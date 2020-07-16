Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.07
Лечче
Фиорентина
13
Футбол. Зарубежный
15.07
Рома
Верона
21
Футбол. Зарубежный
15.07
Сассуоло
Ювентус
33
Футбол. Зарубежный
15.07
Удинезе
Лацио
00
Футбол. Зарубежный
15.07
Арсенал
Ливерпуль
21
Футбол. Премьер-лига
15.07
Зенит
Оренбург
41
Футбол. Зарубежный
15.07
Сампдория
Кальяри
30
Футбол. Зарубежный
15.07
Болонья
Наполи
11
Футбол. Зарубежный
15.07
Милан
Парма
31
Футбол. Зарубежный
15.07
Бернли
Вулверхэмптон Уондерерс
11
Футбол. Зарубежный
15.07
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
13
Футбол. Зарубежный
15.07
Манчестер Сити
Борнмут
21
Футбол. Премьер-лига
15.07
Спартак
Ахмат
30
Футбол. Премьер-лига
15.07
Крылья Советов
Краснодар
00
Футбол. Премьер-лига
15.07
Урал
Арсенал Т
13
Все события
Фоторепортажи
9Смолов забил «Барселоне»
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
00:46 (мск), источник: Известия

«Сочный» контракт: где продолжит свою карьеру Александр Кокорин

У форварда есть выбор: остаться в России или поиграть в топ-чемпионате.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий
7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

В июле у 29-летнего нападающего Александра Кокорина истекают арендное соглашение с «Сочи» и контракт с «Зенитом». Будущее форварда всё еще не определено: он может как вернуться в Санкт-Петербург, так и уехать за границу. «Известия» разбирались в возможных вариантах развития карьеры одного из самых ярких российских игроков. В 10 матчах за «Сочи» в РПЛ на счету Кокорина 9 очков по системе «гол+пас» (7+2).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит»

Петербургский клуб с самого начала всем известной истории, закончившейся реальным тюремным сроком, поддерживал Александра Кокорина. «Зенит» общался с футболистом и не забыл о его вкладе в чемпионство (Кокорин получил золотую медаль по итогам прошлого сезона). После освобождения нападающий подписал контракт с сине-бело-голубыми, тренировался с командой до зимней паузы, а затем его отправили в аренду в «Сочи». Никто не ожидал такого поворота, в том числе сам Кокорин.

На мой взгляд, «Зенит» не должен терять такого футболиста — и не так важно, уйдет Азмун или нет.
Борис Рапопорт
бывший тренер «Зенита»

Этим летом краткосрочный контракт форварда с сине-бело-голубыми истечет. Но возвращение на Неву ему совсем не гарантировано. Переговоры по продлению соглашения далеки от завершения, хотя мяч на стороне Кокорина — многое зависит от его желания. Но не факт, что он захочет вернуться после январской истории.

Читайте также
Стало известно условие, при котором Кокорин подпишет контракт с «Зенитом»

— На мой взгляд, «Зенит» не должен терять такого футболиста — и не так важно, уйдет Азмун или нет, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт. — Надо подписывать контракт. Правда, я не знаю, какие финансовые аппетиты у футболиста, но ему нужно играть с равными себе партнерами. Тогда он снова станет тем Кокориным, которого мы видели раньше.

Иного мнения придерживается бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин, не один год тренировавший Кокорина.

— Во многом решение игрока по «Зениту» будет зависеть от трансфера Азмуна, — пояснил он «Известиям». — Если клубу удастся удержать иранца, то Саше надо уезжать за границу. Сергей Семак продолжит делать ставку на пару Дзюба-Азмун. Саша будет играть не так много, а для него это очень плохо. По своему характеру он должен иметь регулярную игровую практику, чтобы быть уверенным в своих силах. Иначе он не сможет принести максимальную пользу. Думаю, что лучше всего у него бы получилось в чемпионате Испании.

Читайте также
Дзюба сравнил себя и Кокорина с персонажами мультфильма «Шрек»

«Сочи» и другие клубы РПЛ

Александр Кокорин пока находится в аренде. «Сочи» вправе будет предложить ему полноценный контракт, но речи об этом еще не идет. Генеральный директор Дмитрий Рубашко недавно опроверг информацию о том, что клуб собирается предложить Кокорину контракт с зарплатой €3 млн в год.

