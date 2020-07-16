«20 миллионов евро за Миранчука? А что он показал в Европе?» Острое мнение Романа Широкова

Источник: Спорт-Экспресс

«Локо» играет медленно, но Николича оценивать рано

— Что происходит с «Локомотивом»? Четыре матча без побед. Да и в играх с «Крыльями» и «Уфой» команда откровенно отскочила.

— Я бы не применял слово «отскочил» к встрече с «Уфой». Вот с самарцами — да, спаслись в концовке.

— Команда в кризисе?

— Не могу сейчас сделать такой вывод. Однако бросается в глаза, что железнодорожники действуют медленно. Если сначала победы приносило индивидуальное мастерство отдельных футболистов, то сейчас и это не помогает. Отсюда и такие результаты.

— Считаете, дело в «физике»?

— Как мне кажется, если бы «Локо» был хорошо функционально готов, то додавливал бы соперников, добивался побед. Игроки быстрее катали бы мяч, двигались по-другому, создавали больше моментов. Пока все завязано на каких-то ходах отдельных исполнителей — Алексея Миранчука или Жоау Мариу.

— Вам понятны тренерские идеи Николича?

— Мне кажется, рано об этом говорить. Сейчас идут на том багаже, который заложен ранее. Трудно с ходу привнести что-то новое. Ведь график очень плотный — матчи через два дня на третий.

— Сторонники Семина негодуют. При Юрии Палыча весной команда успела провести три встречи: едва не обыграла «Зенит», победила «Ахмат» и на выезде расправилась с «Ростовом».

— По поводу матча в Питере я бы поспорил. Вы, наверное, имеете в виду момент у гостей в концовке встречи? Только ведь и у «Зенита» были шансы отличиться до этого эпизода. Или вы считаете, что «Локо» имел явное преимущество? Поклонников Семина можно понять — естественно, они будут утверждать, что сейчас все плохо. Но опять же: рано делать выводы по Николичу. Когда у него появится больше времени для подготовки команды, когда мы получим менее насыщенный календарь, тогда и выставим оценки. Хотя, если «Локомотив» сейчас упустит второе место, то менеджменту клуба не позавидуешь. Придется выдержать серьезную критику.

Средний палец Кикнадзе? Когда 5 тысяч кричат, что ты нетрадиционной ориентации…

— А вам понятны постоянные нападки Семина на Василия Кикнадзе?

— Ой, они взрослые люди. Сами разберутся. Я бы не хотел влезать в эту тему. Зачем мне еще масла в огонь подливать?

— Кто прав, кто виноват в этой ситуации?

— Не знаю, почему они до сих пор не могут разобраться. Кикнадзе со стороны кажется более политкорректным, Семин — менее. Но я не берусь судить, что там у них сейчас происходит.

— Вам не кажется, что у Кикнадзе сдают нервы? Все обсуждают его жест со средним пальцем в адрес болельщиков.

— Если судить по моему опыту, то, наверное, сдают (улыбается).

— Трибуны теперь его затравят?

— Он взрослый человек. Наверное, должен был отдавать себе отчет в том, что делает. Конечно, неприятно все это слышать. Но мне кажется, Кикнадзе знал, на что шел. Наверное, ему стоило сдержаться. Хотя мы же не находимся в его шкуре. Когда тебе 5 тысяч человек кричат, что ты нетрадиционной ориентации, то… Неприятно, да.

Головин проявил себя в ЛЧ и ЛЕ, был лидером сборной. Ничего этого у Миранчука нет

— Алексей Миранчук созрел для перехода в серьезный европейский клуб? Ведь уже не первый месяц его сватают в западные команды.

— Считаю, что на европейской арене Миранчук толком ничего не показал. Можно сколько угодно рассказывать сказки о том, что он забил в Лиге чемпионов «Ювентусу».

— Не аргумент?

— Нужно оценивать не только по голам, но и в целом по стабильной игре. Если бы за ним давно следили, то уже оценили бы его реальный потенциал. Кроме того, матчи за сборную говорят не в его пользу. Да и сам Алексей признает, что в его футболе еще есть пробелы. Если хавбек их устранит, то тогда, пожалуй, реально зацепиться за Европу. Уехать не в топ-команду, а в середняк. А дальше уже можно продвигаться выше.

— Сомневаетесь, что Миранчук уедет в Европу этим летом?

— Сейчас рынок очень непонятный. Готов ли Алексей к серьезному европейскому вызову? На мой взгляд, пока нет. Конечно, если поступит хорошее предложение, надо рисковать. Там он в принципе сможет добрать необходимые кондиции.

— Кикнадзе говорит, что «Локомотив» не продаст Миранчука меньше чем за 20 миллионов евро…

— Честно говоря, не понимаю, как формируются такие цены. Если хочется, чтобы за Миранчука заплатили 20, то можно об этом и сказать. Но я в это не сильно верю.

— Почему?

— Сейчас непростая экономическая ситуация. Клубы поумерили свои аппетиты, урезали бюджеты.

— Головин переходил в «Монако» за 30 миллионов.

