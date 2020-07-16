«Сочный» контракт: где продолжит свою карьеру Александр Кокорин
У форварда есть выбор: остаться в России или поиграть в
У форварда есть выбор: остаться в России или поиграть в
В июле у 29-летнего нападающего Александра Кокорина истекают арендное соглашение с «Сочи» и контракт с «Зенитом». Будущее форварда всё еще не определено: он может как вернуться в
Петербургский клуб с самого начала всем известной истории, закончившейся реальным тюремным сроком, поддерживал Александра Кокорина. «Зенит» общался с футболистом и не забыл о его вкладе в чемпионство (Кокорин получил золотую медаль по итогам прошлого сезона). После освобождения нападающий подписал контракт с
На мой взгляд, «Зенит» не должен терять такого футболиста — и не так важно, уйдет Азмун или нет.
Этим летом краткосрочный контракт форварда с
— На мой взгляд, «Зенит» не должен терять такого футболиста — и не так важно, уйдет Азмун или нет, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт. — Надо подписывать контракт. Правда, я не знаю, какие финансовые аппетиты у футболиста, но ему нужно играть с равными себе партнерами. Тогда он снова станет тем Кокориным, которого мы видели раньше.
Иного мнения придерживается бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин, не один год тренировавший Кокорина.
— Во многом решение игрока по «Зениту» будет зависеть от трансфера Азмуна, — пояснил он «Известиям». — Если клубу удастся удержать иранца, то Саше надо уезжать за границу. Сергей Семак продолжит делать ставку на пару
Александр Кокорин пока находится в аренде. «Сочи» вправе будет предложить ему полноценный контракт, но речи об этом еще не идет. Генеральный директор Дмитрий Рубашко недавно опроверг информацию о том, что клуб собирается предложить Кокорину контракт с зарплатой €3 млн в год.
В «Сочи» нападающий прямо переродился: забил 7 мячей в 10 матчах. Клуб Кокориным тоже доволен. Еще бы, ведь в начале года «Сочи» находился на последнем месте, но Александр помог южной команде подтянуться к середине таблицы. Это хороший вариант для игрока. Проблема лишь в том, что «Сочи» не участвует в еврокубках, а футболист его уровня достоин этого.
— Переход в «Сочи» не улучшил игру Кокорина, — полагает Борис Рапопорт. — Да, он двигается, борется, уже достаточно забил. Но если бы Кокорин играл с более сильными партнерами, то быстрее набрал прежнюю форму. Видно, что мотивация есть. Однако изюминки в игре Кокорина я не вижу. Если он останется в «Сочи», то будет понятно: на первом плане у Кокорина деньги. Боюсь, там он прогрессировать не сможет.
На днях генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал Кокорина одним из лучших футболистов чемпионата и добавил: «Учитывая его локомотивское прошлое, было бы интересно его пригласить. Но есть ряд вопросов, посмотрим».
— «Зенит» отпустит Кокорина только в том случае, если он поедет за границу, — уверен Борис Рапопорт. — Ясно, что в Петербурге не хотят видеть Александра в «Локомотиве». Зачем таким игроком усиливать конкурента будущего сезона? Это никому не надо.
В 2016 году в ответ на вопрос о переходе в европейский клуб (не из числа грандов) Кокорин сказал: «А какой в этом смысл?» Нападающий хочет в «Барселону», о чем не раз говорил. Но маловероятно, что каталонцы предложат Кокорину контракт. Скорее с четким предложением к российскому форварду выйдет «Марсель». Еще зимой сообщалось об интересе французского клуба к Кокорину, но до конкретики дело не дошло. «Марсель» тренирует Андре
Предложения у Кокорина точно будут, в том числе из Европы. Вопрос в статусе этих клубов и в том, захочет ли нападающий выходить из зоны комфорта, в которую едва вернулся.
— Шанс на Европу есть, — отметил Борис Рапопорт. — Тот же
Если есть возможность уехать в клуб калибра «Ромы», то ей надо пользоваться.
— Если есть возможность уехать в клуб калибра «Ромы», то ей надо пользоваться, — считает Андрей Кобелев. — Хоть и римский клуб не попадет в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, это хороший шанс для Саши каждую неделю играть против очень сильных, обученных коллективов. Думаю, он способен ярко проявить себя в Серии А. При этом всё зависит исключительно от его решения. Если он захочет подписать контракт с клубом РПЛ, то большинство поймет это.
За свою карьеру Александр Кокорин провел 243 матча в РПЛ, забив 65 голов и сделав 32 голевые передачи. За национальную сборную уроженец Белгородской области дебютировал в ноябре 2011 года (всего 48 матчей и 12 голов).
Гоша Чернов, Тимур Ганеев