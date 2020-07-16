Семье погибшего российского футболиста за день собрали 10 миллионов на квартиру
Семье погибшего защитника
Семье погибшего защитника
Савин поблагодарил всех неравнодушных. «Теперь Тема с мамой (сын и жена Самохвалова — прим. “Ленты.ру”) переедет в свою квартиру. В очередной раз мы доказали, что мы одна большая футбольная семья», — написал блогер.
14 июня мать умершего Татьяна Терехова рассказала, что «Локомотив» отказал в покупке квартиры семье игрока. По словам руководства, на данный момент у клуба такой возможности нет. После этого тренер академии железнодорожников Игорь Дрыков организовал сбор средств для семьи защитника.
Самохвалов скончался 20 апреля во время индивидуальной тренировки от сердечного приступа. У футболиста остались жена и сын.