— Если сопоставлять этих футболистов, то сравнение окажется не в пользу Миранчука. Головин на момент отъезда в чемпионат Франции уже стал лидером ЦСКА, очень неплохо себя проявил в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Кроме того, считался одним из ключевых футболистов сборной России. На данный момент Миранчук из всего этого арсенала ничего не имеет. Поэтому 20 миллионов за него — все-таки многовато. Сомневаюсь, что кто-то предложит такую сумму.

Для ЦСКА будет проблематично пройти два квалификационных раунда ЛЧ

— Давайте о ЦСКА. Как армейцы могли упустить победу над «Рубином»?

— У красно-синих возникали моменты, но их не реализовали. Можно было все решить раньше. ЦСКА в целом контролировал игру, но не смог упрочить преимущество. Довел дело до такой концовки. А так команда Гончаренко претендовала бы на прямую путевку в Лигу чемпионов.

— Есть шанс занять третье место.

— Да. Но тогда придется проходить два квалификационных раунда. Для нынешнего ЦСКА это довольно проблематично.

— После поединка с казанцами некоторые эксперты и болельщики критиковали Гончаренко за то, что он заменил Чалова и Сигурдссона.

— Тренер хотел стабилизовать игру, удержать преимущество. Но так случается. Просто Обляков не совсем аккуратно сыграл в эпизоде, который привел к пенальти.

— Вас удивило, как команда преобразилась после возвращения Гончаренко?

— Да я бы не сказал, что армейцы прямо меня поразили. Дерби со «Спартаком» получилось довольно посредственным. Конечно, победа придала положительных эмоций. Но в первом тайме с «Ахматом» я ничего особенного не увидел. Как говорится, ни о чем. Просто повезло, что за очень короткий промежуток времени забили три мяча.

С «Оренбургом» вышло чуть веселее. Но там и явная разница в классе должна была сказаться. А вот с «Рубином» не довели дело до победы. Так что не все так радужно. Не хватает стабильности в игровом плане.

А разве Чалов раньше не прибавлял? Ему просто не везло

— Мы сейчас видим настоящего Влашича?

— А я считаю, что по большому счету хорват преобразился уже с середины осени, забивал важные мячи. И весну хорошо проводит. Это один из тех исполнителей, которые выделяются в ЦСКА. Никола много двигается, открывается, активно работает с мячом, старается обострять. В общем, одно из светлых пятен в составе армейцев.

— Почему в последнее время так прибавил Чалов?

— А с чего вы взяли, что он не прогрессировал?

— Но как же его статистика?..

— Просто не хватало фарта. Разве он до этого плохо играл? Гончаренко, например, говорил, что Федор выполнял тренерскую установку. Чалов работал на команду, имел моменты.

— Только не реализовывал их…

— Возможно, дело в психологии. Однако шансы у него появлялись в каждом матче. Значит, форвард действовал правильно. Не исключаю, что в какой-то момент мог надломиться, так как не поражал ворота. Апофеозом стал матч с «Зенитом», когда Чалов не попал в пустые. Может быть, потом его немного отпустило. И вот теперь появилась стабильность.

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Дзюба и Барриос равнозначны для «Зенита»

— «Локо» не упустит второго места?

— Сейчас наши команды настолько нестабильны, что сложно делать какие-то прогнозы. В нынешней РПЛ можно с уверенностью говорить только про одну команду.

— Есть «Зенит» — и все остальные?

— Для нашего чемпионата, его зрелищности, к сожалению, это так. Не хватает конкуренции. Это не очень хорошо.

— Можете назвать тройку лучших игроков сезона?

— Я вообще не люблю ранжировать. Конечно, Дзюба много забил и отдал. Но в то же время Барриос тоже незаменим для «Зенита». Без него эта команда не была бы такой целостной. Так что, на мой взгляд, эти футболисты равнозначны. Допустим, здорово в последних матчах выглядит Миранчук, приносит очки «Локо», спасает. Но мы же не можем закрыть глаза на то, что творит в «Арсенале» Луценко? Это уже четверо. И как их распределить? Мне трудно расставить по местам.

— Игра Луценко — это вспышка на один сезон?

— С учетом его предыдущей карьеры, возможно, и так. На мой взгляд, Луценко в каждом сезоне способен забивать больше 10 мячей. Это 100 процентов. Но в последний раз хорошая статистика у него была, когда он выступал еще в «Мордовии».

Евгений много работает на команду, но вот стабильности ранее ему не хватало. Я ему давно говорил, что не следует бегать по близлежащим трибунам, мячи собирать — нужно открываться в штрафной. У парня хорошее голевое чутье, техника. Если сохранит все эти качества, то в следующем сезоне положит десятку.

— Допускаете, что летом Луценко сменит команду? Пошли разговоры об интерес к нему со стороны «Спартака».

— Вроде, новый генеральный директор сказал, что ставка будет сделана на молодых. Но если Луценко действительно получит предложение от «Спартака», то, конечно, нужно туда переходить.

— Уверены?

— Безусловно. В «Арсенале» ему комфортно? Но не думаю, что Тула предложит такие же условия, как «Спартак».