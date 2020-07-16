Последнее дерби сезона. Столичные «Локомотив» и ЦСКА сыграют в матче 29-го тура РПЛ
ТАСС, 16 июля. Программа предпоследнего тура чемпионата России по футболу завершится в четверг четырьмя матчами. В рамках розыгрыша Тинькофф — Российской
ТАСС, 16 июля. Программа предпоследнего тура чемпионата России по футболу завершится в четверг четырьмя матчами. В рамках розыгрыша Тинькофф — Российской
В центральном матче 29-го тура московский «Локомотив» на «РЖД-Арене» примет столичный ЦСКА. Перед дерби железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко, армейцы с 47 очками располагаются на четвертой строчке. Хозяева предстоящей встречи после возобновления чемпионата России победили «Оренбург» (1:0) и казанский «Рубин» (2:0), после чего сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1), «Сочи» (0:0), московским «Спартаком» (1:1) и «Уфой» (1:1). ЦСКА после поражения от петербургского «Зенита» (0:4) в 23-м туре сыграл вничью со столичным «Динамо» (0:0) и «Рубином» (1:1), победил «Спартак» (2:0), грозненский «Ахмат» (4:0) и «Оренбург» (4:0).
«Локомотив» в случае сохранения второй строчки в чемпионате России завоюет путевку в групповой этап Лиги чемпионов на сезон-2020/21. ЦСКА для попадания в главный еврокубковый турнир нужно не только одержать две победы в заключительных турах, но и надеяться на осечку железнодорожников в матче против екатеринбургского «Урала», а также ждать поражений «Краснодара» во встречах с «Динамо» и «Ахматом». При этом обе московские команды уже гарантировали себе участие как минимум в квалификации Лиги Европы. Для «Локомотива» сезон-2020/21 станет четвертым подряд в еврокубках, ЦСКА же выступит на международной арене 19-й раз подряд, что является рекордом для российских клубов.
В предстоящем матче тренерский штаб «Локомотива» во главе с сербом Марко Николичем, скорее всего, не сможет рассчитывать на двух игроков основного состава — встречу с ЦСКА
Встреча станет 64-й в российской истории противостояния команд — «Локомотив» и ЦСКА одержали по 25 побед, еще 13 матчей завершились вничью. Армейцы не обыгрывали соперника в гостях с мая 2015 года, та встреча завершилась со счетом 3:1. После этого «Локомотив» одержал одну победу, еще трижды была зафиксирована ничья. В июле 2018 года железнодорожники были номинальными хозяевами матча за Суперкубок России, который прошел в Нижнем Новгороде и завершился победой ЦСКА в дополнительное время со счетом 1:0.
«Уфа» дома примет «Динамо». Обе команды ведут борьбу за шестое место, которое в случае победы «Зенита» в Кубке России даст возможность выступить в квалификации Лиги Европы. Перед началом тура данную позицию занимала «Уфа» (37 очков), но теперь ей придется обходить и тульский «Арсенал», который стал шестым благодаря победе в среду над «Уралом» (3:1). «Динамо» отстает от «Уфы» на два очка.
Подопечные Вадима Евсеева последний раз проигрывали 1 марта, уступив в гостях «Краснодару» (0:2). Серия «Уфы» без поражений длится восемь матчей. «Динамо» же только в конце прошлой недели одержало единственную пока победу после возобновления сезона, обыграв «Крылья Советов» (2:0).
Успех в матче с самарцами обернулся для команды Кирилла Новикова потерей Заурбека Плиева. За свою несдержанность, вылившуюся в толчок соперника в лицо, он получил красную карточку и был дисквалифицирован на две встречи. Текущий сезон для него закончен. Вернется после дисквалификации защитник Роман Нойштедтер.
Проведению игры не помешает наличие в составе «Уфы» трех человек, заразившихся коронавирусом. В понедельник стало известно об одном случае инфицирования, а в среду председатель наблюдательного совета клуба Ростислав Мурзагулов сообщил еще о двух прецедентах. Однако руководитель подтвердил, что разрешение на проведение матча от РПЛ и Роспотребнадзора у команды есть.
В девяти встречах между клубами «Динамо» одержало шесть побед. Еще три раза соперники сыграли вничью. Последний раз «Динамо» побеждало в марте прошлого года со счетом 2:1.
«Ростов» (44 очка, пятое место) в предыдущем туре благодаря ничьей с «Оренбургом» (0:0) обеспечил себе место в еврокубках и продолжает претендовать на попадание в квалификацию Лиги чемпионов. Для этого подопечным Валерия Карпина нужно обойти идущий четвертым ЦСКА (47 очков) и занимающий третью строчку «Краснодар» (49 очков). В предстоящем туре «Ростову» необходимо обыгрывать на выезде «Рубин». При этом главные соперники должны потерять очки в заключительных встречах.
«Ростову» не помогут травмированные защитники Дмитрий Чистяков и Алексей Козлов, а также дисквалифицированный за восьмую желтую карточку в сезоне полузащитник Матиас Норманн. Вернется в строй отбывший наказание полузащитник Хорен Байрамян.
Последний раз казанцы побеждали «Ростов» на своем поле в марте 2015 года (2:0). В четырех последующих матчах гости одержали две победы, еще две встречи завершились вничью.
В игре «Тамбова» (28 очков, 14-е место) и «Сочи» (33 очка, 12-е место) в Нижнем Новгороде номинальные хозяева постараются оторваться от находящихся на предпоследнем месте «Крыльев Советов», чтобы избежать вылета в низший дивизион. «Тамбову» нужно побеждать в четверг, так как в последнем туре чемпионата подопечных Сергея Первушина ждет выездной поединок с ЦСКА. Благодаря ничьей «Крыльев Советов» в текущем туре команда Владимира Федотова смогла уберечь себя от вылета.
За «Тамбов» сможет сыграть полузащитник Алексей Грицаенко, отбывший дисквалификацию. У «Сочи»