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12:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Семье погибшего российского футболиста за день собрали 10 миллионов на квартиру

Семье погибшего защитника фарм-клуба московского «Локомотива» «Казанки» Иннокентия Самохвалова собрали 10 миллионов за один день. Об этом в Instagram рассказал блогер Евгений Савин.

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Савин поблагодарил всех неравнодушных. «Теперь Тема с мамой (сын и жена Самохвалова — прим. “Ленты.ру”) переедет в свою квартиру. В очередной раз мы доказали, что мы одна большая футбольная семья», — написал блогер.

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14 июня мать умершего Татьяна Терехова рассказала, что «Локомотив» отказал в покупке квартиры семье игрока. По словам руководства, на данный момент у клуба такой возможности нет. После этого тренер академии железнодорожников Игорь Дрыков организовал сбор средств для семьи защитника.

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Самохвалов скончался 20 апреля во время индивидуальной тренировки от сердечного приступа. У футболиста остались жена и сын.

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