В «Сочи» нападающий прямо переродился: забил 7 мячей в 10 матчах. Клуб Кокориным тоже доволен. Еще бы, ведь в начале года «Сочи» находился на последнем месте, но Александр помог южной команде подтянуться к середине таблицы. Это хороший вариант для игрока. Проблема лишь в том, что «Сочи» не участвует в еврокубках, а футболист его уровня достоин этого.

— Переход в «Сочи» не улучшил игру Кокорина, — полагает Борис Рапопорт. — Да, он двигается, борется, уже достаточно забил. Но если бы Кокорин играл с более сильными партнерами, то быстрее набрал прежнюю форму. Видно, что мотивация есть. Однако изюминки в игре Кокорина я не вижу. Если он останется в «Сочи», то будет понятно: на первом плане у Кокорина деньги. Боюсь, там он прогрессировать не сможет.

Вне «Зенита» и «Сочи» у Кокорина может быть только один вариант — «Локомотив». В остальных клубах премьер-лиги этого футболиста трудно представить. Александр в детстве играл в академии красно-зеленых, а слухи о его возможном возвращении в Черкизово мелькают в прессе не первый год.

На днях генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал Кокорина одним из лучших футболистов чемпионата и добавил: «Учитывая его локомотивское прошлое, было бы интересно его пригласить. Но есть ряд вопросов, посмотрим».

— «Зенит» отпустит Кокорина только в том случае, если он поедет за границу, — уверен Борис Рапопорт. — Ясно, что в Петербурге не хотят видеть Александра в «Локомотиве». Зачем таким игроком усиливать конкурента будущего сезона? Это никому не надо.

Читайте также
«Сочи» готов предложить Кокорину контракт с зарплатой около € 3 млн в год

Европа

В 2016 году в ответ на вопрос о переходе в европейский клуб (не из числа грандов) Кокорин сказал: «А какой в этом смысл?» Нападающий хочет в «Барселону», о чем не раз говорил. Но маловероятно, что каталонцы предложат Кокорину контракт. Скорее с четким предложением к российскому форварду выйдет «Марсель». Еще зимой сообщалось об интересе французского клуба к Кокорину, но до конкретики дело не дошло. «Марсель» тренирует Андре Виллаш-Боаш, который всегда лестно отзывался о российском нападающем.

Предложения у Кокорина точно будут, в том числе из Европы. Вопрос в статусе этих клубов и в том, захочет ли нападающий выходить из зоны комфорта, в которую едва вернулся.

— Шанс на Европу есть, — отметил Борис Рапопорт. — Тот же Виллаш-Боаш его хорошо знает. Играет же Смолов в «Сельте», даже забивает, а Кокорин не слабее Смолова. Другое дело, стоит ли идти в клуб уровня «Сельты»? В финансовом отношении европейские середняки уступают нашим. И я не думаю, что Кокорин будет получать там те деньги, которые имеет в России.

Если есть возможность уехать в клуб калибра «Ромы», то ей надо пользоваться.
Андрей Кобелев
Экс-тренер «Динамо»

Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что россиянин способен проявить себя в сильном европейском чемпионате. Ранее сам форвард говорил, что, помимо варианта с «Марселем», у него есть реальный шанс подписать контракт с «Ромой».

— Если есть возможность уехать в клуб калибра «Ромы», то ей надо пользоваться, — считает Андрей Кобелев. — Хоть и римский клуб не попадет в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, это хороший шанс для Саши каждую неделю играть против очень сильных, обученных коллективов. Думаю, он способен ярко проявить себя в Серии А. При этом всё зависит исключительно от его решения. Если он захочет подписать контракт с клубом РПЛ, то большинство поймет это.

За свою карьеру Александр Кокорин провел 243 матча в РПЛ, забив 65 голов и сделав 32 голевые передачи. За национальную сборную уроженец Белгородской области дебютировал в ноябре 2011 года (всего 48 матчей и 12 голов).

Гоша Чернов, Тимур Ганеев

Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Сочный» контракт: где продолжит свою карьеру Александр Кокорин
Бойцовский курс: почему MMA набирает такую популярность в России
Судьи снова обидели «Спартак». В этот раз команда разозлилась
«Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Зенит» отправил «Оренбург» в ФНЛ. Дзюба стал лучшим бомбардиром
«Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью в матче чемпионата Италии
«Манчестер Сити» победил клуб российского бизнесмена в матче АПЛ
Федун: Продам «Спартак» за рубль. Готовы тратить 10 миллиардов?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь