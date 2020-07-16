«Сочный» контракт: где продолжит свою карьеру Александр Кокорин

Источник: РИА "Новости"

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий 7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

В июле у 29-летнего нападающего Александра Кокорина истекают арендное соглашение с «Сочи» и контракт с «Зенитом». Будущее форварда всё еще не определено: он может как вернуться в Санкт-Петербург, так и уехать за границу. «Известия» разбирались в возможных вариантах развития карьеры одного из самых ярких российских игроков. В 10 матчах за «Сочи» в РПЛ на счету Кокорина 9 очков по системе «гол+пас» (7+2).

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«Зенит»

Петербургский клуб с самого начала всем известной истории, закончившейся реальным тюремным сроком, поддерживал Александра Кокорина. «Зенит» общался с футболистом и не забыл о его вкладе в чемпионство (Кокорин получил золотую медаль по итогам прошлого сезона). После освобождения нападающий подписал контракт с сине-бело-голубыми, тренировался с командой до зимней паузы, а затем его отправили в аренду в «Сочи». Никто не ожидал такого поворота, в том числе сам Кокорин.

На мой взгляд, «Зенит» не должен терять такого футболиста — и не так важно, уйдет Азмун или нет. Борис Рапопорт бывший тренер «Зенита»

Этим летом краткосрочный контракт форварда с сине-бело-голубыми истечет. Но возвращение на Неву ему совсем не гарантировано. Переговоры по продлению соглашения далеки от завершения, хотя мяч на стороне Кокорина — многое зависит от его желания. Но не факт, что он захочет вернуться после январской истории.

— На мой взгляд, «Зенит» не должен терять такого футболиста — и не так важно, уйдет Азмун или нет, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт. — Надо подписывать контракт. Правда, я не знаю, какие финансовые аппетиты у футболиста, но ему нужно играть с равными себе партнерами. Тогда он снова станет тем Кокориным, которого мы видели раньше.

Иного мнения придерживается бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин, не один год тренировавший Кокорина.

— Во многом решение игрока по «Зениту» будет зависеть от трансфера Азмуна, — пояснил он «Известиям». — Если клубу удастся удержать иранца, то Саше надо уезжать за границу. Сергей Семак продолжит делать ставку на пару Дзюба-Азмун. Саша будет играть не так много, а для него это очень плохо. По своему характеру он должен иметь регулярную игровую практику, чтобы быть уверенным в своих силах. Иначе он не сможет принести максимальную пользу. Думаю, что лучше всего у него бы получилось в чемпионате Испании.

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«Сочи» и другие клубы РПЛ

Александр Кокорин пока находится в аренде. «Сочи» вправе будет предложить ему полноценный контракт, но речи об этом еще не идет. Генеральный директор Дмитрий Рубашко недавно опроверг информацию о том, что клуб собирается предложить Кокорину контракт с зарплатой €3 млн в год.

В «Сочи» нападающий прямо переродился: забил 7 мячей в 10 матчах. Клуб Кокориным тоже доволен. Еще бы, ведь в начале года «Сочи» находился на последнем месте, но Александр помог южной команде подтянуться к середине таблицы. Это хороший вариант для игрока. Проблема лишь в том, что «Сочи» не участвует в еврокубках, а футболист его уровня достоин этого.

— Переход в «Сочи» не улучшил игру Кокорина, — полагает Борис Рапопорт. — Да, он двигается, борется, уже достаточно забил. Но если бы Кокорин играл с более сильными партнерами, то быстрее набрал прежнюю форму. Видно, что мотивация есть. Однако изюминки в игре Кокорина я не вижу. Если он останется в «Сочи», то будет понятно: на первом плане у Кокорина деньги. Боюсь, там он прогрессировать не сможет.

Вне «Зенита» и «Сочи» у Кокорина может быть только один вариант — «Локомотив». В остальных клубах премьер-лиги этого футболиста трудно представить. Александр в детстве играл в академии красно-зеленых, а слухи о его возможном возвращении в Черкизово мелькают в прессе не первый год.

На днях генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал Кокорина одним из лучших футболистов чемпионата и добавил: «Учитывая его локомотивское прошлое, было бы интересно его пригласить. Но есть ряд вопросов, посмотрим».

— «Зенит» отпустит Кокорина только в том случае, если он поедет за границу, — уверен Борис Рапопорт. — Ясно, что в Петербурге не хотят видеть Александра в «Локомотиве». Зачем таким игроком усиливать конкурента будущего сезона? Это никому не надо.

Европа

В 2016 году в ответ на вопрос о переходе в европейский клуб (не из числа грандов) Кокорин сказал: «А какой в этом смысл?» Нападающий хочет в «Барселону», о чем не раз говорил. Но маловероятно, что каталонцы предложат Кокорину контракт. Скорее с четким предложением к российскому форварду выйдет «Марсель». Еще зимой сообщалось об интересе французского клуба к Кокорину, но до конкретики дело не дошло. «Марсель» тренирует Андре Виллаш-Боаш, который всегда лестно отзывался о российском нападающем.

Предложения у Кокорина точно будут, в том числе из Европы. Вопрос в статусе этих клубов и в том, захочет ли нападающий выходить из зоны комфорта, в которую едва вернулся.

— Шанс на Европу есть, — отметил Борис Рапопорт. — Тот же Виллаш-Боаш его хорошо знает. Играет же Смолов в «Сельте», даже забивает, а Кокорин не слабее Смолова. Другое дело, стоит ли идти в клуб уровня «Сельты»? В финансовом отношении европейские середняки уступают нашим. И я не думаю, что Кокорин будет получать там те деньги, которые имеет в России.

Если есть возможность уехать в клуб калибра «Ромы», то ей надо пользоваться. Андрей Кобелев Экс-тренер «Динамо»

Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что россиянин способен проявить себя в сильном европейском чемпионате. Ранее сам форвард говорил, что, помимо варианта с «Марселем», у него есть реальный шанс подписать контракт с «Ромой».

— Если есть возможность уехать в клуб калибра «Ромы», то ей надо пользоваться, — считает Андрей Кобелев. — Хоть и римский клуб не попадет в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, это хороший шанс для Саши каждую неделю играть против очень сильных, обученных коллективов. Думаю, он способен ярко проявить себя в Серии А. При этом всё зависит исключительно от его решения. Если он захочет подписать контракт с клубом РПЛ, то большинство поймет это.

За свою карьеру Александр Кокорин провел 243 матча в РПЛ, забив 65 голов и сделав 32 голевые передачи. За национальную сборную уроженец Белгородской области дебютировал в ноябре 2011 года (всего 48 матчей и 12 голов).