минутах, когда Азмун и Дзюба вдвоем вышли на ворота «Оренбурга», Сердар не пожадничал и выкатил на Дзюбу, сделав его лучшим.

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  • «Оренбург» за тур до финиша сезона забронировал за собой последнюю строчку в турнирной таблице.
  • «Зенит» набрал 69 очков и продлил свою беспроигрышную серию до 18 матчей.
  • В последний раз «Зенит» проигрывал на своем поле в матчах чемпионата России 12 декабря 2018 года. Тогда на «Газпром Арене» победу праздновал «Рубин».
  • В 30-м туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Оренбург» отправится в гости к московскому «Динамо».

Владимир Колос

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Зенит
4:1
Первый тайм: 1:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 2915.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 6395 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакКонстантин Парамонов
Голы
Андрей Малых2′
Джоэль Фамейе(Артем Кулишев, Георгий Зотов)32′
Сердар Азмун(Магомед Оздоев)61′
Сердар Азмун(Себастьян Дриусси, Далер Кузяев)77′
Артем Дзюба(Сердар Азмун)90+1′
Составы команд
78Александр Васютин
38Андрей Климович
19Игорь Смольников
3Михаил Сиваков
44Ярослав Ракицкий
74′
12Андрей Малых
87Данила Прохин
53′
13Сергей Терехов
65′
7Сердар Азмун
15Георгий Зотов
22Артем Дзюба
5Тимур Аюпов
5Вильмар Барриос
70′
11Андреа Чуканов
14Далер Кузяев
20Джоэль Фамейе
37′
18Юрий Жирков
62′
31Виталий Шахов
30′69′
38Леон Мусаев
6Эдуард Готлиб
27Магомед Оздоев
34′62′
18Данил Липовой
74′
92Даниил Шамкин
73′
17Жига Шкофлек
90′
8Филипе Силва Малком
70′
32Артем Кулишев
84′
91Алексей Сутормин
42Иван Лапшов
11Себастьян Дриусси
84′
17Олег Шатов
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)14
5Удары в створ4
1Штанги, перекладины0
2Угловые2
10Фолы7
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяНаиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Ассистент ВАРТихон Калугин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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